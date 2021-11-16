https://ru.sputnik.md/20211116/tokarchuk-mozhet-li-es-otkazat-v--priznanii-sertifikatov-o-vaktsinatsii-iz-moldovy-46421428.html

Токарчук: в признании каких сертификатов из Молдовы может отказать ЕС

Токарчук: в признании каких сертификатов из Молдовы может отказать ЕС

Эксперт уточнила, признает ли Европа сертификаты из Молдовы, и рассказала, как она получила швейцарский сертификат о вакцинации.

2021-11-16T09:00+0200

2021-11-16T09:00+0200

2021-11-16T10:16+0200

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Токарчук: может ли ЕС отказаться признавать молдавские сертификаты о вакцинации Токарчук: может ли ЕС отказаться признавать молдавские сертификаты о вакцинации

Еврокомиссия опубликовала заявление, что с 16 ноября Евросоюз начнет признавать COVID-сертификаты, выданные в Молдове, Грузии, Сербии и Новой Зеландии. "Эти четыре страны подключат к системе ЕС, их COVID-сертификаты будут принимать на тех же условиях, что и цифровые сертификаты Евросоюза", - сказано в сообщении.О случаях покупки фальшивых сертификатов о вакцинации в Молдове молдавские СМИ сообщают каждую неделю, но не переполнит ли это в какой-то момент чашу терпения Евросоюза? Специалист в области здравоохранения Алла Токарчук в эфире студии Sputnik Молдова поделилась своим опытом признания молдавского сертификата о вакцинации в Швейцарии.Поскольку время для третьей бустерной дозы еще не подошло, продолжила Токарчук, единственным выходом стал официальный запрос в органы здравоохранения Швейцарии о признании Швейцарией молдавского сертификата о вакцинации.Министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко заявила о тысячах случаев выдачи фальшивых сертификатов о вакцинации, и заявила о наказании врачей за подделку документов сроком от 2 до 7 лет лишения свободы.Для граждан, которые приобретают поддельные сертификаты о вакцинации, планируют ввести штраф в размере 500 тысяч леев, что по меркам карликовой экономики Молдовы составляет колоссальные 25 тысяч евро.

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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