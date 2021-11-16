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Как молдавским абитуриентам можно бесплатно поступить в российские вузы
Как молдавским абитуриентам можно бесплатно поступить в российские вузы
Молдавские абитуриенты могут поступить в российские вузы совершенно бесплатно
2021-11-16T16:18+0200
2021-11-16T16:51+0200
молдова
вуз
бесплатно
абитуриент
российский вуз
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Молдавские абитуриенты могут поступить в российские вузы совершенно бесплатно. Чтобы получить такую возможность, нужно успеть до 25 ноября текущего года подать заявку на сайте Education in Russia. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Молдова в представительстве Россотрудничества в Молдове.Ежегодно российское правительство выделяет тысячи бюджетных мест в российских вузах для иностранных граждан (например, в 2021 году было выделено 18 000 мест). Участвовать в программе могут и жители Молдовы. Так, в прошлом году выделялось не менее 500 бесплатных квот, в этом году их количество было увеличено до 570.Он отметил, что подать заявку на бесплатное обучение в одном из 500 высших учебных заведений России, предлагаемых в рамках данной программы, могут жители обоих берегов Днестра.Чтобы зарегистрироваться, участникам сначала следует заполнить онлайн-форму на сайте education-in-russia.com. Там создается личный кабинет, где можно заполнить анкету, а также загрузить скан всех необходимых документов (перечень указан на сайте).Отбор кандидатов проходит в два этапа. Первый осуществляется представительством Россотрудничества в Молдове, то есть речь идет о самой регистрации: для бакалавров и специалистов – это тестирование, а для магистратуры, ординатуры и аспирантуры – конкурс портфолио. В этом году все пройдет в онлайн-режиме.Второй этап осуществляется российскими образовательными организациями. Причем весь процесс абсолютно прозрачный, его можно наблюдать непосредственно в созданном личном кабинете на education-in-russia.com."Абитуриент сможет отслеживать в режиме онлайн весь процесс, вплоть до решения о его непосредственном зачислении в тот или иной вуз Российской Федерации. Но успеть подать заявку, еще раз напоминаю, нужно до 25 ноября", - пояснил Муравьев.Он подчеркнул, что конкурсные испытания среди отобранных кандидатов пройдут уже в декабре нынешнего года.Поступающие уже в феврале узнают, насколько они успешно прошли тестирования.Согласно итогам кампании прошлого года, в рейтинге самых востребованных в российских вузах профессий среди молдавских абитуриентов стали специальности в области медицины, информатики и вычислительной техники, журналистики и PR, также лидируют технические специальности, прикладные математика и физика.Все подробности можно узнать также по телефону 022 2201 70, отправить вопросы можно и на е-мэйл edu@mda.rs.gov.ru
https://ru.sputnik.md/20210122/postuplenie-moldavskikh-abiturientov-v-vuzy-russia-vse-chto-nuzhno-znat-33342014.html
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молдова, вуз, бесплатно, абитуриент, российский вуз

Как молдавским абитуриентам можно бесплатно поступить в российские вузы

16:18 16.11.2021 (обновлено: 16:51 16.11.2021)
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПриемная кампания в НИТУ "МИСиС"
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Сроки подачи заявок на поступление было решено продлить до 25 ноября.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Молдавские абитуриенты могут поступить в российские вузы совершенно бесплатно. Чтобы получить такую возможность, нужно успеть до 25 ноября текущего года подать заявку на сайте Education in Russia. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Молдова в представительстве Россотрудничества в Молдове.
Ежегодно российское правительство выделяет тысячи бюджетных мест в российских вузах для иностранных граждан (например, в 2021 году было выделено 18 000 мест). Участвовать в программе могут и жители Молдовы. Так, в прошлом году выделялось не менее 500 бесплатных квот, в этом году их количество было увеличено до 570.

Кто не успел в сентябре и октябре зарегистрироваться на обучение в российские вузы на 2022-2023 учебные годы, могут это сделать до 25 ноября. Решение продлить сроки подачи заявок совместно приняли Россотрудничество и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Андрей Муравьев - Sputnik Молдова
Андрей Муравьев
Глава Русского дома в Кишиневе
Он отметил, что подать заявку на бесплатное обучение в одном из 500 высших учебных заведений России, предлагаемых в рамках данной программы, могут жители обоих берегов Днестра.
Чтобы зарегистрироваться, участникам сначала следует заполнить онлайн-форму на сайте education-in-russia.com. Там создается личный кабинет, где можно заполнить анкету, а также загрузить скан всех необходимых документов (перечень указан на сайте).
Отбор кандидатов проходит в два этапа. Первый осуществляется представительством Россотрудничества в Молдове, то есть речь идет о самой регистрации: для бакалавров и специалистов – это тестирование, а для магистратуры, ординатуры и аспирантуры – конкурс портфолио. В этом году все пройдет в онлайн-режиме.
Второй этап осуществляется российскими образовательными организациями. Причем весь процесс абсолютно прозрачный, его можно наблюдать непосредственно в созданном личном кабинете на education-in-russia.com.
"Абитуриент сможет отслеживать в режиме онлайн весь процесс, вплоть до решения о его непосредственном зачислении в тот или иной вуз Российской Федерации. Но успеть подать заявку, еще раз напоминаю, нужно до 25 ноября", - пояснил Муравьев.
Экзамен - Sputnik Молдова, 1920, 22.01.2021
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Поступление молдавских абитуриентов в вузы России: все, что нужно знать
22 января, 11:15
Он подчеркнул, что конкурсные испытания среди отобранных кандидатов пройдут уже в декабре нынешнего года.
Поступающие уже в феврале узнают, насколько они успешно прошли тестирования.
Согласно итогам кампании прошлого года, в рейтинге самых востребованных в российских вузах профессий среди молдавских абитуриентов стали специальности в области медицины, информатики и вычислительной техники, журналистики и PR, также лидируют технические специальности, прикладные математика и физика.
Все подробности можно узнать также по телефону 022 2201 70, отправить вопросы можно и на е-мэйл edu@mda.rs.gov.ru
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