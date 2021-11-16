https://ru.sputnik.md/20211116/stali-izvestna-povestka-vizita-popesku-moskvu-kem-vstretitsya-ministr-46451493.html
Повестка визита Попеску в Москву опубликована: с кем встретится министр
Повестка визита Попеску в Москву опубликована: с кем встретится министр
Нику Попеску пообщается с несколькими официальными лицами России.
2021-11-16T14:44+0200
2021-11-16T14:44+0200
2021-11-16T14:44+0200
политика
в мире
молдова
сергей лавров
мид рф
нику попеску
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2751/80/27518058_0:263:3077:1994_1920x0_80_0_0_4f55a11b1a0e18ed0702aaba9811f4e7.jpg
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы во вторник сообщили подробную повестку визита главы ведомства Нику Попеску в Москву. Попеску будет находиться в российской столице 16-17 ноября. Во время визита молдавский министр встретится с главой Министерства иностранных дел (МИД) России Сергеем Лавровым. В Москву Попеску направится 16 ноября. Рабочие встречи начнутся в среду, 17 ноября. Во время визита ожидается подписание плана консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2022-2023 годы. Также Попеску встретится с министром сельского хозяйства России и со-председателем смешанной комиссии Дмитрием Патрушевым. Состоится беседа с заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. В повестке визита предусмотрены и встречи с журналистами и экспертами.
https://ru.sputnik.md/20211116/glava-midei-popesku-otpravilsya-s-vizitom-v-moskvu-46436315.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2751/80/27518058_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dc2605deaf8232592f7b3d15db848e65.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в мире, молдова, сергей лавров, мид рф, нику попеску
Повестка визита Попеску в Москву опубликована: с кем встретится министр
Нику Попеску пообщается с несколькими официальными лицами России.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы во вторник сообщили подробную повестку визита главы ведомства Нику Попеску в Москву.
Попеску будет находиться в российской столице 16-17 ноября. Во время визита молдавский министр встретится с главой Министерства иностранных дел (МИД) России Сергеем Лавровым.
В Москву Попеску направится 16 ноября. Рабочие встречи начнутся в среду, 17 ноября.
Совместная пресс-конференция молдавского и российского глав МИД пройдет в 13.00 по московскому времени.
Во время визита ожидается подписание плана консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2022-2023 годы.
Также Попеску встретится с министром сельского хозяйства России и со-председателем смешанной комиссии Дмитрием Патрушевым.
Состоится беседа с заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным, а также с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
В повестке визита предусмотрены и встречи с журналистами и экспертами.