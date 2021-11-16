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Где в Кишиневе 16 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 16 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 16 ноября
2021-11-16T10:02+0200
2021-11-16T10:19+0200
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 16 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Чеканы на проспекте Мирча чел Бэтрын, возле супермаркета Kaufland.Автобус отправится в Сынжеру и остановится на улице 31 Августа, 32, возле примэрии.Где будут находиться пункты вакцинации 17 ноябряТроллейбус разместится в секторе Рышкановка на Московском проспекте, возле ресторана McDonald's.Автобус отправится в Дурлешты и остановится на улице Тудора Владимиреску, 62, возле супермаркета Linella.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
https://ru.sputnik.md/20211115/v-moldove-teper-smogut-vyyavlyat-mutatsii-koronavirusa-46433005.html
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Юлия Липовая
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Где в Кишиневе 16 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

10:02 16.11.2021 (обновлено: 10:19 16.11.2021)
© Photo : RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
© Photo : RTE_Chișinău
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 16 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Чеканы на проспекте Мирча чел Бэтрын, возле супермаркета Kaufland.
Автобус отправится в Сынжеру и остановится на улице 31 Августа, 32, возле примэрии.

Где будут находиться пункты вакцинации 17 ноября

Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на Московском проспекте, возле ресторана McDonald's.
Автобус отправится в Дурлешты и остановится на улице Тудора Владимиреску, 62, возле супермаркета Linella.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
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На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.
Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
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