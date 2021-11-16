https://ru.sputnik.md/20211116/kuznetsov-mogut-li-grazhdane-okonchatelno-razocharovatsya-v-politike-pas-46413491.html

Кузнецов: могут ли граждане окончательно разочароваться в политике PAS

Кузнецов: могут ли граждане окончательно разочароваться в политике PAS

Аналитик рассказал об уровне кредита доверия к правящей Партии "Действие и солидарность" (PAS) и напомнил о механизмах регуляции в сфере экономики.

2021-11-16T08:00+0200

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Кузнецов: могут ли граждане окончательно разочароваться в политике PAS Кузнецов: могут ли граждане окончательно разочароваться в политике PAS

Кредит доверия к партии PAS со стороны граждан Молдовы продолжает оставаться высоким, и это объясняет специфику избирателя, который все еще верит в европейскую интеграцию и перемены к лучшему. Если вспомнить историю эволюции политических партий в Молдове, то таким же кредитом доверия обладали и либералы – мэра Кишинева Дорина Киртоакэ избирали три раза, несмотря на то, что обещанное он в большинстве случаев не сделал. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик, политолог и профессор Александр Кузнецов.Вместе с тем Кузнецов уточнил, что сегодня в Молдове нет ни одного долгосрочного проекта на три, пять или 10 лет, как и нет сформированного долгосрочного бюджета на три года, поэтому граждане Молдовы вынуждены жить днем сегодняшним. Этот подход нельзя назвать верным, поскольку в стране на фоне массовых отъездов продолжают оставаться те, кто не потерял надежду на лучшее будущее, несмотря на рост цен."Всеобщий рост цен в Молдове тоже вызывает вопросы. Есть законодательные и нормативные правовые акты, которыми государство регулирует экономическую и предпринимательскую сферы, тогда почему их боятся использовать? При этом стоит помнить, что внедрение долгосрочных реформ – процедура болезненная", - заключил собеседник.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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