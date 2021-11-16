https://ru.sputnik.md/20211116/dvoe-sudey-mogut-byt-zaderzhany-vsm-odobril-zapros-io-genprokurora-46445799.html

Двое судей могут быть задержаны: ВСМ одобрил запрос и.о. генпрокурора

Двое судей могут быть задержаны: ВСМ одобрил запрос и.о. генпрокурора

Высший совет магистратуры одобрил запрос и.о. генпрокурора о начале уголовного преследования в отношении двух судей.

2021-11-16T11:43+0200

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общество

в молдове

молдова

задержание

судьи

думитру робу

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КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Двое судей могут быть задержаны в Молдове после того, как во вторник Высший совет магистратуры (ВСМ) одобрил запрос и.о. генерального прокурора Думитру Робу. На заседании временный генпрокурор обратился в ВСМ с просьбой разрешить начать уголовное преследование в отношении двух служителей Фемиды.При этом их имена не назывались.В ходе заседания ВСМ разрешил провести обыски в доме одного из упомянутых в запросе судей. "Выдано разрешение на расследование уголовного дела, обыски, задержание", - сказал временно исполняющий обязанности председателя ВСМ Дорел Мустяцэ.Что касается второго судьи, то ходатайство рассматривается судебной инспекцией в составе совета.

https://ru.sputnik.md/20211112/v-kabinete-stoyanoglo-prokhodit-novyy-obysk-46364296.html

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Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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в молдове, молдова, задержание, судьи, думитру робу