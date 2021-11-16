https://ru.sputnik.md/20211116/goryachaya-tsentralnaya-aziya-kobalt-hamkorlik-i-drugie-46459814.html

Горячая Центральная Азия: "Кобальт", Hamkorlik и другие

Горячая Центральная Азия: "Кобальт", Hamkorlik и другие

Афганистан перестал быть главной темой мировых СМИ, однако в регионе сохраняются террористические угрозы

2021-11-16T23:12+0200

2021-11-16T23:12+0200

2021-11-16T23:12+0200

азия

центральная азия

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Афганистан перестал быть главной темой мировых СМИ, однако в регионе сохраняются террористические угрозы, наркотрафик, и страны Центральной Азии продолжают серию военных учений на Южном стратегическом направлении.Вблизи афганской границы 17 ноября одновременно начинаются маневры спецназа ОДКБ "Кобальт" – на полигоне Фахрабад в Таджикистане и совместные казахстанско-узбекские учения Hamkorlik-2021 – на полигоне Термез в Узбекистане. Два этих мероприятия не интегрированы, но имеют общие цели – войска отрабатывают операции противодействия вероятной вооруженной экспансии международных террористических группировок из Афганистана.Подразделения спецназа Центрального военного округа (РФ) 16 ноября прибыли на полигон Фахрабад для участия в совместном учении Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности "Кобальт-2021". Здесь российские специалисты совместно с коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана проведут трехдневную учебную операцию по уничтожению боевиков. На марше подразделения уже преодолели "зараженные участки местности", отразили нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации условного противника. Россию на маневрах "Кобальт" представляют 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, в том числе два многоцелевых вертолета Ми-8МТВ5-1.Совместное казахстанско-узбекское учение Hamkorlik-2021 пройдет на юге Узбекистана в течение недели, 17 – 24 ноября. Цель – повышение оперативной совместимости, уровня взаимодействия вооруженных сил двух государств в ходе контртеррористической операции. Казахстан представляют более 100 военнослужащих, также задействовано звено многофункциональных истребителей Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295, тактические беспилотные летательные аппараты ВВС РК. В ходе маневров войска отработают поисково-разведывательную операцию, уничтожение передовых отрядов противника, отражение наступления и ликвидацию незаконных вооруженных формирований.Казахстан не имеет общей границы с Афганистаном, однако в ситуации конфликта на территории Центральной Азии в стороне не останется. Ранее, в связи со сложной оперативной обстановкой в Афганистане, где продолжаются бои и теракты, парламент Казахстана одобрил меры безвозмездной военно-технической помощи Кыргызстану и Таджикистану. Кроме того, министры обороны Казахстана и России 9 ноября утвердили новую программу стратегического партнерства на 2022 – 2024 годы, которая интенсифицирует военное и военно-техническое сотрудничество двух стран.Система безопасностиПосле вывода войск США и НАТО из Афганистана система безопасности стран Центральной Азии корректируется. Совместные военные учения с сентября проходят практически непрерывно. Так, в серии октябрьских учений ОДКБ "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон", которые состоятся в Таджикистане 18 – 23 октября на полигоне Харб-Майдон и Момирак, были задействованы 2700 военнослужащих и 500 единиц техники шести государств – Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.Войска шести стран ОДКБ в начале ноября отработали миротворческую операцию с "афганским прицелом" в Татарстане, в формате маневров "Нерушимое братство-2021". И новая серия учений – "Кобальт-2021" и Hamkorlik-2021 – на территории Таджикистана и внеблокового Узбекистана демонстрирует рост боевой интеграции вооруженных сил государств региона, дальнейшее укрепление общей системы безопасности.Правительство РФ 15 ноября одобрило соглашение между Россией и Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО, которая позволит укрепить государственные границы в воздушном пространстве. В дополнение к Объединенной системе ПВО СНГ, которая действует уже 26 лет. Поскольку РФ и РТ не имеют общей границы, на таджикской территории создан специальный район коллективной безопасности. Совместные действия войск ПВО координирует главком ВКС России.Мотострелковые и танковые подразделения 201-й военной базы РФ в Таджикистане в 2021 году провели более 250 боевых стрельб. Артиллеристы примыкающего к странам Центральной Азии российского Центрального военного округа (в структуру которого входит и 201-я РВБ в Таджикистане) за год нарастили интенсивность боевой подготовки на 20%, израсходовали на полигонах более 10 тысяч боеприпасов.Россия в 2021 году поставила Казахстану и Узбекистану истребители Су-30СМ, вертолеты Ми-35М, зенитные ракетные комплексы Бук-М2Э, бронетранспортеры БТР-82А, многофункциональные беспилотные комплексы "Орлан-10Е", легкобронированные автомобили "Тайфун-К" и стрелковое оружие – это весомый вклад Москвы в систему региональной безопасности.Афганская хроникаПосле бегства войск США и НАТО из Афганистана степень террористических угроз в стране не снижается. Захватившие власть талибы* сами становятся мишенью конкурирующих группировок. Сохраняется высокая вероятность проекции "джихада" в сопредельные страны.В Кабуле 15 ноября прогремел взрыв в районе Котэ-Санги, второй за двое суток – несколько человек погибли и получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство". Ранее джихадисты организовали взрыв в мечети на территории восточной провинции Нангархар. Заметим, после прихода талибов к власти в Афганистане прекратили работу более 150 СМИ, и не все теракты становятся достоянием общественности.Продолжаются боестолкновения талибов с бойцами Фронта национального сопротивления в Панджшере – Ахмад Масуд-младший контролирует 60% территории Панджшерского ущелья, расширяет влияние на севере страны, и открывает офис в Вашингтоне.На разных переговорных площадках Россия, США, Китай и Пакистан призывают талибов разорвать интеграцию со всеми международными террористическими группировками. Здесь все очень сложно, в Афганистане их около двадцати. Недавно учрежденный талибами военный трибунал нацелен на бывших сотрудников минобороны, разведки и МВД республики. Инклюзивное правительство в Кабуле и равные права афганских женщин также представляются высокими идеалами, которых практически невозможно достичь.Наблюдается серьезное противостояние "умеренного" вице-премьера нового правительства муллы Барадара и министра обороны муллы Якуба – с одной стороны и лидера "радикалов" министра МВД Сираджуддина Хаккани – с другой. Последствия прогнозировать сложно, однако из истории известно, чем заканчивается военно-революционная борьба за лидерство, и в первые недели после взятия Кабула талибами уже отмечались вооруженные столкновения сторонников Барадара и Хаккани. В такой обстановке экономические проекты и гуманитарная помощь стран-соседей, заинтересованных в стабильном Афганистане, погоды не делают.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko*Талибан - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

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