Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211116/migranty-belorussko-polskoy-granitse-popytki-proryva-kholod-bolezni-46441567.html
Мигранты на белорусско-польской границе: попытки прорыва, холод и болезни
Мигранты на белорусско-польской границе: попытки прорыва, холод и болезни
Ситуация с мигрантами у границы Белоруссии и Польши продолжает ухудшаться.
2021-11-16T11:01+0200
2021-11-16T11:01+0200
политика
в мире
польша
беларусь
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0c/46371029_0:336:3043:2048_1920x0_80_0_0_330ca1f5a008c7bb5eb1686b9f3f212f.jpg
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Попытку форсировать белорусско-польскую границу минувшей ночью предприняла группа из 100 нелегальных мигрантов, передает РИА Новости со ссылкой на Пограничную стражу Польши.За минувшие сутки, по данным польских пограничников, было зафиксировано 224 попытки нелегального пересечения. Сотрудники Погранстражи вынесли постановления о выдворении с территории Польши в отношении 29 иностранцев.В понедельник во время проверок в связи с содействием в нелегальном пересечении границы задержано пять человек, сообщает полиция Подляского воеводства. Задержаны граждане Украины, Польши и Таджикистана, которые перевозили 10 человек.Между тем температура воздуха на улице держится на отметке ноль градусов. Пытаясь согреться, люди делают зарядку. Один из мигрантов рассказал корреспонденту агентства, что дети начали заболевать, у многих кашель.По словам беженца, эти люди умрут, если и дальше будут там оставаться. "Нам нужен ответ как можно быстрее", - добавил он.Заморозки и высокая влажность испытывают людей, которые вынуждены оставаться под открытым небом. Между тем в лагерь беженцев привези гуманитарную помощь. Мигранты выстроились в очередь за продуктами.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ru.sputnik.md/20211116/rinutsya-li-migranty-v-rumyniyu-cherez-moldovu--kakova-veroyatnost-46432772.html
польша
беларусь
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0c/46371029_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_378ba112889c5e3c09328945b8cd69d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, польша, беларусь, мигранты

Мигранты на белорусско-польской границе: попытки прорыва, холод и болезни

11:01 16.11.2021
© Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Viktor Tolochko
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Ситуация с мигрантами у границы Белоруссии и Польши продолжает ухудшаться.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Попытку форсировать белорусско-польскую границу минувшей ночью предприняла группа из 100 нелегальных мигрантов, передает РИА Новости со ссылкой на Пограничную стражу Польши.
"На участке, охраняемом подразделением Пограничной стражи в Дубичах, границу безуспешно пыталась форсировать группа из 100 человек", - говорится в сообщении Погранстражи в Twitter.
За минувшие сутки, по данным польских пограничников, было зафиксировано 224 попытки нелегального пересечения. Сотрудники Погранстражи вынесли постановления о выдворении с территории Польши в отношении 29 иностранцев.

В понедельник во время проверок в связи с содействием в нелегальном пересечении границы задержано пять человек, сообщает полиция Подляского воеводства. Задержаны граждане Украины, Польши и Таджикистана, которые перевозили 10 человек.
Между тем температура воздуха на улице держится на отметке ноль градусов. Пытаясь согреться, люди делают зарядку. Один из мигрантов рассказал корреспонденту агентства, что дети начали заболевать, у многих кашель.

"Погода экстремально холодная. До утра я слышал, как сотни детей плакали. Было очень-очень холодно. Мой брат болеет сейчас, ему 10 лет, он очень кашляет. Другие дети тоже кашляют", - отметил один из мигрантов.

По словам беженца, эти люди умрут, если и дальше будут там оставаться. "Нам нужен ответ как можно быстрее", - добавил он.
Заморозки и высокая влажность испытывают людей, которые вынуждены оставаться под открытым небом. Между тем в лагерь беженцев привези гуманитарную помощь. Мигранты выстроились в очередь за продуктами.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Ринутся ли мигранты в Румынию через Молдову – какова вероятность - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
Радио
Ринутся ли мигранты в Румынию через Молдову – какова вероятность
08:30
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:12Лавров: Польша бесчинствует, а ЕС применяет двойные стандарты
12:55Германия приостановила сертификацию "Северного потока - 2"
12:46Попеску провел встречу с главами МИД Украины и Грузии
12:28Новые обыски в Молдове: под следствием - судья Апелляционной палаты Бельц
11:57Бензин и топливо все дешевле: НАРЭ опубликовало максимальные цены
11:43Двое судей могут быть задержаны: ВСМ одобрил запрос и.о. генпрокурора
11:31Слезоточивый газ применили польские силовики против мигрантов - видео
11:15"Молдовагаз" объяснил, как будут платить потребители за октябрь и ноябрь
11:01Мигранты на белорусско-польской границе: попытки прорыва, холод и болезни
10:25Гаврилица в Лондоне: с кем встретилась и о чем договаривались
10:02Где в Кишиневе 16 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:32Pfizer испытает в России новый препарат от COVID-19
09:00Токарчук: в признании каких сертификатов из Молдовы может отказать ЕС
08:45Мир за сутки: поражение сборной Молдовы, молдавские сертификаты в ЕС, наводнение в Канаде
08:30Ринутся ли мигранты в Румынию через Молдову – какова вероятность
08:00Кузнецов: могут ли граждане окончательно разочароваться в политике PAS
07:30Глава МИДЕИ Попеску отправится с визитом в Москву
07:00Самый точный прогноз погоды: заморозки ночью, оттепель днем
00:01Погодные рекорды Молдовы 16 ноября
ВчераЛатвия и Польша провоцируют большую войну НАТО с Россией и Беларусью