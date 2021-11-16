https://ru.sputnik.md/20211116/moldove-poydet-pod-sud-moshennik-kotoryy-vymanival-dannye-bankovskikh-kart-46453903.html

Интернет-мошенник обокрал в Молдове десятки человек и скрылся в Испании

Интернет-мошенник обокрал в Молдове десятки человек и скрылся в Испании

Дело отправлено в суд после якобы кражи более 200 тысяч леев с банковских карт людей, публикующих объявления о продаже в сети.

2021-11-16T15:57+0200

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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. В Молдове 22-летний молодой человек из Сорок отправится под суд по обвинению в мошенничестве. Предполагается, что мужчина обманным путем получил от своих жертв более 200 тысяч леев. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. По данным следствия, мужчина вел свою преступную деятельность в период 2019-2020 годов в Молдове, России и Испании. Как отметили в Генпрокуратуре, злоумышленник выманивал данные банковских карт своих жертв или же просил их установить некоторое приложение на телефон для осуществления перевода. Таким образом, молодой человек обманным путем получил более 200 тысяч леев. Подсудимому грозит от пяти до десяти лет заключения.

https://ru.sputnik.md/20210729/sotsseti-aktivno-ispolzuyut-moshenniki-dlya-finansovykh-piramid-43353521.html

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