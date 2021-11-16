https://ru.sputnik.md/20211116/kazanskogo-strelka-priznali-vmenyaemym-46451879.html
"Казанского стрелка" признали вменяемым
"Казанского стрелка" признали вменяемым
Экспертиза признала устроившего стрельбу в казанской гимназии Галявиева вменяемым
2021-11-16T22:29+0200
2021-11-16T22:29+0200
2021-11-16T22:29+0200
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Экспертиза признала Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, вменяемым. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Богдан, сославшись на полученную от следствия устную информацию.Ранее "Газета ОНК" - официальный орган Общественных наблюдательных комиссий - сообщила, что Центр Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу, признал Галявиева невменяемым на момент преступления, однако позже СК уточнил, что процедура еще не закончена. В середине сентября ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников говорил РИА Новости, что Галявиева этапировали из столицы в Петербург, предположительно, для дополнительных экспертиз.По его словам, следователь также заявил, что Галявиев отказался от своих адвокатов, которых ему наняли родители.Галявиева будет защищать адвокат, назначенный следователем. "Я считаю это нарушением права на защиту. По желанию родителей я продолжу защищать его", - добавил адвокат.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. По уголовному делу об убийстве двух и более лиц юноше грозит пожизненное лишение свободы.
https://ru.sputnik.md/20210511/kadry-s-mesta-strelby-u-shkoly-v-kazani-34701860.html
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стрелок, казань
"Казанского стрелка" признали вменяемым
Экспертиза признала устроившего стрельбу в казанской гимназии Галявиева вменяемым.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik.
Экспертиза признала Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, вменяемым. Об этом сообщил РИА Новости
его адвокат Владимир Богдан, сославшись на полученную от следствия устную информацию.
Ранее "Газета ОНК" - официальный орган Общественных наблюдательных комиссий - сообщила, что Центр Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу, признал Галявиева невменяемым на момент преступления, однако позже СК уточнил, что процедура еще не закончена. В середине сентября ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников говорил РИА Новости, что Галявиева этапировали из столицы в Петербург, предположительно, для дополнительных экспертиз.
"Следователь сказал мне, что экспертиза признала его вменяемым. Самого заключения я не видел", - сказал адвокат.
По его словам, следователь также заявил, что Галявиев отказался от своих адвокатов, которых ему наняли родители.
Галявиева будет защищать адвокат, назначенный следователем. "Я считаю это нарушением права на защиту. По желанию родителей я продолжу защищать его", - добавил адвокат.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. По уголовному делу об убийстве двух и более лиц юноше грозит пожизненное лишение свободы.