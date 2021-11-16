https://ru.sputnik.md/20211116/rinutsya-li-migranty-v-rumyniyu-cherez-moldovu--kakova-veroyatnost-46432772.html
Ринутся ли мигранты в Румынию через Молдову – какова вероятность
Ринутся ли мигранты в Румынию через Молдову – какова вероятность
Ждать ли наплыва мигрантов в Молдове как в Беларуси
2021-11-16T08:30+0200
2021-11-16T08:30+0200
2021-11-16T09:48+0200
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За последние дни на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны Евросоюза. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Пока абсолютно неясно, чем все это закончится, но ситуация крайне неприятная и, стоит отметить, антигуманная. Вместе с тем в Евросоюз можно попасть не только из Беларуси, но и из Молдовы, через территорию Румынии. Стоит ли ожидать такого развития событий?А также – что общего у итальянской, русской и молдавской кухни? Обо всем это в беседе с ведущим научным сотрудником Института Европы РАН Павлом Канделем и поваром и телеведущим Федерико Арнальди.
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румыния, молдова, польша, беларусь, беженцы, мигранты, видео
Ринутся ли мигранты в Румынию через Молдову – какова вероятность
08:30 16.11.2021 (обновлено: 09:48 16.11.2021)
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" беседуем о том, могут ли беженцы и мигранты использовать Молдову как промежуточный пункт перемещения в ЕС и беседуем с известным поваром и телеведущим.
За последние дни на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны Евросоюза. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Пока абсолютно неясно, чем все это закончится, но ситуация крайне неприятная и, стоит отметить, антигуманная. Вместе с тем в Евросоюз можно попасть не только из Беларуси, но и из Молдовы, через территорию Румынии. Стоит ли ожидать такого развития событий?
А также – что общего у итальянской, русской и молдавской кухни? Обо всем это в беседе с ведущим научным сотрудником Института Европы РАН Павлом Канделем и поваром и телеведущим Федерико Арнальди.