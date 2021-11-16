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Мигранты на белорусско-польской границе: попытки прорыва, холод и болезни
© Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Viktor Tolochko/
Ситуация с мигрантами у границы Белоруссии и Польши продолжает ухудшаться.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Попытку форсировать белорусско-польскую границу минувшей ночью предприняла группа из 100 нелегальных мигрантов, передает РИА Новости со ссылкой на Пограничную стражу Польши.
"На участке, охраняемом подразделением Пограничной стражи в Дубичах, границу безуспешно пыталась форсировать группа из 100 человек", - говорится в сообщении Погранстражи в Twitter.
За минувшие сутки, по данным польских пограничников, было зафиксировано 224 попытки нелегального пересечения. Сотрудники Погранстражи вынесли постановления о выдворении с территории Польши в отношении 29 иностранцев.
В понедельник во время проверок в связи с содействием в нелегальном пересечении границы задержано пять человек, сообщает полиция Подляского воеводства. Задержаны граждане Украины, Польши и Таджикистана, которые перевозили 10 человек.
В понедельник во время проверок в связи с содействием в нелегальном пересечении границы задержано пять человек, сообщает полиция Подляского воеводства. Задержаны граждане Украины, Польши и Таджикистана, которые перевозили 10 человек.
Между тем температура воздуха на улице держится на отметке ноль градусов. Пытаясь согреться, люди делают зарядку. Один из мигрантов рассказал корреспонденту агентства, что дети начали заболевать, у многих кашель.
"Погода экстремально холодная. До утра я слышал, как сотни детей плакали. Было очень-очень холодно. Мой брат болеет сейчас, ему 10 лет, он очень кашляет. Другие дети тоже кашляют", - отметил один из мигрантов.
По словам беженца, эти люди умрут, если и дальше будут там оставаться. "Нам нужен ответ как можно быстрее", - добавил он.
Заморозки и высокая влажность испытывают людей, которые вынуждены оставаться под открытым небом. Между тем в лагерь беженцев привези гуманитарную помощь. Мигранты выстроились в очередь за продуктами.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.