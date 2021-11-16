https://ru.sputnik.md/20211116/porazhenie-sbornoy-moldovy-moldavskiy-kovid-sertifikat-priznan-es-46438459.html

Мир за сутки: поражение сборной Молдовы, молдавские сертификаты в ЕС, наводнение в Канаде

Мир за сутки: поражение сборной Молдовы, молдавские сертификаты в ЕС, наводнение в Канаде

Мир за сутки: поражение сборной Молдовы, молдавские сертификаты признаны в ЕС, сильное наводнение в Канаде

2021-11-16T08:45+0200

2021-11-16T08:45+0200

2021-11-16T09:59+0200

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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Поражением завершилась встреча сборных Молдовы и Австрии в отборочных матчах чемпионата мира - 2022. Матч на стадионе Вертерзе подопечные Роберто Бордина проиграли со счетом 1:4.Гол на 4-й минуте забил Марко Арнаутович, на 55-й минуте снова поразив ворота "триколоров". Также отличились Кристофер Триммель и Деян Любичич.Единственный гол в ворота сборной Австрии на 60-й минуте матча забил Ион Николаеску. Национальная сборная потерпела девятое подряд поражение в отборочных матчах чемпионата мира - 2022.Результаты остальных матчей группы F таковы: Шотландия - Дания 2:0, Израиль - Фарерские острова 3:2. Команда под руководством Роберто Бордина, набрав одно очко, заняла 6-е место в группе. Дания с 27 очками стала победителем группы и квалифицировалась на чемпионат мира в Катаре. Шотландия с 23 очками заняла 2-е место, обеспечив свое присутствие в ЧМ- 2022. За ней следуют Израиль, Австрия (по 16 очков) и Фарерские острова (4).Молдавские ковид-сертификаты с 16 ноября признают в ЕСМолдавский сертификат COVID-19 со вторника эквивалентен ковид-сертификату Европейского союза. Такое решение Еврокомиссия приняла накануне, 15 ноября, опубликовав заявление, в котором сообщается, что в ЕС с 16 ноября будут признаваться COVID-сертификаты, выданные в Молдове, Грузии, Сербии и Новой Зеландии.Согласно решению Европейской комиссии, Республика Молдова будет подключена к системе ЕС, и сертификаты, выданные властями республики, будут приниматься на тех же условиях, что и цифровой ковид-сертификат ЕС."Как и наши партнеры в борьбе с пандемией, мы продолжаем работать вместе, чтобы безопасно открыться. Мы приносим хорошие новости перед министерской встречей Восточного партнерства. Сегодня я приветствую тот факт, что Грузия, Молдова и Сербия присоединились к нашей системе цифровых сертификатов COVID, и я с нетерпением жду, когда к нам подключится больше соседей", - сказал Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Вархели.Цифровой сертификат ЕС на COVID принимается во всех государствах-членах ЕС. Это помогает обеспечить скоординированное снятие действующих ограничений.В Канаде из-за наводнения эвакуируют 7 тысяч жителей городаУказ об эвакуации жителей города Мерритт в канадской провинции Британская Колумбия издали власти из-за масштабного наводнения, передает РИА Новости со ссылкой на сайт городской администрации.Сильные ливни, которые в провинции не прекращаются с субботы, привели к наводнению в городе. В понедельник городские службы заявили, что не выдержали водоочистительные станции, что побудило власти издать указ об эвакуации жителей. В Мерритте проживает около 7 тысяч человек.Согласно телеканалу Global News, власти уже эвакуировали пригород Мерритта, так как была угроза затопления единственной дороги, по которой можно покинуть его.

https://ru.sputnik.md/20211112/golikova-sravnila-po-vazhnosti-sertifikat-o-vaktsinatsii-ot-covid-s-pasportom-46371831.html

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в мире, молдова, австрия, европейский союз, футбол, канада, наводнение