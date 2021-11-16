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Глава МИДЕИ Попеску отправился с визитом в Москву
Глава МИДЕИ Попеску отправился с визитом в Москву
Отдельной темой переговоров станет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования.
2021-11-16T07:30+0200
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москва
сергей лавров
нику попеску
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КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Во вторник, 16 ноября, начинается рабочий визит министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, вице-премьера Нику Попеску в Москву.Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 17 ноября предусмотрены переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова.По словам Захаровой, "в ходе переговоров министры рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран".Она обратила внимание на то, что важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования.
https://ru.sputnik.md/20211103/podrobnosti-vstrecha-lavrov-popesku-46135581.html
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москва, сергей лавров, нику попеску

Глава МИДЕИ Попеску отправился с визитом в Москву

07:30 16.11.2021
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Молдавии С. Лаврова и Н. Попеску
Встреча глав МИД РФ и Молдавии С. Лаврова и Н. Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Отдельной темой переговоров станет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования.
КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Во вторник, 16 ноября, начинается рабочий визит министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, вице-премьера Нику Попеску в Москву.
Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 17 ноября предусмотрены переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова.
По словам Захаровой, "в ходе переговоров министры рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран".

Планируется обмен мнениями по основным глобальным, региональным вопросам, которые представляют взаимный интерес. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Молдова
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ
Она обратила внимание на то, что важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования.
Встреча глав МИД РФ и Молдовы С. Лаврова и Н. Попеску. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
Политика
Захарова рассказала подробности встречи Лаврова и Попеску
3 ноября, 15:07
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