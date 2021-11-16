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https://ru.sputnik.md/20211116/gavrilitsa-londone-kem-vstretilas-chem-dogovarivalis-46441684.html
Гаврилица в Лондоне: с кем встретилась и о чем договаривались
Гаврилица в Лондоне: с кем встретилась и о чем договаривались
Премьер проводит рабочий визит в Лондон. Прошли встречи с британскими официальными лицами и представителями банковской системы.
2021-11-16T10:25+0200
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица обсудила возможности для развития двусторонних молдавско-британских отношений на встречe в Лондоне c министром Великобритании по европейскому соседству и Америке Венди Мортон. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.Гаврилица находится с рабочим визитом в столице Великобритании 15-16 ноября.Как отметили в правительстве, стороны выразили готовность максимально использовать положения Соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между Молдовой и Великобританией, подписанного в конце 2020 года.Молдавский премьер подтвердила заинтересованность правительства в начале переговоров с британской стороной о подписании Соглашения о совместном сотрудничестве в сфере социальной защиты, как это предусмотрено в вышеупомянутом документе, а также соглашения о взаимном признании водительских прав.Также Гаврилица провела встречу с представителями двух крупнейших международных банковских институтов J.P. Morgan и Citi Bank. Стороны обсудили развитие международного рынка капитала, обменялись мнениями о текущей ситуации и перспективах на будущее. Премьер-министр поблагодарила представителей двух банков за их открытость и выразила уверенность, что Молдова преуспеет в проведении институциональных, экономических и социальных реформ, необходимых для того, чтобы стать надежным партнером на международных рынках.
https://ru.sputnik.md/20211115/gavrilitsa-london-vstretilas-sovetnik-premer-dzhonson-46435806.html
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в мире, молдова, великобритания, лондон, наталья гаврилица

Гаврилица в Лондоне: с кем встретилась и о чем договаривались

10:25 16.11.2021 (обновлено: 10:28 16.11.2021)
© Photo : Guvernul Republicii Moldova Визит премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы в Лондон
Визит премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы в Лондон - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Юлия Липовая
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Молдавский премьер находится с рабочим визитом в Лондоне. Проведен уже ряд встреч с британскими официальными лицами и представителями банковской системы.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица обсудила возможности для развития двусторонних молдавско-британских отношений на встречe в Лондоне c министром Великобритании по европейскому соседству и Америке Венди Мортон. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Гаврилица находится с рабочим визитом в столице Великобритании 15-16 ноября.
Как отметили в правительстве, стороны выразили готовность максимально использовать положения Соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между Молдовой и Великобританией, подписанного в конце 2020 года.
Молдавский премьер подтвердила заинтересованность правительства в начале переговоров с британской стороной о подписании Соглашения о совместном сотрудничестве в сфере социальной защиты, как это предусмотрено в вышеупомянутом документе, а также соглашения о взаимном признании водительских прав.
Также Гаврилица провела встречу с представителями двух крупнейших международных банковских институтов J.P. Morgan и Citi Bank.
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Стороны обсудили развитие международного рынка капитала, обменялись мнениями о текущей ситуации и перспективах на будущее.
"Особой темой были действия, которые должна предпринять Молдова, чтобы стать частью международного рынка капитала. Представители банков выразили готовность поддержать нашу страну в улучшении ее международного рейтинга и доступа к рынкам капитала", - говорится в сообщении правительства.
Премьер-министр поблагодарила представителей двух банков за их открытость и выразила уверенность, что Молдова преуспеет в проведении институциональных, экономических и социальных реформ, необходимых для того, чтобы стать надежным партнером на международных рынках.
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