https://ru.sputnik.md/20211116/glava-midei-popesku-otpravilsya-s-vizitom-v-moskvu-46436315.html

Глава МИДЕИ Попеску отправился с визитом в Москву

Глава МИДЕИ Попеску отправился с визитом в Москву

Отдельной темой переговоров станет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования.

2021-11-16T07:30+0200

2021-11-16T07:30+0200

2021-11-16T07:30+0200

москва

сергей лавров

нику попеску

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КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Во вторник, 16 ноября, начинается рабочий визит министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, вице-премьера Нику Попеску в Москву.Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 17 ноября предусмотрены переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова.По словам Захаровой, "в ходе переговоров министры рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран".Она обратила внимание на то, что важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования.

https://ru.sputnik.md/20211103/podrobnosti-vstrecha-lavrov-popesku-46135581.html

москва

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

москва, сергей лавров, нику попеску