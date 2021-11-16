https://ru.sputnik.md/20211116/lavrov-polsha-beschinstvuet-a-es-primenyaet-dvoynye-standarty-46449605.html

Лавров: Польша бесчинствует, а ЕС применяет двойные стандарты

Лавров: Польша бесчинствует, а ЕС применяет двойные стандарты

Глава российского МИД также прокомментировал и заявления президента Литвы, что мигранты прибывают в Белоруссию через Москву.

2021-11-16T13:12+0200

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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Польша бесчинствует, а Брюссель применяет двойные стандарты и ставит себя в неудобное положение - такое заявление во вторник сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о миграционном кризисе на польско-белорусской границе, передает РИА Новости.По словам Лаврова, ранее, во время средиземноморской и балканской волны мигрантов ЕС пытался решать вопросы коллегиально.Глава МИД России также назвал лживыми заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что мигранты прибывают в Белоруссию через Москву.Ранее президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, а нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства. Один из польских водометов разбрызгивает жидкость со слезоточивым веществом.

https://ru.sputnik.md/20211116/svetoshumovye-granaty-slezotochivyy-polskie-siloviki-protiv-migrantov-46444833.html

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