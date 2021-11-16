Боррель предложил создать силы быстрого реагирования в ЕС
© AP Photo / Francisco SecoJosep Borrell, nuevo ministro de Asuntos Exteriores de España
© AP Photo / Francisco Seco
Глава дипломатии Европейского союза также рассказал о новой оборонной стратегии "Стратегический компас".
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предложил государствам-членам ЕС создать силы быстрого реагирования в составе пяти тысяч человек для решения оперативных задач.
В понедельник и во вторник в Брюсселе прошли заседания глав МИД и глав Минобороны Евросоюза.
Чтобы эффективно реализовывать задачи по противостоянию современным вызовам, мы должны действовать. Я предложил странам создать силы быстрого реагирования в составе пяти тысяч, чтобы решать оперативные задачи
Также Боррель рассказал о новой оборонной стратегии "Стратегический компас", которая должна подготовить Евросоюз к реагированию на такие ситуации, как нынешний миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии.
"То, что сегодня происходит на польско-белорусской границе – это новый способ управления конфликтами. Мы видим, что все может превратиться в оружие, даже люди, которых привезли за тысячи километров, чтобы превратить в средство дестабилизации. Новая оборонная стратегия должна подготовить ЕС к реагированию на такие ситуации", - сказал он по итогам заседания Совета глав Минобороны Евросоюза.
"То, что сегодня происходит на польско-белорусской границе – это новый способ управления конфликтами. Мы видим, что все может превратиться в оружие, даже люди, которых привезли за тысячи километров, чтобы превратить в средство дестабилизации. Новая оборонная стратегия должна подготовить ЕС к реагированию на такие ситуации", - сказал он по итогам заседания Совета глав Минобороны Евросоюза.
Министры обороны и иностранных дел Европейского союза в понедельник и вторник обсуждали в Брюсселе общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие годы, соответствующий проект документа под названием "Стратегический компас" был ранее представлен внешнеполитической службой ЕС. Предложение о создании сил быстрого реагирования войдет в итоговый проект программы, которую планируют утвердить на саммите ЕС в марте 2022 года.