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Одобрено комиссией: генпрокурором может стать человек с опытом работы за рубежом
Одобрено комиссией: генпрокурором может стать человек с опытом работы за рубежом
В парламенте подготовили новые поправки к Закону о прокуратуре. Теперь будут обновлены требования к кандидатам в генпрокуроры.
2021-11-16T17:38+0200
2021-11-16T17:38+0200
общество
в молдове
молдова
генпрокурор
изменения
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. На должность генерального прокурора теперь могут претендовать кандидаты, получавшие профессиональный опыт не только в Молдове, но и за рубежом. Такие поправки в Закон о прокуратуре получили положительное заключение на заседании парламентской комиссии национальной безопасности, обороны и общественного порядка. Как отметили в пресс-службе парламента, поправки также предусматривают ужесточение положений. Так, на должность генпрокурора и главного прокурора в специализированных прокуратурах смогут претендовать лица, имеющие не менее десяти лет опыта работы в сфере права, из которых не менее четырех лет в качестве прокурора, судьи или адвоката. Другое положение законопроекта предусматривает создание комиссии по отбору кандидатов на пост главного прокурора и прокурора специализированной прокуратуры. В комиссии будет пять человек, предложенных президентом Молдовы, министром юстиции и Высшим советом прокуроров. В то же время изменения в закон предусматривают, что мандат и. о. генпрокурора не может быть дольше 12 месяцев. Также предложение завершить мандат и. о. генпрокурора сможет выдвигать президенту страны Высший совет прокуроров.Поправки в закон о прокуратуреНапомним, 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.Поправки также сократили число членов Высшего совета прокуроров.Генеральный прокурор обжаловал поправки в Конституционном суде, но суд отклонил обращение.
https://ru.sputnik.md/20210921/kommunisty-i-sotsialisty-obzhalovali-v-ks-popravki-v-zakon-o-prokurature-44925180.html
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в молдове, молдова, генпрокурор, изменения

Одобрено комиссией: генпрокурором может стать человек с опытом работы за рубежом

17:38 16.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausProcuratura Generală
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
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В парламенте подготовили новые поправки к Закону о прокуратуре. Теперь будут обновлены требования к кандидатам в генпрокуроры и срок мандата и.о. генпрокурора.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. На должность генерального прокурора теперь могут претендовать кандидаты, получавшие профессиональный опыт не только в Молдове, но и за рубежом. Такие поправки в Закон о прокуратуре получили положительное заключение на заседании парламентской комиссии национальной безопасности, обороны и общественного порядка.
Как отметили в пресс-службе парламента, поправки также предусматривают ужесточение положений. Так, на должность генпрокурора и главного прокурора в специализированных прокуратурах смогут претендовать лица, имеющие не менее десяти лет опыта работы в сфере права, из которых не менее четырех лет в качестве прокурора, судьи или адвоката.
Другое положение законопроекта предусматривает создание комиссии по отбору кандидатов на пост главного прокурора и прокурора специализированной прокуратуры. В комиссии будет пять человек, предложенных президентом Молдовы, министром юстиции и Высшим советом прокуроров.
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В то же время изменения в закон предусматривают, что мандат и. о. генпрокурора не может быть дольше 12 месяцев. Также предложение завершить мандат и. о. генпрокурора сможет выдвигать президенту страны Высший совет прокуроров.

Поправки в закон о прокуратуре

Напомним, 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.
Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.
Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.
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На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.
Поправки также сократили число членов Высшего совета прокуроров.
Генеральный прокурор обжаловал поправки в Конституционном суде, но суд отклонил обращение.
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