https://ru.sputnik.md/20211116/grazhdanam-moldovy-pridetsya-platit-dlya-vezda-strany-es-46455751.html

Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС

Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС

В следующем году, граждане Молдовы и других стран, не входящих в ЕС и Шенгензону должны будут платить для въезда в государства Евросоюза.

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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Начиная с 2022 года граждане стран, не входящих в Европейский союз, а также находящихся за пределами Шенгенской зоны, должны будут заплатить семь евро, чтобы получить разрешение на въезд в страны ЕС. Такое решение приняли в Совете Европы. Среди стран с безвизовым режимом также и Молдова. Гражданам стран, в которых действует безвизовый режим с ЕС, придется заполнять специальный электронный бланк (семь евро будет стоить авторизация). От оплаты будут освобождены люди младше 18 лет и старше 70 лет. По предварительной информации, в бланке надо будет указать номера документов, имя, дату и место рождения, пол, гражданство, наличие судимостей и сведения о пребывании в зонах военных конфликтов. Проверка может занять до четырех недель, и она не заменяет возможный досмотр на внешней границе ЕС. В случае получения отказа можно будет подать апелляцию. В то же время сообщается, что "Европейская система информации и разрешений на поездки" (ETIAS) будет запущена в течение 2022 года, точной даты пока не называют.

https://ru.sputnik.md/20210805/moldova-evrosoyuz-bezviz-43639122.html

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в молдове, молдова, европейский союз