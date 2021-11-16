https://ru.sputnik.md/20211116/migranty-belorussko-polskoy-granitse-popytki-proryva-kholod-bolezni-46441567.html

Мигранты на белорусско-польской границе: попытки прорыва, холод и болезни

Мигранты на белорусско-польской границе: попытки прорыва, холод и болезни

Ситуация с мигрантами у границы Белоруссии и Польши продолжает ухудшаться.

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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Попытку форсировать белорусско-польскую границу минувшей ночью предприняла группа из 100 нелегальных мигрантов, передает РИА Новости со ссылкой на Пограничную стражу Польши.За минувшие сутки, по данным польских пограничников, было зафиксировано 224 попытки нелегального пересечения. Сотрудники Погранстражи вынесли постановления о выдворении с территории Польши в отношении 29 иностранцев.В понедельник во время проверок в связи с содействием в нелегальном пересечении границы задержано пять человек, сообщает полиция Подляского воеводства. Задержаны граждане Украины, Польши и Таджикистана, которые перевозили 10 человек.Между тем температура воздуха на улице держится на отметке ноль градусов. Пытаясь согреться, люди делают зарядку. Один из мигрантов рассказал корреспонденту агентства, что дети начали заболевать, у многих кашель.По словам беженца, эти люди умрут, если и дальше будут там оставаться. "Нам нужен ответ как можно быстрее", - добавил он.Заморозки и высокая влажность испытывают людей, которые вынуждены оставаться под открытым небом. Между тем в лагерь беженцев привези гуманитарную помощь. Мигранты выстроились в очередь за продуктами.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ru.sputnik.md/20211116/rinutsya-li-migranty-v-rumyniyu-cherez-moldovu--kakova-veroyatnost-46432772.html

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