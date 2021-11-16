https://ru.sputnik.md/20211116/nikakikh-pobochnykh-effektov-gintsburg-bezopasnost-nazalnoy-vaktsiny-46444547.html

"Никаких побочных эффектов": Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины

"Никаких побочных эффектов": Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины

Директор центра Гамалеи раскрыл подробности действия нового типа вакцины от коронавируса.

2021-11-16T15:32+0200

2021-11-16T15:32+0200

2021-11-16T15:32+0200

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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. У назальной вакцины от SARS-CoV-2 никаких побочных эффектов не выявлено, об этом РИА Новости заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной центром Гамалеи.Гинцбург также рассказал РИА Новости, что вопрос об использовании этого препарата от COVID-19 вместо прививки будут решать по клиническим исследованиям, однозначного ответа на него пока нет.Прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще одного раза в полгода, возможно, и реже, но этот вопрос также еще предстоит изучить, отметил ученый.Ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 в России составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ru.sputnik.md/20211115/vse-rayony-moldovy-vyshli-iz-pod-krasnogo-koda-covid-opasnosti-46419766.html

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