https://ru.sputnik.md/20211116/lavrov-polsha-beschinstvuet-a-es-primenyaet-dvoynye-standarty-46449605.html
Лавров: Польша бесчинствует, а ЕС применяет двойные стандарты
Лавров: Польша бесчинствует, а ЕС применяет двойные стандарты
Глава российского МИД также прокомментировал и заявления президента Литвы, что мигранты прибывают в Белоруссию через Москву.
2021-11-16T13:12+0200
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Польша бесчинствует, а Брюссель применяет двойные стандарты и ставит себя в неудобное положение - такое заявление во вторник сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о миграционном кризисе на польско-белорусской границе, передает РИА Новости.По словам Лаврова, ранее, во время средиземноморской и балканской волны мигрантов ЕС пытался решать вопросы коллегиально.Глава МИД России также назвал лживыми заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что мигранты прибывают в Белоруссию через Москву.Ранее президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, а нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства. Один из польских водометов разбрызгивает жидкость со слезоточивым веществом.
https://ru.sputnik.md/20211116/svetoshumovye-granaty-slezotochivyy-polskie-siloviki-protiv-migrantov-46444833.html
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в мире, россия, польша, беларусь
Лавров: Польша бесчинствует, а ЕС применяет двойные стандарты
13:12 16.11.2021 (обновлено: 13:26 16.11.2021)
Глава российского МИД также прокомментировал и заявления президента Литвы, что мигранты прибывают в Белоруссию через Москву.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik.
Польша бесчинствует, а Брюссель применяет двойные стандарты и ставит себя в неудобное положение - такое заявление во вторник сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о миграционном кризисе на польско-белорусской границе, передает РИА Новости
.
По словам Лаврова, ранее, во время средиземноморской и балканской волны мигрантов ЕС пытался решать вопросы коллегиально.
"В данном случае, во-первых, Польша бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет настолько откровенные обнаженные двойные стандарты, что само не может не понимать, что ставит себя в очень неудобное положение", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
Глава МИД России также назвал лживыми заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что мигранты прибывают в Белоруссию через Москву.
Ранее президент Литвы заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии, а нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву.
"При всем уважении к президентам суверенных государств я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу - "за всем стоит Москва, везде видна рука Москвы". Ни единого факта не приводится", - сказал Лавров.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства. Один из польских водометов разбрызгивает жидкость со слезоточивым веществом.