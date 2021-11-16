https://ru.sputnik.md/20211116/zhdet-li-moldovu-transportnyy-kollaps--otvet-iz-pervykh-ust-46457189.html
Ждет ли Молдову транспортный коллапс – ответ из первых уст
Ждет ли Молдову транспортный коллапс – ответ из первых уст
Молдавские автоперевозчики готовятся к протестам: чего они требуют от власти и ждет ли страну транспортный коллапс
2021-11-16T18:28+0200
2021-11-16T18:28+0200
2021-11-16T18:31+0200
радио
в молдове
коллапс
протест
транспорт
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Представители компаний по пассажирским перевозкам вновь грозят выйти на протесты, объясняя это тем, что власти страны не намерены повышать тарифы на проезд в рейсовых автобусах. Об этом сообщили в Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков, которая обвинила Министерство инфраструктуры и регионального развития страны в бездействии. Вице-премьер и глава министерства Андрей Спыну подчеркнул, что никакого роста тарифов в два и более раз, исходящего из необоснованных расчетов, не может быть.Молчание властей и тарифы на проезд на междугородних рейсах по Молдове без изменения на фоне роста цен на топливо: чем завершится запутанная ситуация? Могут ли в Молдове навсегда исчезнуть многие междугородние рейсы, а люди вынуждены будут добираться до пункта назначения на попутках? Коррупционные схемы в распределении доходов от перевозки пассажиров по Молдове: как они действуют? Эти и другие вопросы обсудили с главой Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олегом Алексой.По его словам, не увеличивать тариф на пассажирские автоперевозки в Молдове уже нельзя."Необходимо понимать, что не увеличивать тариф уже невозможно. Потому что наша отрасль находится в таком состоянии, что просто так оставить ее на таком уровне будет означать, что процесс приостановки выполнения рейсов будет продолжаться", – сказал Алекса.Он обратил внимание на то, что на данный момент порядка 25% существующих рейсов полностью не выполняются. "Есть села, из которых уже с трудом добираешься до райцентра. Может один раз в неделю быть рейс, может два, а может и вообще не быть...", – сказал эксперт, добавив, что к февралю этот показатель в 25% может увеличиться до 40%.На этой неделе транспортники определятся с датой протеста против министерства, которое, по их информации, не стало пересматривать тариф, составляющий в данный момент 0,60 лея за километр.
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, коллапс, протест, видео, транспорт
Ждет ли Молдову транспортный коллапс – ответ из первых уст
18:28 16.11.2021 (обновлено: 18:31 16.11.2021)
Молдавские транспортники готовятся к протестам: глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков рассказал, чего они требуют от власти.
Представители компаний по пассажирским перевозкам вновь грозят выйти на протесты, объясняя это тем, что власти страны не намерены повышать тарифы на проезд в рейсовых автобусах. Об этом сообщили в Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков, которая обвинила Министерство инфраструктуры и регионального развития страны в бездействии.
Вице-премьер и глава министерства Андрей Спыну подчеркнул, что никакого роста тарифов в два и более раз, исходящего из необоснованных расчетов, не может быть.
Молчание властей и тарифы на проезд на междугородних рейсах по Молдове без изменения на фоне роста цен на топливо: чем завершится запутанная ситуация? Могут ли в Молдове навсегда исчезнуть многие междугородние рейсы, а люди вынуждены будут добираться до пункта назначения на попутках? Коррупционные схемы в распределении доходов от перевозки пассажиров по Молдове: как они действуют? Эти и другие вопросы обсудили с главой Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олегом Алексой.
Мы обсуждаем с коллегами, как будут организованы протестные акции. Думаю, что будет целая волна протестов. Вряд ли после первого протеста мы найдем общий язык с министерством
Олег Алекса
Глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков
По его словам, не увеличивать тариф на пассажирские автоперевозки в Молдове уже нельзя.
"Необходимо понимать, что не увеличивать тариф уже невозможно. Потому что наша отрасль находится в таком состоянии, что просто так оставить ее на таком уровне будет означать, что процесс приостановки выполнения рейсов будет продолжаться", – сказал Алекса.
Он обратил внимание на то, что на данный момент порядка 25% существующих рейсов полностью не выполняются. "Есть села, из которых уже с трудом добираешься до райцентра. Может один раз в неделю быть рейс, может два, а может и вообще не быть...", – сказал эксперт, добавив, что к февралю этот показатель в 25% может увеличиться до 40%.
На этой неделе транспортники определятся с датой протеста против министерства, которое, по их информации, не стало пересматривать тариф, составляющий в данный момент 0,60 лея за километр.