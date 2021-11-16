Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211116/popesku-provel-vstrechu-glavami-mid-stran-ukraine-georgia-46448328.html
Попеску провел встречу с главами МИД Украины и Грузии
Попеску провел встречу с главами МИД Украины и Грузии
Глава МИДЕИ Молдовы находится с рабочим визитом в Брюсселе.
2021-11-16T12:46+0200
2021-11-16T12:46+0200
политика
украина
брюссель
молдова
грузия
нику попеску
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/13/44070334_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_22867a5909c0c40d30cde0efa08b8099.jpg
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску встретился во вторник со своими коллегами из стран "Ассоциированного трио" на полях форума глав министерств Восточного партнерства.Так, Попеску провел беседу с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой. Министры иностранных дел трех государств рассмотрели общие приоритеты в диалоге с Евросоюзом в формате "Ассоциированного трио".Стороны выразили общую заинтересованность в том, чтобы Восточное партнерство стало платформой для амбициозного и успешного сотрудничества.Молдова, Украина и Грузия подписали меморандум о создании "ассоциированного трио" 17 мая 2021 года в Киеве. Документ подчеркивает европейские стремления трех ассоциированных партнеров ЕС и их амбиции стать членами Евросоюза. "Ассоциированное трио" - это трехсторонний формат, в котором Украина, Грузия и Молдова координируют усилия по евроинтеграции.
https://ru.sputnik.md/20211116/glava-midei-popesku-otpravilsya-s-vizitom-v-moskvu-46436315.html
украина
брюссель
молдова
грузия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/13/44070334_88:0:1511:1067_1920x0_80_0_0_1d029c85d4e82954f3d17047ade4bb81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
украина, брюссель, молдова, грузия, нику попеску

Попеску провел встречу с главами МИД Украины и Грузии

12:46 16.11.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova Нику Попеску
Нику Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Нику Попеску находится с рабочим визитом в Брюсселе.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску встретился во вторник со своими коллегами из стран "Ассоциированного трио" на полях форума глав министерств Восточного партнерства.
Так, Попеску провел беседу с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой.
Министры иностранных дел трех государств рассмотрели общие приоритеты в диалоге с Евросоюзом в формате "Ассоциированного трио".
"Мы согласовали некоторые действия по продвижению общих идей в диалоге с ЕС и долгосрочную повестку дня сотрудничества на саммите Восточного партнерства в декабре". - заявил Нику Попеску в Брюсселе.
Стороны выразили общую заинтересованность в том, чтобы Восточное партнерство стало платформой для амбициозного и успешного сотрудничества.
Встреча глав МИД РФ и Молдавии С. Лаврова и Н. Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
Глава МИДЕИ Попеску отправится с визитом в Москву
07:30
Молдова, Украина и Грузия подписали меморандум о создании "ассоциированного трио" 17 мая 2021 года в Киеве. Документ подчеркивает европейские стремления трех ассоциированных партнеров ЕС и их амбиции стать членами Евросоюза. "Ассоциированное трио" - это трехсторонний формат, в котором Украина, Грузия и Молдова координируют усилия по евроинтеграции.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:12Лавров: Польша бесчинствует, а ЕС применяет двойные стандарты
12:55Германия приостановила сертификацию "Северного потока - 2"
12:46Попеску провел встречу с главами МИД Украины и Грузии
12:28Новые обыски в Молдове: под следствием - судья Апелляционной палаты Бельц
11:57Бензин и топливо все дешевле: НАРЭ опубликовало максимальные цены
11:43Двое судей могут быть задержаны: ВСМ одобрил запрос и.о. генпрокурора
11:31Слезоточивый газ применили польские силовики против мигрантов - видео
11:15"Молдовагаз" объяснил, как будут платить потребители за октябрь и ноябрь
11:01Мигранты на белорусско-польской границе: попытки прорыва, холод и болезни
10:25Гаврилица в Лондоне: с кем встретилась и о чем договаривались
10:02Где в Кишиневе 16 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:32Pfizer испытает в России новый препарат от COVID-19
09:00Токарчук: в признании каких сертификатов из Молдовы может отказать ЕС
08:45Мир за сутки: поражение сборной Молдовы, молдавские сертификаты в ЕС, наводнение в Канаде
08:30Ринутся ли мигранты в Румынию через Молдову – какова вероятность
08:00Кузнецов: могут ли граждане окончательно разочароваться в политике PAS
07:30Глава МИДЕИ Попеску отправится с визитом в Москву
07:00Самый точный прогноз погоды: заморозки ночью, оттепель днем
00:01Погодные рекорды Молдовы 16 ноября
ВчераЛатвия и Польша провоцируют большую войну НАТО с Россией и Беларусью