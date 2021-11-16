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https://ru.sputnik.md/20211116/svetoshumovye-granaty-slezotochivyy-polskie-siloviki-protiv-migrantov-46444833.html
Слезоточивый газ применили польские силовики против мигрантов - видео
Слезоточивый газ применили польские силовики против мигрантов - видео
Мигранты неоднократно предпринимали попытки прорваться через белорусско-польскую границу.
2021-11-16T11:31+0200
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Слезоточивый газ в отношении нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией применили во вторник польские силовики, передает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.Как передает корреспондент РИА Новости, мигранты на границе начали ломать заграждение на границе с Польшей и бросать в поляков камни. На опубликованных в Telegram кадрах видно, что польский силовик держит в руках баллон с газом и распыляет его.Несколько позже в направлении мигрантов польские силовые структуры применили светошумовые гранаты и водометы.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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в мире, польша, мигранты, гранаты

Слезоточивый газ применили польские силовики против мигрантов - видео

11:31 16.11.2021 (обновлено: 11:33 16.11.2021)
© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
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Мигранты неоднократно предпринимали попытки прорваться через белорусско-польскую границу.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Слезоточивый газ в отношении нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией применили во вторник польские силовики, передает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.
Как передает корреспондент РИА Новости, мигранты на границе начали ломать заграждение на границе с Польшей и бросать в поляков камни. На опубликованных в Telegram кадрах видно, что польский силовик держит в руках баллон с газом и распыляет его.
Несколько позже в направлении мигрантов польские силовые структуры применили светошумовые гранаты и водометы.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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