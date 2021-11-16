https://ru.sputnik.md/20211116/draka-gagauzskie-deputaty-provalili-vtoruyu-popytku-izbraniya-spikera-46448917.html

Драка и оскорбления: гагаузские депутаты провалили вторую попытку избрания спикера

Драка и оскорбления: гагаузские депутаты провалили вторую попытку избрания спикера

Депутаты седьмого созыва начали свою работу со взаимных упреков и скандалов.

2021-11-16T13:21+0200

2021-11-16T13:21+0200

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КОМРАТ, 16 ноя - Sputnik, Максим Топал. Вторая по счету попытка проголосовать за председателя Народного собрания Гагаузии (НСГ) оказалась провальной. Из 35 депутатов на заседание во вторник явились только 23. Отсутствовала фракция депутатов от Блока коммунистов и социалистов и трое независимых депутатов.Сессия еще не успела начаться, как в споре за кресло столкнулись Григорий Дюльгер и Илья Узун. Взаимные оскорбления быстро переросли в потасовку – разгоряченных депутатов пришлось разнимать коллегам.Без голосов отсутствующих депутатов избрать спикера Народного собрания сегодня не получится – такое мнение выражали представители всех политических групп.С первых минут заседания депутаты стали отмечать, что в Народном собрании "нет твердого большинства", "есть не менее пяти групп и переговоры между руководителями еще идут". Как следствие началось обсуждение переноса заседания либо на пятницу, либо на следующий вторник.Другие выступили против, поскольку "нет гарантий, что в следующий вторник будет большинство".Экс-депутат парламента Молдовы, депутат НСГ Николай Дудогло и вовсе считает, что нынешний созыв начинает работу с политической коррупции."Вы были членом Демпартии и знаете, как она перекупала депутатов и как их запугивала. Здесь никто не занимается покупкой депутатов", - ответил Дудогло депутат Илья Узун.Спустя почти час обсуждения необходимости приступить к голосованию за кандидатуры на пост председателя НСГ депутаты объявили часовую паузу. К этому моменту в зале осталось всего 17 при кворуме в 18 депутатов. Еще через некоторое время народные избранники разошлись и председательствующий Дмитрий Константинов объявил о переносе заседания Народного собрания на пятницу.

https://ru.sputnik.md/20211115/mezhdunarodnyy-uroven-komrat-zagryaznyaet-reku-kotoraya-techet-na-ukrainu-46430486.html

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