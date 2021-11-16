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https://ru.sputnik.md/20211116/stali-izvestna-povestka-vizita-popesku-moskvu-kem-vstretitsya-ministr-46451493.html
Повестка визита Попеску в Москву опубликована: с кем встретится министр
Повестка визита Попеску в Москву опубликована: с кем встретится министр
Нику Попеску пообщается с несколькими официальными лицами России.
2021-11-16T14:44+0200
2021-11-16T14:44+0200
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы во вторник сообщили подробную повестку визита главы ведомства Нику Попеску в Москву. Попеску будет находиться в российской столице 16-17 ноября. Во время визита молдавский министр встретится с главой Министерства иностранных дел (МИД) России Сергеем Лавровым. В Москву Попеску направится 16 ноября. Рабочие встречи начнутся в среду, 17 ноября. Во время визита ожидается подписание плана консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2022-2023 годы. Также Попеску встретится с министром сельского хозяйства России и со-председателем смешанной комиссии Дмитрием Патрушевым. Состоится беседа с заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. В повестке визита предусмотрены и встречи с журналистами и экспертами.
https://ru.sputnik.md/20211116/glava-midei-popesku-otpravilsya-s-vizitom-v-moskvu-46436315.html
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в мире, молдова, сергей лавров, мид рф, нику попеску

Повестка визита Попеску в Москву опубликована: с кем встретится министр

14:44 16.11.2021
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Молдавии С. Лаврова и Н. Попеску
Встреча глав МИД РФ и Молдавии С. Лаврова и Н. Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
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Юлия Липовая
Все материалы
Нику Попеску пообщается с несколькими официальными лицами России.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы во вторник сообщили подробную повестку визита главы ведомства Нику Попеску в Москву.
Попеску будет находиться в российской столице 16-17 ноября. Во время визита молдавский министр встретится с главой Министерства иностранных дел (МИД) России Сергеем Лавровым.
В Москву Попеску направится 16 ноября. Рабочие встречи начнутся в среду, 17 ноября.

Совместная пресс-конференция молдавского и российского глав МИД пройдет в 13.00 по московскому времени.

Во время визита ожидается подписание плана консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2022-2023 годы.
Также Попеску встретится с министром сельского хозяйства России и со-председателем смешанной комиссии Дмитрием Патрушевым.
Состоится беседа с заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
Встреча глав МИД РФ и Молдавии С. Лаврова и Н. Попеску - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
Глава МИДЕИ Попеску отправится с визитом в Москву
07:30
В повестке визита предусмотрены и встречи с журналистами и экспертами.
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