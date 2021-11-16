https://ru.sputnik.md/20211116/dorogi-moldovy-gotovyat-k-zime--zakupayut-sol-i-pesok-46461002.html

Дороги Молдовы готовят к зиме — закупают соль и песок

Дороги Молдовы готовят к зиме — закупают соль и песок

Предстоит приобрести десятки тонн соли и песка

2021-11-16T19:17+0200

2021-11-16T19:17+0200

2021-11-16T19:17+0200

общество

дороги

зима

песок

соль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/01/33450412_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_b3db2befe71c0cbad069214ec187418b.jpg

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну провел совещание с директорами государственных компаний, отвечающих за состояния национальных и региональных автодорог.Темой совещания стала подготовка к зиме. Вице-премьер констатировал, что уровень подготовки к холодному сезону составляет около 70 процентов.Спыну обратился к автодорожникам с просьбой в течение недели завершить необходимые закупки. Предстоит приобрести около 12 тысяч тонн технической соли и около 24 тысяч тонн песка.Для контроля ситуации на дорогах была создана рабочая группа, в которую вошли представители Государственной администрации автомобильных дорог, Национальный инспекторат общественной безопасности и госпредприятие Drumuri.

https://ru.sputnik.md/20211026/tsentr-kishinev-provalilas-chast-dorogi-45929387.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

дороги, зима, песок, соль