https://ru.sputnik.md/20211116/moldavskii-abiturient-besplatno-rossiyskii-vuz-46452916.html
Как молдавским абитуриентам можно бесплатно поступить в российские вузы
Как молдавским абитуриентам можно бесплатно поступить в российские вузы
Молдавские абитуриенты могут поступить в российские вузы совершенно бесплатно
2021-11-16T16:18+0200
2021-11-16T16:18+0200
2021-11-16T16:51+0200
молдова
вуз
бесплатно
абитуриент
российский вуз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/01/44381425_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_7da3a1a40060333b17814ca73b64a7b1.jpg
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Молдавские абитуриенты могут поступить в российские вузы совершенно бесплатно. Чтобы получить такую возможность, нужно успеть до 25 ноября текущего года подать заявку на сайте Education in Russia. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Молдова в представительстве Россотрудничества в Молдове.Ежегодно российское правительство выделяет тысячи бюджетных мест в российских вузах для иностранных граждан (например, в 2021 году было выделено 18 000 мест). Участвовать в программе могут и жители Молдовы. Так, в прошлом году выделялось не менее 500 бесплатных квот, в этом году их количество было увеличено до 570.Он отметил, что подать заявку на бесплатное обучение в одном из 500 высших учебных заведений России, предлагаемых в рамках данной программы, могут жители обоих берегов Днестра.Чтобы зарегистрироваться, участникам сначала следует заполнить онлайн-форму на сайте education-in-russia.com. Там создается личный кабинет, где можно заполнить анкету, а также загрузить скан всех необходимых документов (перечень указан на сайте).Отбор кандидатов проходит в два этапа. Первый осуществляется представительством Россотрудничества в Молдове, то есть речь идет о самой регистрации: для бакалавров и специалистов – это тестирование, а для магистратуры, ординатуры и аспирантуры – конкурс портфолио. В этом году все пройдет в онлайн-режиме.Второй этап осуществляется российскими образовательными организациями. Причем весь процесс абсолютно прозрачный, его можно наблюдать непосредственно в созданном личном кабинете на education-in-russia.com."Абитуриент сможет отслеживать в режиме онлайн весь процесс, вплоть до решения о его непосредственном зачислении в тот или иной вуз Российской Федерации. Но успеть подать заявку, еще раз напоминаю, нужно до 25 ноября", - пояснил Муравьев.Он подчеркнул, что конкурсные испытания среди отобранных кандидатов пройдут уже в декабре нынешнего года.Поступающие уже в феврале узнают, насколько они успешно прошли тестирования.Согласно итогам кампании прошлого года, в рейтинге самых востребованных в российских вузах профессий среди молдавских абитуриентов стали специальности в области медицины, информатики и вычислительной техники, журналистики и PR, также лидируют технические специальности, прикладные математика и физика.Все подробности можно узнать также по телефону 022 2201 70, отправить вопросы можно и на е-мэйл edu@mda.rs.gov.ru
https://ru.sputnik.md/20210122/postuplenie-moldavskikh-abiturientov-v-vuzy-russia-vse-chto-nuzhno-znat-33342014.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/01/44381425_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_337b290919b907aba2c89ac5ba7c5a7e.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
молдова, вуз, бесплатно, абитуриент, российский вуз
Как молдавским абитуриентам можно бесплатно поступить в российские вузы
16:18 16.11.2021 (обновлено: 16:51 16.11.2021)
Сроки подачи заявок на поступление было решено продлить до 25 ноября.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik.
Молдавские абитуриенты могут поступить в российские вузы совершенно бесплатно. Чтобы получить такую возможность, нужно успеть до 25 ноября текущего года подать заявку на сайте Education in Russia
. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Молдова
в представительстве Россотрудничества в Молдове.
Ежегодно российское правительство выделяет тысячи бюджетных мест в российских вузах для иностранных граждан (например, в 2021 году было выделено 18 000 мест). Участвовать в программе могут и жители Молдовы. Так, в прошлом году выделялось не менее 500 бесплатных квот, в этом году их количество было увеличено до 570.
Кто не успел в сентябре и октябре зарегистрироваться на обучение в российские вузы на 2022-2023 учебные годы, могут это сделать до 25 ноября. Решение продлить сроки подачи заявок совместно приняли Россотрудничество и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Андрей Муравьев
Глава Русского дома в Кишиневе
Он отметил, что подать заявку на бесплатное обучение в одном из 500 высших учебных заведений России, предлагаемых в рамках данной программы, могут жители обоих берегов Днестра.
Чтобы зарегистрироваться, участникам сначала следует заполнить онлайн-форму на сайте education-in-russia.com
. Там создается личный кабинет, где можно заполнить анкету, а также загрузить скан всех необходимых документов (перечень указан на сайте).
Отбор кандидатов проходит в два этапа. Первый осуществляется представительством Россотрудничества в Молдове, то есть речь идет о самой регистрации: для бакалавров и специалистов – это тестирование, а для магистратуры, ординатуры и аспирантуры – конкурс портфолио. В этом году все пройдет в онлайн-режиме.
Второй этап осуществляется российскими образовательными организациями. Причем весь процесс абсолютно прозрачный, его можно наблюдать непосредственно в созданном личном кабинете на education-in-russia.com
.
"Абитуриент сможет отслеживать в режиме онлайн весь процесс, вплоть до решения о его непосредственном зачислении в тот или иной вуз Российской Федерации. Но успеть подать заявку, еще раз напоминаю, нужно до 25 ноября", - пояснил Муравьев.
Он подчеркнул, что конкурсные испытания среди отобранных кандидатов пройдут уже в декабре нынешнего года.
Поступающие уже в феврале узнают, насколько они успешно прошли тестирования.
Согласно итогам кампании прошлого года, в рейтинге самых востребованных в российских вузах профессий среди молдавских абитуриентов стали специальности в области медицины, информатики и вычислительной техники, журналистики и PR, также лидируют технические специальности, прикладные математика и физика.
Все подробности можно узнать также по телефону 022 2201 70, отправить вопросы можно и на е-мэйл edu@mda.rs.gov.ru