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Силовики провели проверки в связи с пандемией и профилактикой преступности
Силовики провели проверки в связи с пандемией и профилактикой преступности
Полицейские зафиксировали более тысячи нарушений.
2021-11-16T15:01+0200
2021-11-16T15:01+0200
общество
в молдове
полиция
молдова
проверки
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Сотрудники Генинспектората полиции, Пограничной полиции и Таможенной службы провели рейды в районах Молдовы по общественным заведениям и местам с большим потоком людей. Об этом сообщили в Национальном инспекторате общественного порядка. Проверки под общим названием Cascad проходили для профилактики преступности, а также в целях мониторинга соблюдения мер по борьбе с распространением коронавируса. Так, было проверено 5346 общественных заведений, выявлено 576 нарушений. Более тысячи нарушений зафиксировали по итогам всех проверок, включая и другие людные места. Рейды проводили более двух тысяч полицейских. Помимо проверок, они также продолжали работу по обеспечению порядка и безопасности в районах. Правоохранители проводили работу по документированию нарушений, проверке владельцев оружия, контролю и предотвращению продажи спиртных напитков с 22.00 до 08.00, контролю соблюдения установленного скоростного режима, а также документации водителей, допустивших нарушение Правил дорожного движения.
https://ru.sputnik.md/20211115/minyuste-predlagayut-provesti-zhestkie-proverki-deyatelnosti-sudey-prokurorov-46432029.html
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Юлия Липовая
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в молдове, полиция, молдова, проверки

Силовики провели проверки в связи с пандемией и профилактикой преступности

15:01 16.11.2021
© Photo : Facebook / Direcţia de Poliţie a mun.ChişinăuПолиция
Полиция - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
© Photo : Facebook / Direcţia de Poliţie a mun.Chişinău
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Полицейские Молдовы зафиксировали более тысячи нарушений.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Сотрудники Генинспектората полиции, Пограничной полиции и Таможенной службы провели рейды в районах Молдовы по общественным заведениям и местам с большим потоком людей. Об этом сообщили в Национальном инспекторате общественного порядка.
Проверки под общим названием Cascad проходили для профилактики преступности, а также в целях мониторинга соблюдения мер по борьбе с распространением коронавируса.
Так, было проверено 5346 общественных заведений, выявлено 576 нарушений. Более тысячи нарушений зафиксировали по итогам всех проверок, включая и другие людные места.
Рейды проводили более двух тысяч полицейских. Помимо проверок, они также продолжали работу по обеспечению порядка и безопасности в районах.
Правоохранители проводили работу по документированию нарушений, проверке владельцев оружия, контролю и предотвращению продажи спиртных напитков с 22.00 до 08.00, контролю соблюдения установленного скоростного режима, а также документации водителей, допустивших нарушение Правил дорожного движения.
Министерство юстиции Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
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