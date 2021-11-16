https://ru.sputnik.md/20211116/rossii-privitykh-polgoda-osvobodili-samoizolyatsii-posle-kontakta-bolnym-46443872.html

В России привитых освободили от самоизоляции после контакта с больным

В России привитых освободили от самоизоляции после контакта с больным

В России привитых освободили от самоизоляции

2021-11-16T14:25+0200

2021-11-16T14:25+0200

2021-11-16T14:25+0200

коронавирус

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россия

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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Привившимся от коронавирусной инфекции россиянам разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с больными в течение полугода после прививки, передает РИА Новости со ссылкой на постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.При этом у них не должно быть симптомов COVID-19. Такие же правила распространяются и на тех, кто уже переболел.Не вакцинированные, но контактировавшие с больным COVID-19, должны находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным или до выздоровления.Как ранее сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ru.sputnik.md/20211115/rossia-qr-kod-obschestvennye-mesta-obyazatelnye-46432601.html

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