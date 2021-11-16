https://ru.sputnik.md/20211116/na-ukraine-pobit-sutochnyy-rekord-smertnosti-ot-koronavirusa-46440845.html

На Украине побит суточный рекорд смертности от коронавируса

На Украине побит суточный рекорд смертности от коронавируса

Новый рекорд по летальным исходам, вызванным осложнениями от COVID-19, зафиксирован в соседней для Молдовы стране.

2021-11-16T13:55+0200

2021-11-16T13:55+0200

2021-11-16T13:55+0200

коронавирус

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смертность

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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. За минувшие сутки на Украине было выявлено более 16 300 случаев коронавируса, скончались 838 человек - это рекордное количество с начала пандемии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.За все время пандемии на Украине заболели 3 244 749 человек, выздоровели 2 664 373 человека, зафиксировано 77 985 летальных случаев, сообщает пресс-служба Минздрава.Ведомство также сообщает, что с начала вакцинации от COVID в стране привили 12 331 552 человек, из них 8 887 415 полностью иммунизированы.Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, ситуация стабилизируется.Вакцинация от COVID-19 на Украине началась 24 февраля. Прививать население начали препаратом Covishield. С 13 апреля - CoronaVac, с 18 апреля - AstraZeneca, с 26 апреля - Comirnaty. Препаратом Moderna стали прививать на Украине с 22 июля, вакцина, однако, закончилась уже в середине сентября. В ноябре вакцинация Moderna возобновилась.

https://ru.sputnik.md/20211104/polmilliona-evro-shtrafa-zaplatit-medsestra-v-italii-za-nesdelannye-privivki-46157344.html

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в мире, украина, смертность