https://ru.sputnik.md/20211116/rossiyskom-mid-predstavili-novye-detali-vstrechi-popesku-lavrova-46458696.html

МИД РФ: Россия настроена на продолжение двустороннего сотрудничества с Молдовой

МИД РФ: Россия настроена на продолжение двустороннего сотрудничества с Молдовой

В МИД РФ рассчитывают, что Кишинев сохранит баланс во взаимодействии с евразийскими структурами и ЕС и сохранит внеблоковый статус.

2021-11-16T18:07+0200

2021-11-16T18:07+0200

2021-11-16T18:37+0200

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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. В Министерстве иностранных дел России раскрыли подробности встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску. Как уточнили в МИД, Попеску будет находиться в Москве с визитом 16-17 ноября по приглашению Лаврова. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это его первый визит в Россию после назначения в августе на эту должность в новом правительстве Молдовы, сформированном по итогам внеочередных парламентских выборов.В ведомстве добавили, что российская сторона рассчитывает, что Кишинев сумеет сохранить баланс во взаимодействии с евразийскими интеграционными структурами и Евросоюзом и сохранит внеблоковый статус.В то же время в МИД отметили, что визит состоится в канун 20-летия Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой, подписанного 19 ноября 2001 года. "Несмотря на то, что за прошедшие 20 лет в российско-молдавском сотрудничестве произошли существенные изменения, этот универсальный документ сохраняет свое значение, позволяя и далее развивать двусторонний диалог в интересах повышения благополучия и безопасности народов России и Молдовы", - подчеркнули в сообщении МИД. Молдавско-российская повестка В ходе переговоров министров, как пояснили в МИД, планируется рассмотреть широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, обсудить возможные пути активизации российско-молдавского сотрудничества во всех ключевых сферах, а также развития его договорно-правовой базы, которая насчитывает порядка 170 документов.По данным МИД, особое внимание имеется в виду уделить взаимодействию по линии внешнеполитических ведомств двух стран. В частности, планируется подписание очередного Плана межмидовских консультаций на 2022-2023 годы.Также важное место в ходе переговоров займет проблематика торгово- экономических связей, включая ее межрегиональный компонент. Далее в ведомстве уточнили, что в РФ настроены на восстановление положительной динамики двустороннего товарооборота, который в 2020 году снизился на 20,3% и составил 1,3 миллиарда долларов США (российский экспорт сократился на 24,1% до 954,1 миллионов долларов, импорт из Молдовы - на 22,3% до 353 миллионов долларов США). "Показатели за январь-август этого года внушают оптимизм - рост товарооборота на 27,8% - до 1,1 миллиарда долларов США, в том числе экспорт увеличился на 38,7% до 864,3 миллионов долларов США, импорт снизился всего на 0,3% до 241,2 миллиона долларов США", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве России. В том числе в МИД подчеркнули большое значение выполнения решений XVI заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами, состоявшегося 2 октября 2020 года в режиме видеоконференции.Как считают в ведомстве, "назначение Попеску председателем ее молдавской части открывает возможность для скорейшего возобновления работы этого важнейшего механизма двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере".Кроме того, по данным МИД, предполагается обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также взаимодействия двух стран на многосторонних площадках, включая ООН, ОБСЕ, СНГ, ЧЭС и другие форматы."Разумеется, в фокусе внимания будет текущая ситуация в приднестровском урегулировании под углом преодоления стагнации в диалоге между Кишиневом и Тирасполем, активизация работы многостороннего формата "5+2", оказание содействия продвижению мер доверия между берегами Днестра", - добавили в МИД. В заключение в ведомстве подчеркнули, что рассчитывают, что предстоящий визит Попеску будет способствовать закреплению наметившейся в последнее время тенденции к оживлению российско-молдавского диалога, развитию двусторонних отношений и решению имеющихся вопросов.

https://ru.sputnik.md/20211116/stali-izvestna-povestka-vizita-popesku-moskvu-kem-vstretitsya-ministr-46451493.html

https://ru.sputnik.md/20211116/glava-midei-popesku-otpravilsya-s-vizitom-v-moskvu-46436315.html

https://ru.sputnik.md/20211101/v-noyabre-proydet-zasedanie-moldavsko-rossiyskoy-mezhpravkomissii-46072848.html

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в мире, россия, молдова, сергей лавров, мид рф, нику попеску