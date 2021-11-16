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Кузнецов: могут ли граждане окончательно разочароваться в политике PAS
Кузнецов: могут ли граждане окончательно разочароваться в политике PAS
Аналитик рассказал об уровне кредита доверия к правящей Партии "Действие и солидарность" (PAS) и напомнил о механизмах регуляции в сфере экономики.
2021-11-16T08:00+0200
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Кузнецов: могут ли граждане окончательно разочароваться в политике PAS
Кузнецов: могут ли граждане окончательно разочароваться в политике PAS
Кредит доверия к партии PAS со стороны граждан Молдовы продолжает оставаться высоким, и это объясняет специфику избирателя, который все еще верит в европейскую интеграцию и перемены к лучшему. Если вспомнить историю эволюции политических партий в Молдове, то таким же кредитом доверия обладали и либералы – мэра Кишинева Дорина Киртоакэ избирали три раза, несмотря на то, что обещанное он в большинстве случаев не сделал. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик, политолог и профессор Александр Кузнецов.Вместе с тем Кузнецов уточнил, что сегодня в Молдове нет ни одного долгосрочного проекта на три, пять или 10 лет, как и нет сформированного долгосрочного бюджета на три года, поэтому граждане Молдовы вынуждены жить днем сегодняшним. Этот подход нельзя назвать верным, поскольку в стране на фоне массовых отъездов продолжают оставаться те, кто не потерял надежду на лучшее будущее, несмотря на рост цен."Всеобщий рост цен в Молдове тоже вызывает вопросы. Есть законодательные и нормативные правовые акты, которыми государство регулирует экономическую и предпринимательскую сферы, тогда почему их боятся использовать? При этом стоит помнить, что внедрение долгосрочных реформ – процедура болезненная", - заключил собеседник.
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экспертиза, подкасты, аудио, политика, граждане

Кузнецов: могут ли граждане окончательно разочароваться в политике PAS

08:00 16.11.2021
Радио
Кузнецов: могут ли граждане окончательно разочароваться в политике PAS
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Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Аналитик рассказал об уровне кредита доверия к правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) и напомнил о механизмах регуляции в сфере экономики.
Кредит доверия к партии PAS со стороны граждан Молдовы продолжает оставаться высоким, и это объясняет специфику избирателя, который все еще верит в европейскую интеграцию и перемены к лучшему.
Если вспомнить историю эволюции политических партий в Молдове, то таким же кредитом доверия обладали и либералы – мэра Кишинева Дорина Киртоакэ избирали три раза, несмотря на то, что обещанное он в большинстве случаев не сделал. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик, политолог и профессор Александр Кузнецов.
"В случае с PAS ситуация аналогичная - все будут ждать окончания сложного периода. Поэтому когда нам 30 лет говорят о переходе от одного строя к другому и о внедрении новых реформ, хочется уточнить, о каких именно долгосрочных реформах идет речь", - говорит эксперт.
Вместе с тем Кузнецов уточнил, что сегодня в Молдове нет ни одного долгосрочного проекта на три, пять или 10 лет, как и нет сформированного долгосрочного бюджета на три года, поэтому граждане Молдовы вынуждены жить днем сегодняшним.
Этот подход нельзя назвать верным, поскольку в стране на фоне массовых отъездов продолжают оставаться те, кто не потерял надежду на лучшее будущее, несмотря на рост цен.
"Всеобщий рост цен в Молдове тоже вызывает вопросы. Есть законодательные и нормативные правовые акты, которыми государство регулирует экономическую и предпринимательскую сферы, тогда почему их боятся использовать? При этом стоит помнить, что внедрение долгосрочных реформ – процедура болезненная", - заключил собеседник.
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