https://ru.sputnik.md/20211116/shoigu-podtverdil-uspeshnye-ispytaniya-protivosputnikovoy-sistemy-46452045.html

Глава Минобороны РФ подтвердил успешные испытания противоспутниковой системы

Глава Минобороны РФ подтвердил успешные испытания противоспутниковой системы

Сергей Шойгу заявил, что при испытании был "ювелирно" поражен в космосе старый спутник.

2021-11-16T15:15+0200

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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание Россией противоспутниковой системы, передает РИА Новости.Шойгу заявил, что система "ювелирно" поразила старый спутник".При этом глава Минобороны уточнил, что "никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют".Ранее 16 ноября Министерство обороны России сообщило, что 15 ноября были успешно проведены испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Было также подчеркнуто, что фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.

https://ru.sputnik.md/20210829/shoygu-rakety-44335620.html

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в мире, сергей шойгу, спутник, испытания