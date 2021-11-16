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Боррель предложил создать силы быстрого реагирования в ЕС
Боррель предложил создать силы быстрого реагирования в ЕС
Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Борель предложил ЕС создать силы быстрого реагирования в составе пяти тысяч человек
2021-11-16T20:11+0200
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в мире
европейский союз
силы
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предложил государствам-членам ЕС создать силы быстрого реагирования в составе пяти тысяч человек для решения оперативных задач.В понедельник и во вторник в Брюсселе прошли заседания глав МИД и глав Минобороны Евросоюза.Также Боррель рассказал о новой оборонной стратегии "Стратегический компас", которая должна подготовить Евросоюз к реагированию на такие ситуации, как нынешний миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии."То, что сегодня происходит на польско-белорусской границе – это новый способ управления конфликтами. Мы видим, что все может превратиться в оружие, даже люди, которых привезли за тысячи километров, чтобы превратить в средство дестабилизации. Новая оборонная стратегия должна подготовить ЕС к реагированию на такие ситуации", - сказал он по итогам заседания Совета глав Минобороны Евросоюза.Министры обороны и иностранных дел Европейского союза в понедельник и вторник обсуждали в Брюсселе общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие годы, соответствующий проект документа под названием "Стратегический компас" был ранее представлен внешнеполитической службой ЕС. Предложение о создании сил быстрого реагирования войдет в итоговый проект программы, которую планируют утвердить на саммите ЕС в марте 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20211116/v-teple-i-pod-odeyalom-bezhentsev-razmeschayut-v-logisticheskom-tsentre-na-belorusskoy-storone-46457020.html
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в мире, европейский союз, силы

Боррель предложил создать силы быстрого реагирования в ЕС

20:11 16.11.2021
© AP Photo / Francisco SecoJosep Borrell, nuevo ministro de Asuntos Exteriores de España
Josep Borrell, nuevo ministro de Asuntos Exteriores de España - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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Глава дипломатии Европейского союза также рассказал о новой оборонной стратегии "Стратегический компас".
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предложил государствам-членам ЕС создать силы быстрого реагирования в составе пяти тысяч человек для решения оперативных задач.
В понедельник и во вторник в Брюсселе прошли заседания глав МИД и глав Минобороны Евросоюза.

Чтобы эффективно реализовывать задачи по противостоянию современным вызовам, мы должны действовать. Я предложил странам создать силы быстрого реагирования в составе пяти тысяч, чтобы решать оперативные задачи

Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля - Sputnik Молдова
Жозеп Боррель
Глава дипломатии Европейского союза
Также Боррель рассказал о новой оборонной стратегии "Стратегический компас", которая должна подготовить Евросоюз к реагированию на такие ситуации, как нынешний миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии.

"То, что сегодня происходит на польско-белорусской границе – это новый способ управления конфликтами. Мы видим, что все может превратиться в оружие, даже люди, которых привезли за тысячи километров, чтобы превратить в средство дестабилизации. Новая оборонная стратегия должна подготовить ЕС к реагированию на такие ситуации", - сказал он по итогам заседания Совета глав Минобороны Евросоюза.
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Министры обороны и иностранных дел Европейского союза в понедельник и вторник обсуждали в Брюсселе общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие годы, соответствующий проект документа под названием "Стратегический компас" был ранее представлен внешнеполитической службой ЕС. Предложение о создании сил быстрого реагирования войдет в итоговый проект программы, которую планируют утвердить на саммите ЕС в марте 2022 года.
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