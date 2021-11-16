https://ru.sputnik.md/20211116/pfizer-ispytaet-v-rossii-novyy-preparat-ot-covid-19-46440244.html

Pfizer испытает в России новый препарат от COVID-19

Pfizer испытает в России новый препарат от COVID-19

В испытаниях нового препарата от коронавируса примут участие не менее 90 добровольцев.

2021-11-16T09:32+0200

2021-11-16T09:32+0200

2021-11-16T09:32+0200

коронавирус

в мире

россия

вакцинация

испытания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/03/35353822_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_3deaedd33a142d8bd4b96dfccd9bf34c.jpg

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Разрешение Росздравнадзора на проведение в России клинических испытаний эффективности нового препарата для профилактики COVID-19 получила американская фармкомпания Pfizer, передает РИА Новости со ссылкой на публикацию в газете "Ведомости".Сообщается, что препарат будет исследоваться среди взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптомами коронавируса. В испытаниях, которые будут проводиться в ряде государственных и частных медучреждений в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах, примут участие 90 человек, пишет издание."Ингибитор протеазы+ритонавир – это препарат Paxlovid, разработанный американской компанией как для профилактики коронавирусной инфекции, так и для непосредственно лечения пациентов с высоким и средним риском тяжелого течения болезни. Его испытания Pfizer проводит на глобальном уровне", - пишет газета.Всего в испытаниях участвуют 7 тысяч волонтеров из разных стран, в том числе России. В случае одобрения препарата локальными регулирующими органами компания намерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран, отмечает источник.В конце сентября фармкомпании Pfizer и BioNTech заявили, что в четвертом квартале 2021 года намерены опубликовать показатели "иммуногенности и безопасности" вакцины от коронавируса для детей от двух до пяти лет и от шести месяцев до двух лет.

https://ru.sputnik.md/20211113/moldova-vaktsina-pfizer-46392274.html

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, вакцинация, испытания