https://ru.sputnik.md/20211116/rossii-privitykh-polgoda-osvobodili-samoizolyatsii-posle-kontakta-bolnym-46443872.html
В России привитых освободили от самоизоляции после контакта с больным
В России привитых освободили от самоизоляции после контакта с больным
В России привитых освободили от самоизоляции
2021-11-16T14:25+0200
2021-11-16T14:25+0200
2021-11-16T14:25+0200
коронавирус
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Привившимся от коронавирусной инфекции россиянам разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с больными в течение полугода после прививки, передает РИА Новости со ссылкой на постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.При этом у них не должно быть симптомов COVID-19. Такие же правила распространяются и на тех, кто уже переболел.Не вакцинированные, но контактировавшие с больным COVID-19, должны находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным или до выздоровления.Как ранее сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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в мире, россия
В России привитых освободили от самоизоляции после контакта с больным
Вакцинированным от коронавируса россиянам теперь шесть месяцев можно не самоизолироваться после контакта с заболевшими.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik.
Привившимся от коронавирусной инфекции россиянам разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с больными в течение полугода после прививки, передает РИА Новости
со ссылкой на постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
При этом у них не должно быть симптомов COVID-19. Такие же правила распространяются и на тех, кто уже переболел.
"Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания", — говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
Не вакцинированные, но контактировавшие с больным COVID-19, должны находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным или до выздоровления.
Как ранее сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.