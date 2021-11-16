Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211116/moldovagaz-obyasnil-kak-budut-platit-potrebiteli-za-oktyabr-noyabr-46444361.html
"Молдовагаз" объяснил, как будут платить потребители за октябрь и ноябрь
"Молдовагаз" объяснил, как будут платить потребители за октябрь и ноябрь
Молдавский поставщик рассказал, что весь потребленный газ в октябре будут оплачивать по действующему на тот момент тарифу.
2021-11-16T11:15+0200
2021-11-16T11:21+0200
общество
в молдове
молдова
молдовагаз
тариф на газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45567997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51069c1e0f4196c289c3405dd1fd11a7.jpg
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Весь объем природного газа, потребленного до 1 ноября 2021 года, и который по разным причинам не был включен в счета бытовых потребителей за октябрь текущего года, будет оплачиваться по старому тарифу. То есть по действовавшему в октябре - 4298 леев за тысячу кубометров плюс 8% НДС.Как отметило в сообщении АО "Молдовагаз", этот не включенный в счета расход должен быть определен оператором газораспределительной системы. Новые тарифы на газ и компенсацииСогласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.Таким образом, с 1 по 30 ноября бытовые потребители будут платить 10,26 лея за куб, а с учетом НДС - 11,08 лея. В связи с ростом тарифа правительство разработало пакет компенсаций (с ноября 2021-го по март 2022 года) для граждан страны, он обойдется в 1,6 миллиарда леев. Так, за первые 50 кубов газа 4,3 лея из тарифа будут компенсированы, а от 50 кубов будут компенсироваться 3,2 лея из тарифа за куб. Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея. Следующие 100 кубов будут оплачиваться по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачиваться по полному тарифу.Компенсироваться будет и частично первая гигакалория тепла - на две трети, то есть максимум 450 леев в месяц.
https://ru.sputnik.md/20211115/termoelectrica-zaprosila-poveshenie-tarifa-na-teplo-skolko-budem-platit-46428322.html
https://ru.sputnik.md/20211112/primeriya-kishineva-vydelila-sredstva-na-kompensatsii-za-gaz-46354353.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45567997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69d88d9d8e937bd32e5508c0eeb4f7e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, молдовагаз, тариф на газ

"Молдовагаз" объяснил, как будут платить потребители за октябрь и ноябрь

11:15 16.11.2021 (обновлено: 11:21 16.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausГазовый счетчик
Газовый счетчик - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдавский поставщик рассказал, что весь потребленный газ в октябре потребители будут оплачивать по действующему на тот момент тарифу.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Весь объем природного газа, потребленного до 1 ноября 2021 года, и который по разным причинам не был включен в счета бытовых потребителей за октябрь текущего года, будет оплачиваться по старому тарифу. То есть по действовавшему в октябре - 4298 леев за тысячу кубометров плюс 8% НДС.
Как отметило в сообщении АО "Молдовагаз", этот не включенный в счета расход должен быть определен оператором газораспределительной системы.

"Поставщик выдает счета-фактуры к оплате на природный газ на основании показаний измерительного оборудования, зарегистрированного до даты вступления в силу новой цены, или - при отсутствии таковых - средневзвешенного ежедневного потребления, определяемого оператором системы", - говорится в пресс-релизе компании.

Новые тарифы на газ и компенсации

Согласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.
Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.
Отопление - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
Общество
Termoelectrica запросила повышение тарифа на тепло: сколько будем платить
Вчера, 16:13
Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.
Таким образом, с 1 по 30 ноября бытовые потребители будут платить 10,26 лея за куб, а с учетом НДС - 11,08 лея.
В связи с ростом тарифа правительство разработало пакет компенсаций (с ноября 2021-го по март 2022 года) для граждан страны, он обойдется в 1,6 миллиарда леев.
Так, за первые 50 кубов газа 4,3 лея из тарифа будут компенсированы, а от 50 кубов будут компенсироваться 3,2 лея из тарифа за куб. Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея. Следующие 100 кубов будут оплачиваться по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачиваться по полному тарифу.
Компенсироваться будет и частично первая гигакалория тепла - на две трети, то есть максимум 450 леев в месяц.
Квитанций на фоне газовой плиты - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
Общество
Примэрия Кишинева выделила средства на компенсации за газ
12 ноября, 11:08
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:12Лавров: Польша бесчинствует, а ЕС применяет двойные стандарты
12:55Германия приостановила сертификацию "Северного потока - 2"
12:46Попеску провел встречу с главами МИД Украины и Грузии
12:28Новые обыски в Молдове: под следствием - судья Апелляционной палаты Бельц
11:57Бензин и топливо все дешевле: НАРЭ опубликовало максимальные цены
11:43Двое судей могут быть задержаны: ВСМ одобрил запрос и.о. генпрокурора
11:31Слезоточивый газ применили польские силовики против мигрантов - видео
11:15"Молдовагаз" объяснил, как будут платить потребители за октябрь и ноябрь
11:01Мигранты на белорусско-польской границе: попытки прорыва, холод и болезни
10:25Гаврилица в Лондоне: с кем встретилась и о чем договаривались
10:02Где в Кишиневе 16 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:32Pfizer испытает в России новый препарат от COVID-19
09:00Токарчук: в признании каких сертификатов из Молдовы может отказать ЕС
08:45Мир за сутки: поражение сборной Молдовы, молдавские сертификаты в ЕС, наводнение в Канаде
08:30Ринутся ли мигранты в Румынию через Молдову – какова вероятность
08:00Кузнецов: могут ли граждане окончательно разочароваться в политике PAS
07:30Глава МИДЕИ Попеску отправится с визитом в Москву
07:00Самый точный прогноз погоды: заморозки ночью, оттепель днем
00:01Погодные рекорды Молдовы 16 ноября
ВчераЛатвия и Польша провоцируют большую войну НАТО с Россией и Беларусью