https://ru.sputnik.md/20211116/dorogi-moldovy-gotovyat-k-zime--zakupayut-sol-i-pesok-46461002.html
Дороги Молдовы готовят к зиме — закупают соль и песок
Дороги Молдовы готовят к зиме — закупают соль и песок
Предстоит приобрести десятки тонн соли и песка
2021-11-16T19:17+0200
2021-11-16T19:17+0200
2021-11-16T19:17+0200
общество
дороги
зима
песок
соль
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КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну провел совещание с директорами государственных компаний, отвечающих за состояния национальных и региональных автодорог.Темой совещания стала подготовка к зиме. Вице-премьер констатировал, что уровень подготовки к холодному сезону составляет около 70 процентов.Спыну обратился к автодорожникам с просьбой в течение недели завершить необходимые закупки. Предстоит приобрести около 12 тысяч тонн технической соли и около 24 тысяч тонн песка.Для контроля ситуации на дорогах была создана рабочая группа, в которую вошли представители Государственной администрации автомобильных дорог, Национальный инспекторат общественной безопасности и госпредприятие Drumuri.
https://ru.sputnik.md/20211026/tsentr-kishinev-provalilas-chast-dorogi-45929387.html
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Александр Исаев
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дороги, зима, песок, соль
Дороги Молдовы готовят к зиме — закупают соль и песок
В Министерстве инфраструктуры и регионального развития прошло совещание с автодорожниками.
КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну провел совещание с директорами государственных компаний, отвечающих за состояния национальных и региональных автодорог.
Темой совещания стала подготовка к зиме. Вице-премьер констатировал, что уровень подготовки к холодному сезону составляет около 70 процентов.
Спыну обратился к автодорожникам с просьбой в течение недели завершить необходимые закупки. Предстоит приобрести около 12 тысяч тонн технической соли и около 24 тысяч тонн песка.
Для контроля ситуации на дорогах была создана рабочая группа, в которую вошли представители Государственной администрации автомобильных дорог, Национальный инспекторат общественной безопасности и госпредприятие Drumuri.