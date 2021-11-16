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Дороги Молдовы готовят к зиме — закупают соль и песок
Дороги Молдовы готовят к зиме — закупают соль и песок
Предстоит приобрести десятки тонн соли и песка
2021-11-16T19:17+0200
2021-11-16T19:17+0200
общество
дороги
зима
песок
соль
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КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну провел совещание с директорами государственных компаний, отвечающих за состояния национальных и региональных автодорог.Темой совещания стала подготовка к зиме. Вице-премьер констатировал, что уровень подготовки к холодному сезону составляет около 70 процентов.Спыну обратился к автодорожникам с просьбой в течение недели завершить необходимые закупки. Предстоит приобрести около 12 тысяч тонн технической соли и около 24 тысяч тонн песка.Для контроля ситуации на дорогах была создана рабочая группа, в которую вошли представители Государственной администрации автомобильных дорог, Национальный инспекторат общественной безопасности и госпредприятие Drumuri.
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дороги, зима, песок, соль

Дороги Молдовы готовят к зиме — закупают соль и песок

19:17 16.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausДождь зимой
Дождь зимой - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Министерстве инфраструктуры и регионального развития прошло совещание с автодорожниками.
КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну провел совещание с директорами государственных компаний, отвечающих за состояния национальных и региональных автодорог.
Темой совещания стала подготовка к зиме. Вице-премьер констатировал, что уровень подготовки к холодному сезону составляет около 70 процентов.
Спыну обратился к автодорожникам с просьбой в течение недели завершить необходимые закупки. Предстоит приобрести около 12 тысяч тонн технической соли и около 24 тысяч тонн песка.
Для контроля ситуации на дорогах была создана рабочая группа, в которую вошли представители Государственной администрации автомобильных дорог, Национальный инспекторат общественной безопасности и госпредприятие Drumuri.
S-a prăbușit pământul Poșta Veche, Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
В центре Кишинева провалилась часть дороги
26 октября, 23:04
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