https://ru.sputnik.md/20211116/popesku-provel-vstrechu-glavami-mid-stran-ukraine-georgia-46448328.html
Попеску провел встречу с главами МИД Украины и Грузии
Попеску провел встречу с главами МИД Украины и Грузии
Глава МИДЕИ Молдовы находится с рабочим визитом в Брюсселе.
2021-11-16T12:46+0200
2021-11-16T12:46+0200
2021-11-16T12:46+0200
политика
украина
брюссель
молдова
грузия
нику попеску
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску встретился во вторник со своими коллегами из стран "Ассоциированного трио" на полях форума глав министерств Восточного партнерства.Так, Попеску провел беседу с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой. Министры иностранных дел трех государств рассмотрели общие приоритеты в диалоге с Евросоюзом в формате "Ассоциированного трио".Стороны выразили общую заинтересованность в том, чтобы Восточное партнерство стало платформой для амбициозного и успешного сотрудничества.Молдова, Украина и Грузия подписали меморандум о создании "ассоциированного трио" 17 мая 2021 года в Киеве. Документ подчеркивает европейские стремления трех ассоциированных партнеров ЕС и их амбиции стать членами Евросоюза. "Ассоциированное трио" - это трехсторонний формат, в котором Украина, Грузия и Молдова координируют усилия по евроинтеграции.
https://ru.sputnik.md/20211116/glava-midei-popesku-otpravilsya-s-vizitom-v-moskvu-46436315.html
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Юлия Липовая
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украина, брюссель, молдова, грузия, нику попеску
Попеску провел встречу с главами МИД Украины и Грузии
Нику Попеску находится с рабочим визитом в Брюсселе.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску встретился во вторник со своими коллегами из стран "Ассоциированного трио" на полях форума глав министерств Восточного партнерства.
Так, Попеску провел беседу с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой.
Министры иностранных дел трех государств рассмотрели общие приоритеты в диалоге с Евросоюзом в формате "Ассоциированного трио".
"Мы согласовали некоторые действия по продвижению общих идей в диалоге с ЕС и долгосрочную повестку дня сотрудничества на саммите Восточного партнерства в декабре". - заявил Нику Попеску в Брюсселе.
Стороны выразили общую заинтересованность в том, чтобы Восточное партнерство стало платформой для амбициозного и успешного сотрудничества.
Молдова, Украина и Грузия подписали меморандум о создании "ассоциированного трио" 17 мая 2021 года в Киеве. Документ подчеркивает европейские стремления трех ассоциированных партнеров ЕС и их амбиции стать членами Евросоюза. "Ассоциированное трио" - это трехсторонний формат, в котором Украина, Грузия и Молдова координируют усилия по евроинтеграции.