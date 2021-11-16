https://ru.sputnik.md/20211116/v-moldove-poyavilos-v-prodazhe-lekarstvo-ot-covid-19-46463357.html
В Молдове появилось в продаже лекарство от COVID-19
В Молдове появилось в продаже лекарство от COVID-19
Разрешение было выдано национальным регулятором в области импорта лекарств
2021-11-16T21:35+0200
2021-11-16T21:35+0200
2021-11-16T21:35+0200
коронавирус
препарат
аптека
лекарство
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КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Препарат для лечения COVID-19 молнупиравир разрешено продавать в Молдове, сообщает Агентство по медикаментам и медицинским изделиям.На заседании комиссии по разрешению импорта неавторизованной в Молдове фармацевтической продукции выдано разрешение на ввоз этого препарата в страну.Молнупиравир был ранее одобрен Управлением по регулированию лекарственных средств Великобритании (MHRA), указывается, что лекарство может применяться для лечения SARS-CoV-2.Кроме того, была выдана и авторизация на импорт ремдесивира – противовирусного препарата, применяемого при лечении средних и тяжелых форм COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20211104/velikobritanii-odobrili-lekarstvo-ot-covid-19-46169489.html
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препарат, аптека, лекарство
В Молдове появилось в продаже лекарство от COVID-19
Препарат одобрен специализированным ведомством к продаже на территории нашей страны.
КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Препарат для лечения COVID-19 молнупиравир разрешено продавать в Молдове, сообщает Агентство по медикаментам и медицинским изделиям.
На заседании комиссии по разрешению импорта неавторизованной в Молдове фармацевтической продукции выдано разрешение на ввоз этого препарата в страну.
Молнупиравир был ранее одобрен Управлением по регулированию лекарственных средств Великобритании (MHRA), указывается, что лекарство может применяться для лечения SARS-CoV-2.
Кроме того, была выдана и авторизация на импорт ремдесивира – противовирусного препарата, применяемого при лечении средних и тяжелых форм COVID-19.