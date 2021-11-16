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Интернет-мошенник обокрал в Молдове десятки человек и скрылся в Испании
Интернет-мошенник обокрал в Молдове десятки человек и скрылся в Испании
Дело отправлено в суд после якобы кражи более 200 тысяч леев с банковских карт людей, публикующих объявления о продаже в сети.
2021-11-16T15:57+0200
2021-11-16T15:57+0200
общество
в молдове
молдова
суд
мошенник
интернет-мошенники
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. В Молдове 22-летний молодой человек из Сорок отправится под суд по обвинению в мошенничестве. Предполагается, что мужчина обманным путем получил от своих жертв более 200 тысяч леев. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. По данным следствия, мужчина вел свою преступную деятельность в период 2019-2020 годов в Молдове, России и Испании. Как отметили в Генпрокуратуре, злоумышленник выманивал данные банковских карт своих жертв или же просил их установить некоторое приложение на телефон для осуществления перевода. Таким образом, молодой человек обманным путем получил более 200 тысяч леев. Подсудимому грозит от пяти до десяти лет заключения.
https://ru.sputnik.md/20210729/sotsseti-aktivno-ispolzuyut-moshenniki-dlya-finansovykh-piramid-43353521.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, суд, мошенник, интернет-мошенники

Интернет-мошенник обокрал в Молдове десятки человек и скрылся в Испании

15:57 16.11.2021
© Pixabay / SplitShireНоутбук
Ноутбук - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
© Pixabay / SplitShire
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Дело отправлено в суд после якобы кражи более 200 тысяч леев с банковских карт людей, публикующих объявления о продаже в сети.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. В Молдове 22-летний молодой человек из Сорок отправится под суд по обвинению в мошенничестве. Предполагается, что мужчина обманным путем получил от своих жертв более 200 тысяч леев. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
По данным следствия, мужчина вел свою преступную деятельность в период 2019-2020 годов в Молдове, России и Испании.

"На первом этапе мужчина выявил в интернете 60 людей из Молдовы, которые выкладывали объявления о продаже авто и других предметов. Затем обвиняемый убеждал продавцов, что может заплатить только переводом на карту и просил их данные, включая пароли", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Как отметили в Генпрокуратуре, злоумышленник выманивал данные банковских карт своих жертв или же просил их установить некоторое приложение на телефон для осуществления перевода.
Биржа - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
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Соцсети активно используются мошенниками для финансовых пирамид - Банк РФ
29 июля, 09:25
Таким образом, молодой человек обманным путем получил более 200 тысяч леев.
Подсудимому грозит от пяти до десяти лет заключения.
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