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"Никаких побочных эффектов": Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины
"Никаких побочных эффектов": Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины
Директор центра Гамалеи раскрыл подробности действия нового типа вакцины от коронавируса.
2021-11-16T15:32+0200
2021-11-16T15:32+0200
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. У назальной вакцины от SARS-CoV-2 никаких побочных эффектов не выявлено, об этом РИА Новости заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной центром Гамалеи.Гинцбург также рассказал РИА Новости, что вопрос об использовании этого препарата от COVID-19 вместо прививки будут решать по клиническим исследованиям, однозначного ответа на него пока нет.Прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще одного раза в полгода, возможно, и реже, но этот вопрос также еще предстоит изучить, отметил ученый.Ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 в России составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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в мире, россия, вакцинация

"Никаких побочных эффектов": Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины

15:32 16.11.2021
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург на пресс-конференции
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург на пресс-конференции - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Vladimir Pesnya
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Директор центра Гамалеи раскрыл подробности действия нового типа вакцины от коронавируса.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. У назальной вакцины от SARS-CoV-2 никаких побочных эффектов не выявлено, об этом РИА Новости заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили", — сказал он.
В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной центром Гамалеи.
Гинцбург также рассказал РИА Новости, что вопрос об использовании этого препарата от COVID-19 вместо прививки будут решать по клиническим исследованиям, однозначного ответа на него пока нет.
Прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще одного раза в полгода, возможно, и реже, но этот вопрос также еще предстоит изучить, отметил ученый.
Ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 в России составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Medic - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
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