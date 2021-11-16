https://ru.sputnik.md/20211116/chego-zhdat-ot-vizita-glavy-midei-popesku-v-rossiyu-46464260.html

Чего ждать от визита главы МИДЕИ Попеску в Россию

Чего ждать от визита главы МИДЕИ Попеску в Россию

Эксперт рассказал, какие темы стоит поднять главе МИДЕИ Нику Попеску Молдовы в ходе его визита в Россию

2021-11-16T21:08+0200

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Аспектов, которые предстоит обсудить министру иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в ходе его визита в Москву, очень много. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области права, адвокат, доцент Университета имени Константина Стере Павел Мидриган."Аспектов очень много. Экономические в первую очередь. У нас есть много продукции, которая не идет в Европу и не пойдет. То есть (Россия - прим. ред.) очень важный рынок сбыта. У нас полмиллиона граждан, которые работают в Российской Федерации. Должна быть договоренность в этом смысле. Есть приднестровская проблема, где проживают и наши граждане, и граждане Российской Федерации", – сказал Мидриган. По его словам, есть экологические вопросы и аспекты, связанные со взаимными инвестициями. "То есть очень много тем, которые нас интересуют. И у нас должно быть еще больше инициативы, потому что наша ситуация удручающая и мы должны искать любую возможность, чтобы дать людям работу, и чтобы они зарабатывали. Цены растут. И это не такая проблема, потому что цены растут во всем мире. Проблема в том, что зарплаты низкие", – обратил внимание эксперт.Аналитик отметил, что при этом МВФ каждый раз говорит не поднимать зарплаты и не увеличивать пенсии."Это их условия. Но как нам жить с такими зарплатами? Мы кого должны слушать – нас, наших граждан, или будут приезжать чиновники из МВФ и ставить условия… Любую возможность, которая открывается, в том числе с Российской Федерацией, мы должны использовать", – заключил Мидриган.Вице-премьер, глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Нику Попеску будет находиться в Москве 16-17 ноября. Во время визита Попеску согласно повестке встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым, министром сельского хозяйства России и со-председателем смешанной комиссии Дмитрием Патрушевым, председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Какие темы стоит поднять молдавскому вице-премьеру в ходе его визита в Москву, обсудили с экспертом в области права, адвокатом, доцентом Университета имени Константина Стере Павлом Мидриганом.

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