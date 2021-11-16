https://ru.sputnik.md/20211116/pogodnye-rekordy-moldovy-16-noyabrya-46437227.html
Погодные рекорды Молдовы 16 ноября
Погодные рекорды Молдовы 16 ноября
Какой была температура 16 ноября в Молдове в разные годы
2021-11-16T00:01+0200
2021-11-16T00:01+0200
2021-11-16T00:01+0200
прогноз погоды
рекорды
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КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 16 ноября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 16 ноября 1942 года столбик термометра опустился до –15 градусов по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 2002 году. Тогда воздух прогрелся до +19,9 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 15 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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прогноз погоды, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 16 ноября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 16 ноября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 16 ноября 1942 года столбик термометра опустился до –15 градусов по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 2002 году. Тогда воздух прогрелся до +19,9 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 15 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.