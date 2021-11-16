https://ru.sputnik.md/20211116/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-zamorozki-nochyu-ottepel-dnem-46436600.html

Самый точный прогноз погоды: заморозки ночью, оттепель днем

Самый точный прогноз погоды: заморозки ночью, оттепель днем

Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплая погода.

2021-11-16T07:00+0200

2021-11-16T07:00+0200

2021-11-16T07:00+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман.Ветер юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +5 до +10 градусов по Цельсию, ночью ожидается от -4 до +1 градуса.Точный прогноз погоды в Кишиневе 16 ноября: ночью – от -1 до +1, днем – от +7 до +9 градусов.В Молдове 17 ноября сохранится похожая погода. Днем ожидается до +10, а ночью вновь ожидаются заморозки до –6 градусов. Без осадков. В последующие дни дневная температура вырастет на 1-2 градуса по Цельсию, ночью не будет опускаться ниже нуля. Возможны слабые дожди.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь отмечает память святой княжны Анны Всеволодовны – дочери великого князя Киевского Всеволода Ярославича (1078–1093 годы) и греческой царевны, которая являлась дочерью Константина Мономаха.На Руси этот день называли "Анна", "Анна Холодная" и внимательно наблюдали за погодой, по которой, как считалось, можно было определить, какой будет зима и будет ли урожайным следующее лето.Считалось, что если дрова в печи горят сильно и пламя стремится в трубу с ревом – нужно ждать бурю, если бойко трещат и пищат – к морозу, а если шипят, дымят и плохо горят – к теплу. Если же испеченный хлеб на улице замерзнет – скоро наступят сильные морозы. В старину верили, что если на Анну нет снега, то следующий год будет неурожайным (говорили: "Анна без снега – не жди хлеба"), однако после этого дня очень вероятны снегопады.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прогноз погоды