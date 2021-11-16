https://ru.sputnik.md/20211116/moldovagaz-obyasnil-kak-budut-platit-potrebiteli-za-oktyabr-noyabr-46444361.html

"Молдовагаз" объяснил, как будут платить потребители за октябрь и ноябрь

"Молдовагаз" объяснил, как будут платить потребители за октябрь и ноябрь

Молдавский поставщик рассказал, что весь потребленный газ в октябре будут оплачивать по действующему на тот момент тарифу.

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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Весь объем природного газа, потребленного до 1 ноября 2021 года, и который по разным причинам не был включен в счета бытовых потребителей за октябрь текущего года, будет оплачиваться по старому тарифу. То есть по действовавшему в октябре - 4298 леев за тысячу кубометров плюс 8% НДС.Как отметило в сообщении АО "Молдовагаз", этот не включенный в счета расход должен быть определен оператором газораспределительной системы. Новые тарифы на газ и компенсацииСогласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.Таким образом, с 1 по 30 ноября бытовые потребители будут платить 10,26 лея за куб, а с учетом НДС - 11,08 лея. В связи с ростом тарифа правительство разработало пакет компенсаций (с ноября 2021-го по март 2022 года) для граждан страны, он обойдется в 1,6 миллиарда леев. Так, за первые 50 кубов газа 4,3 лея из тарифа будут компенсированы, а от 50 кубов будут компенсироваться 3,2 лея из тарифа за куб. Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея. Следующие 100 кубов будут оплачиваться по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачиваться по полному тарифу.Компенсироваться будет и частично первая гигакалория тепла - на две трети, то есть максимум 450 леев в месяц.

https://ru.sputnik.md/20211115/termoelectrica-zaprosila-poveshenie-tarifa-na-teplo-skolko-budem-platit-46428322.html

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