https://ru.sputnik.md/20211116/yadernaya-rumyniya-stoit-li-moldove-opasatsya-stroitelstva-aes-v-sosedney-strane-46463759.html

"Ядерная" Румыния: стоит ли Молдове опасаться строительства АЭС в соседней стране

"Ядерная" Румыния: стоит ли Молдове опасаться строительства АЭС в соседней стране

Угрожает ли Молдове АЭС, которую еще предстоит построить в Румынии

2021-11-16T20:40+0200

2021-11-16T20:40+0200

2021-11-16T20:40+0200

экономика

румыния

молдова

безопасность

атомная энергетика

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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Известие о том, что на территории соседней страны, в трех километрах от границы с Молдовой, может быть построена атомная электростанция, воспринимается в республике неоднозначно. И, конечно, главные сомнения связаны с вопросами безопасности."С экономической точки зрения, ядерная энергия вторая по дешевизне после гидроэнергии, - говорит в интервью Sputnik Молдова экономист Сергей Робу. – Есть у нее и еще один серьезный плюс. Как вы знаете, существует Парижское соглашение по климату (подписанное, к слову, и Молдовой), которое призвано до 2050 года значительно снизить выбросы углекислого газа в атмосферу планеты. С точки зрения выработки СО2 атомная энергетика очень чистая и может фактически считаться "зеленой".Робу признает наличие в обществе любой страны определенного предубеждения, а иногда и откровенного страха перед атомными электростанциями – катастрофы Чернобыля или Фукусимы были действительно пугающими прецедентами. Однако, по мнению экономиста, есть в такого рода опасениях и немалый элемент недостаточной информированности. Особенно, когда речь идет об атомных станциях малой мощности (АСММ).Физика малых реакторов позволяет бороться с потенциальными аварийными ситуациями естественным путем, без привлечения активных систем. Так, реакторы NuScale (именно на основе этого типа планируют строить станции в Румынии) способны охлаждаться до безопасного состояния без каких-либо действий операторов: просто за счет запаса выкипающей воды вокруг реактора и на завершающем этапе — за счет конвекции атмосферного воздуха. Размеры реакторных установок малых АЭС позволяют закапывать их в землю, упрощая конструкции так называемых барьеров нераспространения.Директор российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин замечает, что в последние годы в мире наметился очередной (и во многом вынужденный) "ренессанс" ядерной энергетики, которая прежде испытывала сильное давление "зеленого" лобби."Любой стране нужен резерв энергетической мощности, надежный и бесперебойный. А модная "зеленая" энергетика, при всех ее плюсах, предлагает источники переменного характера. Бывают абсолютно безветренные дни, солнце не светит ночью. Да и не способны ветряки, солнечные батареи полностью обеспечить энергетические потребности большого города или крупного промышленного предприятия. А вот атомная электростанция – гарантированный, бесперебойный источник на десятилетия", – считает Пикин.Впрочем, оговаривается он, атомные станции малой мощности тоже не панацея от проблем в энергетической сфере любой страны."Модульные ядерные блоки дешевые и относительно производительные. Однако они все равно не смогут полностью вытеснить и заменить газовые и гидроэлектростанции. Думаю, в итоге энергетика Европы будет включать всю номенклатуру источников – "зеленые, атомные, углеродные", – говорит глава Фонда энергетического развития.Любопытный пример. Одним из государств, активно меняющим атомное законодательство под строительство малых реакторов, является Великобритания. В 2017 году Национальная ядерная лаборатория Великобритании провела анализ технической зрелости и применимости существовавших в мире на тот момент проектов АСММ по критериям их готовности к обоснованию безопасности по существующим подходам, техническим рискам, доступным разработчикам ресурсам и экономическим перспективам. Как итог в 2018 году стартовала программа по созданию инфраструктуры малых реакторов, включающая в себя прежде всего настройку законодательства с целью упростить сертификацию АСММ, но также подразумевающая грантовое финансирование в размере 262 миллионов долларов.Флогимон полагает, что в процессах производства энергии из ядерного топлива все фатальные ошибки уже сделаны, нынешние системы безопасности в этой сфере гарантируют высокую степень надежности. Разумеется, говорит эксперт, 100-процентной гарантии быть не может, но вероятность аварий и катастроф в атомной энергетике сейчас низка как никогда."Даже вопрос защиты террористической угрозы давно обкатан на всех атомных станциях мира. Именно поэтому мы до сих пор ни разу не слышали ни об одной террористической акции на ядерном объекте", – утверждает Флогимон.По его мнению, куда более сложная проблема сейчас – обеспечение такого рода станций ядерным топливом и последующая утилизация топлива отработанного.Для Молдовы же в этой связи, по-видимому, главный вопрос (помимо безопасности) заключается в потенциальной возможности импортировать дешевую электроэнергию, произведенную малыми румынскими станциями, которые еще только предстоит построить. И здесь эксперты единодушны: это вопрос далеко не ближайшей перспективы.Энергосистемы Молдовы и Румынии не интегрированы. Для того, чтобы поставки электроэнергии из соседней страны стали возможны, придется строить инфраструктуру, способную обеспечить доставку - линии энергопередачи. И решать комплекс проблем, связанных с реализацией подобной задачи.Напомним, в начале ноября врио министра энергетики Румынии Вирджил Попеску сообщил, что румынские власти договорились с Соединенными Штатами о строительстве малого модульного ядерного реактора (SMR). Этим займется американская компания NuScale Power."Направил обращение в Министерство энергетики с предложением, чтобы в случае рассмотрения национальной сети микроэлектростанций с атомной энергией одна была построена в Холбоке. Это очень безопасные в эксплуатации системы с малой мощностью, не предполагают аварий, как на Чернобыльской АЭС", - говорится в заявлении Кирикэ, размещенном на странице примэрии Ясс в Facebook.

https://ru.sputnik.md/20211115/na-granitse-s-moldovoy-mozhet-poyavitsya-mikro-aes-chto-eto-znachit-46426049.html

https://ru.sputnik.md/20200426/segodnya-vspominayut-tekh-kto-pozhertvoval-zhiznyami-v-borbe-s-radiatsiey-30019036.html

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румыния, молдова, безопасность, атомная энергетика