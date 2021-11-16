https://ru.sputnik.md/20211116/kurs-valyut-na-sredu-vse-osnovnye-valyuty-upadut-v-tsene-46462366.html

Курс валют на среду: все основные валюты упадут в цене

Курс валют на среду: все основные валюты упадут в цене

Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею

2021-11-16T22:03+0200

2021-11-16T22:03+0200

2021-11-16T22:03+0200

экономика

курс валют

доллар

евро

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КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 17 ноября. Евро и доллар подешевеют по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле на 15 банов и закрепится на уровне 20,0115 лея.Доллар незначительно упадет в цене и будет стоить 17,6025 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 17 ноября немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2414 лея. Стоимость украинской гривны снизится до 0,6656 лея. Румынский лей опустится до 4,0431 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20211021/v-mvf-rasskazali-kakie-usloviya-vydvinuli-moldove-45772657.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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курс валют, доллар, евро