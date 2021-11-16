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На Украине побит суточный рекорд смертности от коронавируса
На Украине побит суточный рекорд смертности от коронавируса
Новый рекорд по летальным исходам, вызванным осложнениями от COVID-19, зафиксирован в соседней для Молдовы стране.
2021-11-16T13:55+0200
2021-11-16T13:55+0200
коронавирус
в мире
украина
смертность
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. За минувшие сутки на Украине было выявлено более 16 300 случаев коронавируса, скончались 838 человек - это рекордное количество с начала пандемии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.За все время пандемии на Украине заболели 3 244 749 человек, выздоровели 2 664 373 человека, зафиксировано 77 985 летальных случаев, сообщает пресс-служба Минздрава.Ведомство также сообщает, что с начала вакцинации от COVID в стране привили 12 331 552 человек, из них 8 887 415 полностью иммунизированы.Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, ситуация стабилизируется.Вакцинация от COVID-19 на Украине началась 24 февраля. Прививать население начали препаратом Covishield. С 13 апреля - CoronaVac, с 18 апреля - AstraZeneca, с 26 апреля - Comirnaty. Препаратом Moderna стали прививать на Украине с 22 июля, вакцина, однако, закончилась уже в середине сентября. В ноябре вакцинация Moderna возобновилась.
https://ru.sputnik.md/20211104/polmilliona-evro-shtrafa-zaplatit-medsestra-v-italii-za-nesdelannye-privivki-46157344.html
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в мире, украина, смертность

На Украине побит суточный рекорд смертности от коронавируса

13:55 16.11.2021
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului ChișinăuОтделение интенсивной терапии
Отделение интенсивной терапии - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
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Новый рекорд по летальным исходам, вызванным осложнениями от COVID-19, зафиксирован в соседней для Молдовы стране.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. За минувшие сутки на Украине было выявлено более 16 300 случаев коронавируса, скончались 838 человек - это рекордное количество с начала пандемии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 15 ноября на Украине зафиксировано 16 308 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19… Также за минувшие сутки: госпитализировали 2264 человек; летальных случаев - 838; выздоровели 21 914 человек", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале.

За все время пандемии на Украине заболели 3 244 749 человек, выздоровели 2 664 373 человека, зафиксировано 77 985 летальных случаев, сообщает пресс-служба Минздрава.

Ведомство также сообщает, что с начала вакцинации от COVID в стране привили 12 331 552 человек, из них 8 887 415 полностью иммунизированы.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, ситуация стабилизируется.

Вакцинация от COVID-19 на Украине началась 24 февраля. Прививать население начали препаратом Covishield. С 13 апреля - CoronaVac, с 18 апреля - AstraZeneca, с 26 апреля - Comirnaty. Препаратом Moderna стали прививать на Украине с 22 июля, вакцина, однако, закончилась уже в середине сентября. В ноябре вакцинация Moderna возобновилась.
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