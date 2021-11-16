https://ru.sputnik.md/20211116/moldavskii-abiturient-besplatno-rossiyskii-vuz-46452916.html

Как молдавским абитуриентам можно бесплатно поступить в российские вузы

Как молдавским абитуриентам можно бесплатно поступить в российские вузы

Молдавские абитуриенты могут поступить в российские вузы совершенно бесплатно

2021-11-16T16:18+0200

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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Молдавские абитуриенты могут поступить в российские вузы совершенно бесплатно. Чтобы получить такую возможность, нужно успеть до 25 ноября текущего года подать заявку на сайте Education in Russia. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Молдова в представительстве Россотрудничества в Молдове.Ежегодно российское правительство выделяет тысячи бюджетных мест в российских вузах для иностранных граждан (например, в 2021 году было выделено 18 000 мест). Участвовать в программе могут и жители Молдовы. Так, в прошлом году выделялось не менее 500 бесплатных квот, в этом году их количество было увеличено до 570.Он отметил, что подать заявку на бесплатное обучение в одном из 500 высших учебных заведений России, предлагаемых в рамках данной программы, могут жители обоих берегов Днестра.Чтобы зарегистрироваться, участникам сначала следует заполнить онлайн-форму на сайте education-in-russia.com. Там создается личный кабинет, где можно заполнить анкету, а также загрузить скан всех необходимых документов (перечень указан на сайте).Отбор кандидатов проходит в два этапа. Первый осуществляется представительством Россотрудничества в Молдове, то есть речь идет о самой регистрации: для бакалавров и специалистов – это тестирование, а для магистратуры, ординатуры и аспирантуры – конкурс портфолио. В этом году все пройдет в онлайн-режиме.Второй этап осуществляется российскими образовательными организациями. Причем весь процесс абсолютно прозрачный, его можно наблюдать непосредственно в созданном личном кабинете на education-in-russia.com."Абитуриент сможет отслеживать в режиме онлайн весь процесс, вплоть до решения о его непосредственном зачислении в тот или иной вуз Российской Федерации. Но успеть подать заявку, еще раз напоминаю, нужно до 25 ноября", - пояснил Муравьев.Он подчеркнул, что конкурсные испытания среди отобранных кандидатов пройдут уже в декабре нынешнего года.Поступающие уже в феврале узнают, насколько они успешно прошли тестирования.Согласно итогам кампании прошлого года, в рейтинге самых востребованных в российских вузах профессий среди молдавских абитуриентов стали специальности в области медицины, информатики и вычислительной техники, журналистики и PR, также лидируют технические специальности, прикладные математика и физика.Все подробности можно узнать также по телефону 022 2201 70, отправить вопросы можно и на е-мэйл edu@mda.rs.gov.ru

https://ru.sputnik.md/20210122/postuplenie-moldavskikh-abiturientov-v-vuzy-russia-vse-chto-nuzhno-znat-33342014.html

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