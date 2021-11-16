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Двое судей могут быть задержаны: ВСМ одобрил запрос и.о. генпрокурора
Двое судей могут быть задержаны: ВСМ одобрил запрос и.о. генпрокурора
Высший совет магистратуры одобрил запрос и.о. генпрокурора о начале уголовного преследования в отношении двух судей.
2021-11-16T11:43+0200
2021-11-16T11:43+0200
общество
в молдове
молдова
задержание
судьи
думитру робу
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КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Двое судей могут быть задержаны в Молдове после того, как во вторник Высший совет магистратуры (ВСМ) одобрил запрос и.о. генерального прокурора Думитру Робу. На заседании временный генпрокурор обратился в ВСМ с просьбой разрешить начать уголовное преследование в отношении двух служителей Фемиды.При этом их имена не назывались.В ходе заседания ВСМ разрешил провести обыски в доме одного из упомянутых в запросе судей. "Выдано разрешение на расследование уголовного дела, обыски, задержание", - сказал временно исполняющий обязанности председателя ВСМ Дорел Мустяцэ.Что касается второго судьи, то ходатайство рассматривается судебной инспекцией в составе совета.
https://ru.sputnik.md/20211112/v-kabinete-stoyanoglo-prokhodit-novyy-obysk-46364296.html
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Марина Гончарук
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в молдове, молдова, задержание, судьи, думитру робу

Двое судей могут быть задержаны: ВСМ одобрил запрос и.о. генпрокурора

11:43 16.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausAntrenamente in forța BDS “SCORPION”
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Высший совет магистратуры одобрил запрос и.о. генпрокурора о начале уголовного преследования в отношении двух судей.
КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Двое судей могут быть задержаны в Молдове после того, как во вторник Высший совет магистратуры (ВСМ) одобрил запрос и.о. генерального прокурора Думитру Робу.
На заседании временный генпрокурор обратился в ВСМ с просьбой разрешить начать уголовное преследование в отношении двух служителей Фемиды.
При этом их имена не назывались.
В ходе заседания ВСМ разрешил провести обыски в доме одного из упомянутых в запросе судей.
"Выдано разрешение на расследование уголовного дела, обыски, задержание", - сказал временно исполняющий обязанности председателя ВСМ Дорел Мустяцэ.
Что касается второго судьи, то ходатайство рассматривается судебной инспекцией в составе совета.
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