Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211116/zhdet-li-moldovu-transportnyy-kollaps--otvet-iz-pervykh-ust-46457189.html
Ждет ли Молдову транспортный коллапс – ответ из первых уст
Ждет ли Молдову транспортный коллапс – ответ из первых уст
Молдавские автоперевозчики готовятся к протестам: чего они требуют от власти и ждет ли страну транспортный коллапс
2021-11-16T18:28+0200
2021-11-16T18:31+0200
радио
в молдове
коллапс
протест
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/10/46456619_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3b4c2cb4574f71a96b60063cab2b4de3.jpg
Представители компаний по пассажирским перевозкам вновь грозят выйти на протесты, объясняя это тем, что власти страны не намерены повышать тарифы на проезд в рейсовых автобусах. Об этом сообщили в Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков, которая обвинила Министерство инфраструктуры и регионального развития страны в бездействии. Вице-премьер и глава министерства Андрей Спыну подчеркнул, что никакого роста тарифов в два и более раз, исходящего из необоснованных расчетов, не может быть.Молчание властей и тарифы на проезд на междугородних рейсах по Молдове без изменения на фоне роста цен на топливо: чем завершится запутанная ситуация? Могут ли в Молдове навсегда исчезнуть многие междугородние рейсы, а люди вынуждены будут добираться до пункта назначения на попутках? Коррупционные схемы в распределении доходов от перевозки пассажиров по Молдове: как они действуют? Эти и другие вопросы обсудили с главой Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олегом Алексой.По его словам, не увеличивать тариф на пассажирские автоперевозки в Молдове уже нельзя."Необходимо понимать, что не увеличивать тариф уже невозможно. Потому что наша отрасль находится в таком состоянии, что просто так оставить ее на таком уровне будет означать, что процесс приостановки выполнения рейсов будет продолжаться", – сказал Алекса.Он обратил внимание на то, что на данный момент порядка 25% существующих рейсов полностью не выполняются. "Есть села, из которых уже с трудом добираешься до райцентра. Может один раз в неделю быть рейс, может два, а может и вообще не быть...", – сказал эксперт, добавив, что к февралю этот показатель в 25% может увеличиться до 40%.На этой неделе транспортники определятся с датой протеста против министерства, которое, по их информации, не стало пересматривать тариф, составляющий в данный момент 0,60 лея за километр.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/10/46456619_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_7e309e9984c31a11c5b70ebbc9649f5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, коллапс, протест, видео, транспорт

Ждет ли Молдову транспортный коллапс – ответ из первых уст

18:28 16.11.2021 (обновлено: 18:31 16.11.2021)
© Sputnik
Подписаться на
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Молдавские транспортники готовятся к протестам: глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков рассказал, чего они требуют от власти.
Представители компаний по пассажирским перевозкам вновь грозят выйти на протесты, объясняя это тем, что власти страны не намерены повышать тарифы на проезд в рейсовых автобусах. Об этом сообщили в Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков, которая обвинила Министерство инфраструктуры и регионального развития страны в бездействии.
Вице-премьер и глава министерства Андрей Спыну подчеркнул, что никакого роста тарифов в два и более раз, исходящего из необоснованных расчетов, не может быть.
Молчание властей и тарифы на проезд на междугородних рейсах по Молдове без изменения на фоне роста цен на топливо: чем завершится запутанная ситуация? Могут ли в Молдове навсегда исчезнуть многие междугородние рейсы, а люди вынуждены будут добираться до пункта назначения на попутках? Коррупционные схемы в распределении доходов от перевозки пассажиров по Молдове: как они действуют? Эти и другие вопросы обсудили с главой Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олегом Алексой.

Мы обсуждаем с коллегами, как будут организованы протестные акции. Думаю, что будет целая волна протестов. Вряд ли после первого протеста мы найдем общий язык с министерством

Oleg Alexa - Sputnik Молдова
Олег Алекса
Глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков
По его словам, не увеличивать тариф на пассажирские автоперевозки в Молдове уже нельзя.
"Необходимо понимать, что не увеличивать тариф уже невозможно. Потому что наша отрасль находится в таком состоянии, что просто так оставить ее на таком уровне будет означать, что процесс приостановки выполнения рейсов будет продолжаться", – сказал Алекса.
Он обратил внимание на то, что на данный момент порядка 25% существующих рейсов полностью не выполняются. "Есть села, из которых уже с трудом добираешься до райцентра. Может один раз в неделю быть рейс, может два, а может и вообще не быть...", – сказал эксперт, добавив, что к февралю этот показатель в 25% может увеличиться до 40%.
На этой неделе транспортники определятся с датой протеста против министерства, которое, по их информации, не стало пересматривать тариф, составляющий в данный момент 0,60 лея за километр.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:43Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:17Дороги Молдовы готовят к зиме — закупают соль и песок
18:49Адвокаты Стояногло потребовали его освобождения: решение Апелляционной палаты
18:28Ждет ли Молдову транспортный коллапс – ответ из первых уст
18:07МИД РФ: Россия настроена на продолжение двустороннего сотрудничества с Молдовой
17:38Одобрено комиссией: генпрокурором может стать человек с опытом работы за рубежом
17:11В тепле и под одеялом: беженцев размещают в логистическом центре на белорусской стороне
16:42Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
16:18Как молдавским абитуриентам можно бесплатно поступить в российские вузы
15:57Интернет-мошенник обокрал в Молдове десятки человек и скрылся в Испании
15:32"Никаких побочных эффектов": Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины
15:15Глава Минобороны РФ подтвердил успешные испытания противоспутниковой системы
15:01Силовики провели проверки в связи с пандемией и профилактикой преступности
14:44Повестка визита Попеску в Москву опубликована: с кем встретится министр
14:25В России привитых освободили от самоизоляции после контакта с больным
13:55На Украине побит суточный рекорд смертности от коронавируса
13:21Драка и оскорбления: гагаузские депутаты провалили вторую попытку избрания спикера
13:12Лавров: Польша бесчинствует, а ЕС применяет двойные стандарты
12:55Германия приостановила сертификацию "Северного потока - 2"
12:46Попеску провел встречу с главами МИД Украины и Грузии