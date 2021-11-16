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Новые обыски в Молдове: под следствием - судья Апелляционной палаты Бельц
Новые обыски в Молдове: под следствием - судья Апелляционной палаты Бельц
Прокуроры антикоррупции проводят очередные обыски по делу о незаконном обогащении судьи.
2021-11-16T12:28+0200
2021-11-16T12:28+0200
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура совместно с сотрудниками Службы информации и безопасности проводит в понедельник обыски в кабинете, автомобилях и помещениях, принадлежащих одному из судей Апелляционной палаты Бельц.Как отметили в Антикоррупционной прокуратуре, его подозревают в незаконном обогащении. По данным следствия, сумма имущества судьи существенно превышает доходы на занимаемой должности.Прокуроры полагают, что судья через третьих лиц владеет автомобилями класса люкс, домом, другими объектами недвижимости, стоимость которых превышает размер его официального задекларированного дохода.Как говорится в сообщении прокуратуры, вышеперечисленным имуществом судья владеет с 2014 года.
https://ru.sputnik.md/20211116/dvoe-sudey-mogut-byt-zaderzhany-vsm-odobril-zapros-io-genprokurora-46445799.html
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Юлия Липовая
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Новые обыски в Молдове: под следствием - судья Апелляционной палаты Бельц

12:28 16.11.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Прокуроры антикоррупции проводят очередные обыски по делу о незаконном обогащении судьи.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура совместно с сотрудниками Службы информации и безопасности проводит в понедельник обыски в кабинете, автомобилях и помещениях, принадлежащих одному из судей Апелляционной палаты Бельц.
Как отметили в Антикоррупционной прокуратуре, его подозревают в незаконном обогащении.
По данным следствия, сумма имущества судьи существенно превышает доходы на занимаемой должности.
Прокуроры полагают, что судья через третьих лиц владеет автомобилями класса люкс, домом, другими объектами недвижимости, стоимость которых превышает размер его официального задекларированного дохода.
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Как говорится в сообщении прокуратуры, вышеперечисленным имуществом судья владеет с 2014 года.
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