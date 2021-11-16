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Pfizer испытает в России новый препарат от COVID-19
Pfizer испытает в России новый препарат от COVID-19
В испытаниях нового препарата от коронавируса примут участие не менее 90 добровольцев.
2021-11-16T09:32+0200
2021-11-16T09:32+0200
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вакцинация
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний эффективности нового препарата для профилактики COVID-19 получила американская фармкомпания Pfizer, передает РИА Новости со ссылкой на публикацию в газете "Ведомости".Сообщается, что препарат будет исследоваться среди взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптомами коронавируса. В испытаниях, которые будут проводиться в ряде государственных и частных медучреждений в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах, примут участие 90 человек, пишет издание."Ингибитор протеазы+ритонавир – это препарат Paxlovid, разработанный американской компанией как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Его испытания Pfizer проводит на глобальном уровне", - пишет газета.Всего в испытаниях участвуют 7 тысяч волонтеров из разных стран, в том числе России. В случае одобрения препарата локальными регулирующими органами компания намерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран, отмечает источник.В конце сентября фармкомпании Pfizer и BioNTech заявили, что в четвертом квартале 2021 года намерены опубликовать показатели "иммуногенности и безопасности" вакцины от коронавируса для детей от двух до пяти лет и от шести месяцев до двух лет.
https://ru.sputnik.md/20211113/moldova-vaktsina-pfizer-46392274.html
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в мире, россия, вакцинация, испытания

Pfizer испытает в России новый препарат от COVID-19

09:32 16.11.2021
© REUTERS / DADO RUVICВакцина Pfizer - Biontech
Вакцина Pfizer - Biontech - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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В испытаниях нового препарата от коронавируса примут участие не менее 90 добровольцев.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний эффективности нового препарата для профилактики COVID-19 получила американская фармкомпания Pfizer, передает РИА Новости со ссылкой на публикацию в газете "Ведомости".
Сообщается, что препарат будет исследоваться среди взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптомами коронавируса. В испытаниях, которые будут проводиться в ряде государственных и частных медучреждений в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах, примут участие 90 человек, пишет издание.
"Ингибитор протеазы+ритонавир – это препарат Paxlovid, разработанный американской компанией как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Его испытания Pfizer проводит на глобальном уровне", - пишет газета.

Всего в испытаниях участвуют 7 тысяч волонтеров из разных стран, в том числе России. В случае одобрения препарата локальными регулирующими органами компания намерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран, отмечает источник.
В конце сентября фармкомпании Pfizer и BioNTech заявили, что в четвертом квартале 2021 года намерены опубликовать показатели "иммуногенности и безопасности" вакцины от коронавируса для детей от двух до пяти лет и от шести месяцев до двух лет.
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