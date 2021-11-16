https://ru.sputnik.md/20211116/kazanskogo-strelka-priznali-vmenyaemym-46451879.html

"Казанского стрелка" признали вменяемым

"Казанского стрелка" признали вменяемым

Экспертиза признала устроившего стрельбу в казанской гимназии Галявиева вменяемым

2021-11-16T22:29+0200

2021-11-16T22:29+0200

2021-11-16T22:29+0200

россия

стрелок

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0c/34723059_869:230:2592:1199_1920x0_80_0_0_aa1d921d8b31820e6bc84101a9ace649.jpg

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Экспертиза признала Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, вменяемым. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Богдан, сославшись на полученную от следствия устную информацию.Ранее "Газета ОНК" - официальный орган Общественных наблюдательных комиссий - сообщила, что Центр Сербского, проведя психолого-психиатрическую экспертизу, признал Галявиева невменяемым на момент преступления, однако позже СК уточнил, что процедура еще не закончена. В середине сентября ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников говорил РИА Новости, что Галявиева этапировали из столицы в Петербург, предположительно, для дополнительных экспертиз.По его словам, следователь также заявил, что Галявиев отказался от своих адвокатов, которых ему наняли родители.Галявиева будет защищать адвокат, назначенный следователем. "Я считаю это нарушением права на защиту. По желанию родителей я продолжу защищать его", - добавил адвокат.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. По уголовному делу об убийстве двух и более лиц юноше грозит пожизненное лишение свободы.

https://ru.sputnik.md/20210511/kadry-s-mesta-strelby-u-shkoly-v-kazani-34701860.html

казань

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

стрелок, казань