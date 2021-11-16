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Германия приостановила сертификацию "Северного потока - 2"
Германия приостановила сертификацию "Северного потока - 2"
Информацию о приостановке сертификации газопровода сообщило агентство Блумберг.
2021-11-16T12:55+0200
2021-11-16T12:57+0200
экономика
в мире
россия
германия
северный поток-2
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Сертификация газопровода "Северный поток - 2" приостановлена Германией, об этом во вторник со ссылкой на агентство Блумберг сообщило РИА Новости."Германия приостановила сертификацию "Северного потока - 2", - говорится в сообщении агентства.Также было отмечено, что, согласно заявлению Федерального сетевого агентства Германии (BNA), оно заблаговременно уведомило Еврокомиссию, Минэнерго ФРГ и стороны процесса сертификации "Северного потока - 2" о приостановке процедуры.Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что оператор газопровода "Северный поток - 2" может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая дочка Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен."Процесс сертификации будет приостановлен ​​до тех пор, пока основные активы и персонал не будут переданы дочерней компании и пока BNA не сможет проверить документацию, повторно представленную дочерней компанией в качестве нового заявителя", - говорится в заявлении.Позже в Nord Stream 2 AG агентству РИА Новости сообщили, что детали процедуры и ее влияние на сроки ввода газопровода не комментируют.На сообщениях о приостановке сертификации оператора "Севпотока - 2" акции "Газпрома" упали более чем на 2%, однако в настоящее время котировки отыграли большую часть потерь и снижаются чуть более чем на 1%, следует из данных торгов."Северный поток - 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор - компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток - 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ru.sputnik.md/20211115/ukraina-naftogaz-dopusk-sertifikatsia-severnii-potok-2-46436468.html
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в мире, россия, германия, северный поток-2

Германия приостановила сертификацию "Северного потока - 2"

12:55 16.11.2021 (обновлено: 12:57 16.11.2021)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток"
Участок магистрального газопровода Северный поток - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Информацию о приостановке сертификации газопровода сообщило агентство Блумберг.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Сертификация газопровода "Северный поток - 2" приостановлена Германией, об этом во вторник со ссылкой на агентство Блумберг сообщило РИА Новости.
"Германия приостановила сертификацию "Северного потока - 2", - говорится в сообщении агентства.
Также было отмечено, что, согласно заявлению Федерального сетевого агентства Германии (BNA), оно заблаговременно уведомило Еврокомиссию, Минэнерго ФРГ и стороны процесса сертификации "Северного потока - 2" о приостановке процедуры.
"Министерство экономики и энергетики Германии и Еврокомиссия были проинформированы заранее. Сторонам, участвовавшим в процессе, сообщили о решении, которое затем было опубликовано", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.
Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что оператор газопровода "Северный поток - 2" может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая дочка Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен.

"Этот филиал должен стать владельцем и оператором немецкой части трубопровода. Дочерняя компания должна затем выполнить требования к независимому оператору в соответствии с законом об энергетической промышленности Германии", - говорится в пресс-релизе агентства.

"Процесс сертификации будет приостановлен ​​до тех пор, пока основные активы и персонал не будут переданы дочерней компании и пока BNA не сможет проверить документацию, повторно представленную дочерней компанией в качестве нового заявителя", - говорится в заявлении.
Позже в Nord Stream 2 AG агентству РИА Новости сообщили, что детали процедуры и ее влияние на сроки ввода газопровода не комментируют.
"Федеральное сетевое агентство Германии опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию", - говорится в сообщении.
На сообщениях о приостановке сертификации оператора "Севпотока - 2" акции "Газпрома" упали более чем на 2%, однако в настоящее время котировки отыграли большую часть потерь и снижаются чуть более чем на 1%, следует из данных торгов.
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины. - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
Украинский "Нафтогаз" допустили к участию в сертификации "Северного потока-2"
Вчера, 20:45
"Северный поток - 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор - компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против газопровода активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток - 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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