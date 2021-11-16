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В тепле и под одеялом: беженцев размещают в логистическом центре на белорусской стороне
В тепле и под одеялом: беженцев размещают в логистическом центре на белорусской стороне
Часть нелегальных мигрантов покидает границу Польши и Белоруссии и направляется в логистический центр на белорусской стороне
2021-11-16T17:11+0200
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Часть нелегальных мигрантов покидает границу Польши и Белоруссии и направляется в логистический центр на белорусской стороне, передает РИА Новости."Группа мигрантов на белорусско-польской границе, которая откликнулась на помощь белорусских властей, выдвинулась в логистический центр. Там иностранным гражданам будет предоставлено место для отдыха. По предварительной информации, 150-200 человек движутся в пункт назначения", - передает корреспондент.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ru.sputnik.md/20211116/kholod-noch-koster-kak-greyutsya-migranty-belorussko-polskoy-granitse-46442052.html
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польша, беларусь, беженцы, мигранты, центр

В тепле и под одеялом: беженцев размещают в логистическом центре на белорусской стороне

17:11 16.11.2021 (обновлено: 17:53 16.11.2021)
© Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Viktor Tolochko
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Около 200 мигрантов направляются в центр, где им будет оказана гуманитарная помощь.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Часть нелегальных мигрантов покидает границу Польши и Белоруссии и направляется в логистический центр на белорусской стороне, передает РИА Новости.
"Группа мигрантов на белорусско-польской границе, которая откликнулась на помощь белорусских властей, выдвинулась в логистический центр. Там иностранным гражданам будет предоставлено место для отдыха. По предварительной информации, 150-200 человек движутся в пункт назначения", - передает корреспондент.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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