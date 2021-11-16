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Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
В следующем году, граждане Молдовы и других стран, не входящих в ЕС и Шенгензону должны будут платить для въезда в государства Евросоюза.
2021-11-16T16:42+0200
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Начиная с 2022 года граждане стран, не входящих в Европейский союз, а также находящихся за пределами Шенгенской зоны, должны будут заплатить семь евро, чтобы получить разрешение на въезд в страны ЕС. Такое решение приняли в Совете Европы. Среди стран с безвизовым режимом также и Молдова. Гражданам стран, в которых действует безвизовый режим с ЕС, придется заполнять специальный электронный бланк (семь евро будет стоить авторизация). От оплаты будут освобождены люди младше 18 лет и старше 70 лет. По предварительной информации, в бланке надо будет указать номера документов, имя, дату и место рождения, пол, гражданство, наличие судимостей и сведения о пребывании в зонах военных конфликтов. Проверка может занять до четырех недель, и она не заменяет возможный досмотр на внешней границе ЕС. В случае получения отказа можно будет подать апелляцию. В то же время сообщается, что "Европейская система информации и разрешений на поездки" (ETIAS) будет запущена в течение 2022 года, точной даты пока не называют.
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в молдове, молдова, европейский союз

Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС

16:42 16.11.2021 (обновлено: 16:54 16.11.2021)
© AFP 2021 / Yuri DyachyshynГраница с ЕС
Граница с ЕС - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
© AFP 2021 / Yuri Dyachyshyn
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В следующем году граждане Молдовы и других стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону, должны будут платить для въезда в государства Евросоюза.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Начиная с 2022 года граждане стран, не входящих в Европейский союз, а также находящихся за пределами Шенгенской зоны, должны будут заплатить семь евро, чтобы получить разрешение на въезд в страны ЕС. Такое решение приняли в Совете Европы.
Среди стран с безвизовым режимом также и Молдова.
Гражданам стран, в которых действует безвизовый режим с ЕС, придется заполнять специальный электронный бланк (семь евро будет стоить авторизация). От оплаты будут освобождены люди младше 18 лет и старше 70 лет.
По предварительной информации, в бланке надо будет указать номера документов, имя, дату и место рождения, пол, гражданство, наличие судимостей и сведения о пребывании в зонах военных конфликтов.
Проверка может занять до четырех недель, и она не заменяет возможный досмотр на внешней границе ЕС.
Флаг Европейского Союза (ЕС) - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
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Граждане Молдовы и дальше смогут пользоваться безвизовым режимом с ЕС
5 августа, 18:50
В случае получения отказа можно будет подать апелляцию.
В то же время сообщается, что "Европейская система информации и разрешений на поездки" (ETIAS) будет запущена в течение 2022 года, точной даты пока не называют.
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