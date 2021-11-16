Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211116/kurs-valyut-na-sredu-vse-osnovnye-valyuty-upadut-v-tsene-46462366.html
Курс валют на среду: все основные валюты упадут в цене
Курс валют на среду: все основные валюты упадут в цене
Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею
2021-11-16T22:03+0200
2021-11-16T22:03+0200
экономика
курс валют
доллар
евро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44411971_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_45a95f7f60edf101aee11c3c3ffaa4b1.jpg
КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 17 ноября. Евро и доллар подешевеют по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле на 15 банов и закрепится на уровне 20,0115 лея.Доллар незначительно упадет в цене и будет стоить 17,6025 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 17 ноября немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2414 лея. Стоимость украинской гривны снизится до 0,6656 лея. Румынский лей опустится до 4,0431 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20211021/v-mvf-rasskazali-kakie-usloviya-vydvinuli-moldove-45772657.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44411971_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_0bfd06296d0dcda2ffe5f3fa89d1f6f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
курс валют, доллар, евро

Курс валют на среду: все основные валюты упадут в цене

22:03 16.11.2021
© Sputnik / Mihai Carauscurs valutar
curs valutar - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 17 ноября. Евро и доллар подешевеют по отношению к молдавскому лею.
Евро станет дешевле на 15 банов и закрепится на уровне 20,0115 лея.
Доллар незначительно упадет в цене и будет стоить 17,6025 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.
Международный валютный фонд - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
Экономика
В МВФ рассказали, какие условия выдвинули Молдове
21 октября, 18:16
Что касается остальных валют, то 17 ноября немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2414 лея. Стоимость украинской гривны снизится до 0,6656 лея. Румынский лей опустится до 4,0431 в пересчете на национальную валюту.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:12Горячая Центральная Азия: "Кобальт", Hamkorlik и другие
22:41Исследование: лекарство от COVID "МИР-19" эффективно при всех штаммах вируса
22:29"Казанского стрелка" признали вменяемым
22:03Курс валют на среду: все основные валюты упадут в цене
21:35В Молдове появилось в продаже лекарство от COVID-19
21:08Чего ждать от визита главы МИДЕИ Попеску в Россию
20:40"Ядерная" Румыния: стоит ли Молдове опасаться строительства АЭС в соседней стране
20:11Боррель предложил создать силы быстрого реагирования в ЕС
19:43Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:17Дороги Молдовы готовят к зиме — закупают соль и песок
18:49Адвокаты Стояногло потребовали его освобождения: решение Апелляционной палаты
18:28Ждет ли Молдову транспортный коллапс – ответ из первых уст
18:07МИД РФ: Россия настроена на продолжение двустороннего сотрудничества с Молдовой
17:38Одобрено комиссией: генпрокурором может стать человек с опытом работы за рубежом
17:11В тепле и под одеялом: беженцев размещают в логистическом центре на белорусской стороне
16:42Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
16:18Как молдавским абитуриентам можно бесплатно поступить в российские вузы
15:57Интернет-мошенник обокрал в Молдове десятки человек и скрылся в Испании
15:32"Никаких побочных эффектов": Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины
15:15Глава Минобороны РФ подтвердил успешные испытания противоспутниковой системы