https://ru.sputnik.md/20211116/shoigu-podtverdil-uspeshnye-ispytaniya-protivosputnikovoy-sistemy-46452045.html
Глава Минобороны РФ подтвердил успешные испытания противоспутниковой системы
Глава Минобороны РФ подтвердил успешные испытания противоспутниковой системы
Сергей Шойгу заявил, что при испытании был "ювелирно" поражен в космосе старый спутник.
2021-11-16T15:15+0200
2021-11-16T15:15+0200
2021-11-16T15:38+0200
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сергей шойгу
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испытания
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание Россией противоспутниковой системы, передает РИА Новости.Шойгу заявил, что система "ювелирно" поразила старый спутник".При этом глава Минобороны уточнил, что "никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют".Ранее 16 ноября Министерство обороны России сообщило, что 15 ноября были успешно проведены испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Было также подчеркнуто, что фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.
https://ru.sputnik.md/20210829/shoygu-rakety-44335620.html
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в мире, сергей шойгу, спутник, испытания
Глава Минобороны РФ подтвердил успешные испытания противоспутниковой системы
15:15 16.11.2021 (обновлено: 15:38 16.11.2021)
Сергей Шойгу заявил, что при испытании был "ювелирно" поражен в космосе старый спутник.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание Россией противоспутниковой системы, передает РИА Новости
.
Шойгу заявил, что система "ювелирно" поразила старый спутник".
"Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она "ювелирно" поразила старый спутник", - сказал Шойгу, отвечая на вопросы журналистов в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области.
При этом глава Минобороны уточнил, что "никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют".
Ранее 16 ноября Министерство обороны России сообщило, что 15 ноября были успешно проведены испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д".
"В частности, 15 ноября Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года", - говорится в сообщении.
Было также подчеркнуто, что фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.