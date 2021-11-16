https://ru.sputnik.md/20211116/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46461940.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом

2021-11-16T19:43+0200

2021-11-16T19:43+0200

2021-11-16T19:43+0200

коронавирус

в молдове

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 977 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Отмечено восемь случаев импорта инфекции: три из Румынии, по одному - из Турции, Ирландии, Италии, Германии и Великобритании.Общее число случаев заражения в стране достигло 354 755.У работников системы здравоохранения выявлены 18 случаев заражения: пять у врачей, восемь у медсестер и пять у работников вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 7479 тестов.Госпитализированы 2383 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 288 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 38).В то же время за сутки выздоровели 1462 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 335 084.Минздрав сообщает о 53 погибших, причем в списке, опубликованном 16 ноября, называют разные даты сентября-ноября 2021 года. Общее число скончавшихся на данный момент – 8602. Минздрав уточняет, что данные статистики летальных исходов включают как скончавшихся за минувшие сутки, так и ранее.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября. По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211115/v-moldove-teper-smogut-vyyavlyat-mutatsii-koronavirusa-46433005.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

в молдове, минздрав, статистика