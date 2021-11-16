https://ru.sputnik.md/20211116/tokarchuk-mozhet-li-es-otkazat-v--priznanii-sertifikatov-o-vaktsinatsii-iz-moldovy-46421428.html
Токарчук: в признании каких сертификатов из Молдовы может отказать ЕС
Токарчук: в признании каких сертификатов из Молдовы может отказать ЕС
Эксперт уточнила, признает ли Европа сертификаты из Молдовы, и рассказала, как она получила швейцарский сертификат о вакцинации.
2021-11-16T09:00+0200
2021-11-16T09:00+0200
2021-11-16T10:16+0200
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Токарчук: может ли ЕС отказаться признавать молдавские сертификаты о вакцинации
Токарчук: может ли ЕС отказаться признавать молдавские сертификаты о вакцинации
Еврокомиссия опубликовала заявление, что с 16 ноября Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты, выданные в Молдове, Грузии, Сербии и Новой Зеландии. "Эти четыре страны подключат к системе ЕС, их COVID-сертификаты будут принимать на тех же условиях, что и цифровые сертификаты Евросоюза", - сказано в сообщении.О случаях покупки фальшивых сертификатов о вакцинации в Молдове молдавские СМИ сообщают каждую неделю, но не переполнит ли это в какой-то момент чашу терпения Евросоюза? Специалист в области здравоохранения Алла Токарчук в эфире студии Sputnik Молдова поделилась своим опытом признания молдавского сертификата о вакцинации в Швейцарии.Поскольку время для третьей бустерной дозы еще не подошло, продолжила Токарчук, единственным выходом стал официальный запрос в органы здравоохранения Швейцарии о признании Швейцарией молдавского сертификата о вакцинации.Министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко заявила о тысячах случаев выдачи фальшивых сертификатов о вакцинации, и заявила о наказании врачей за подделку документов сроком от 2 до 7 лет лишения свободы.Для граждан, которые приобретают поддельные сертификаты о вакцинации, планируют ввести штраф в размере 500 тысяч леев, что по меркам карликовой экономики Молдовы составляет колоссальные 25 тысяч евро.
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Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио
Токарчук: в признании каких сертификатов из Молдовы может отказать ЕС
09:00 16.11.2021 (обновлено: 10:16 16.11.2021)
Эксперт в области здравоохранения рассказала, не закроют ли фальшивые сертификаты о вакцинации въезд в Европу для граждан Молдовы.
Еврокомиссия опубликовала заявление, что с 16 ноября Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты, выданные в Молдове, Грузии, Сербии и Новой Зеландии. "Эти четыре страны подключат к системе ЕС, их COVID-сертификаты будут принимать на тех же условиях, что и цифровые сертификаты Евросоюза", - сказано в сообщении.
О случаях покупки фальшивых сертификатов о вакцинации в Молдове молдавские СМИ сообщают каждую неделю, но не переполнит ли это в какой-то момент чашу терпения Евросоюза? Специалист в области здравоохранения Алла Токарчук в эфире студии Sputnik Молдова
поделилась своим опытом признания молдавского сертификата о вакцинации в Швейцарии.
"Я вакцинировалась в Молдове – первую дозу поставила в марте 2021 года, вторую дозу - 31 мая. Находясь в Швейцарии, я не могла купить даже чашку кофе в кафе, поскольку везде требовали сертификат о вакцинации Евросоюза или Швейцарии", - говорит эксперт.
Поскольку время для третьей бустерной дозы еще не подошло, продолжила Токарчук, единственным выходом стал официальный запрос в органы здравоохранения Швейцарии о признании Швейцарией молдавского сертификата о вакцинации.
"Через неделю после подачи документов я получила молдавский сертификат со швейцарским QR-кодом, признанным в Европе. Важно понимать, что речь идет об официальной вакцинации, а не фальшивой. Если сертификат о вакцинации является легальным, и вы действительно получили вакцину, то страны Европы такой сертификат подтвердят", - заключила собеседник.
Министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко заявила о тысячах случаев выдачи фальшивых сертификатов о вакцинации, и заявила о наказании врачей за подделку документов сроком от 2 до 7 лет лишения свободы.
Для граждан, которые приобретают поддельные сертификаты о вакцинации, планируют ввести штраф в размере 500 тысяч леев, что по меркам карликовой экономики Молдовы составляет колоссальные 25 тысяч евро.