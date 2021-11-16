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Исследование: лекарство от COVID "МИР-19" эффективно при всех штаммах вируса
Исследование: лекарство от COVID "МИР-19" эффективно при всех штаммах вируса
Исследование: лекарство от COVID "МИР-19" эффективно при всех штаммах вируса
2021-11-16T22:41+0200
2021-11-16T22:41+0200
коронавирус
россия
исследование
лекарство
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Российский препарат от коронавируса "МИР-19" демонстрирует хорошую переносимость лекарства, передает РИА Новости."Он является этиотропным, противовирусным, высокоспецифичным препаратом, первая фаза клинических исследований подтвердила и хорошую переносимость препарата в ингаляционной форме", - сказала глава ФМБА Вероника Скворцова.Она также добавила, что "МИР-19" универсален для всей линейки штаммов COVID-19."Препарат блокирует репликазный сайт вируса Sars-Cov-2, репликазный сайт является жизненно необходимым для вируса. Причем не только для какого-то конкретного штамма, но для всей линейки Sars-Cov-2, для разных штаммов, поэтому он является универсальным", - сказала глава ФМБА.По ее словам, возможность блокирования этого сайта дает возможность бороться с вирусом даже при активной мутации. Препарат безопасен для человека, не воздействует на организм - только на вирус, добавила Скворцова.Отчет по второй фазе клинических исследований препарата "МИР-19" подан в Минздрав России, ожидается завершение процедуры регистрации.
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россия, исследование, лекарство, штаммы

Исследование: лекарство от COVID "МИР-19" эффективно при всех штаммах вируса

22:41 16.11.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЦентр по профилактике и борьбе со СПИДом
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Отмечается безопасность и хорошая переносимость препарата.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Российский препарат от коронавируса "МИР-19" демонстрирует хорошую переносимость лекарства, передает РИА Новости.
"Он является этиотропным, противовирусным, высокоспецифичным препаратом, первая фаза клинических исследований подтвердила и хорошую переносимость препарата в ингаляционной форме", - сказала глава ФМБА Вероника Скворцова.
Она также добавила, что "МИР-19" универсален для всей линейки штаммов COVID-19.
"Препарат блокирует репликазный сайт вируса Sars-Cov-2, репликазный сайт является жизненно необходимым для вируса. Причем не только для какого-то конкретного штамма, но для всей линейки Sars-Cov-2, для разных штаммов, поэтому он является универсальным", - сказала глава ФМБА.
По ее словам, возможность блокирования этого сайта дает возможность бороться с вирусом даже при активной мутации. Препарат безопасен для человека, не воздействует на организм - только на вирус, добавила Скворцова.
"Препарат безопасен для человека, он не воздействует на организм человека, он влияет только на вирус, он является этиотропным противовирусным, высокоспецифичным препаратом", - заявила Скворцова.
Отчет по второй фазе клинических исследований препарата "МИР-19" подан в Минздрав России, ожидается завершение процедуры регистрации.
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