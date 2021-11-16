https://ru.sputnik.md/20211116/novye-obyski-v-moldove-pod-sledstviem-sudya-apellyatsionnoy-palaty-belts-46446432.html
Новые обыски в Молдове: под следствием - судья Апелляционной палаты Бельц
Новые обыски в Молдове: под следствием - судья Апелляционной палаты Бельц
Прокуроры антикоррупции проводят очередные обыски по делу о незаконном обогащении судьи.
2021-11-16T12:28+0200
2021-11-16T12:28+0200
2021-11-16T12:28+0200
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура совместно с сотрудниками Службы информации и безопасности проводит в понедельник обыски в кабинете, автомобилях и помещениях, принадлежащих одному из судей Апелляционной палаты Бельц.Как отметили в Антикоррупционной прокуратуре, его подозревают в незаконном обогащении. По данным следствия, сумма имущества судьи существенно превышает доходы на занимаемой должности.Прокуроры полагают, что судья через третьих лиц владеет автомобилями класса люкс, домом, другими объектами недвижимости, стоимость которых превышает размер его официального задекларированного дохода.Как говорится в сообщении прокуратуры, вышеперечисленным имуществом судья владеет с 2014 года.
https://ru.sputnik.md/20211116/dvoe-sudey-mogut-byt-zaderzhany-vsm-odobril-zapros-io-genprokurora-46445799.html
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Юлия Липовая
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в молдове, бельцы, молдова, апелляционная палата, обыски
Новые обыски в Молдове: под следствием - судья Апелляционной палаты Бельц
Прокуроры антикоррупции проводят очередные обыски по делу о незаконном обогащении судьи.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура совместно с сотрудниками Службы информации и безопасности проводит в понедельник обыски в кабинете, автомобилях и помещениях, принадлежащих одному из судей Апелляционной палаты Бельц.
Как отметили в Антикоррупционной прокуратуре, его подозревают в незаконном обогащении.
По данным следствия, сумма имущества судьи существенно превышает доходы на занимаемой должности.
Прокуроры полагают, что судья через третьих лиц владеет автомобилями класса люкс, домом, другими объектами недвижимости, стоимость которых превышает размер его официального задекларированного дохода.
Как говорится в сообщении прокуратуры, вышеперечисленным имуществом судья владеет с 2014 года.