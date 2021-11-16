https://ru.sputnik.md/20211116/zhdet-li-moldovu-transportnyy-kollaps--otvet-iz-pervykh-ust-46457189.html

Ждет ли Молдову транспортный коллапс – ответ из первых уст

Ждет ли Молдову транспортный коллапс – ответ из первых уст

Молдавские автоперевозчики готовятся к протестам: чего они требуют от власти и ждет ли страну транспортный коллапс

2021-11-16T18:28+0200

2021-11-16T18:28+0200

2021-11-16T18:31+0200

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Представители компаний по пассажирским перевозкам вновь грозят выйти на протесты, объясняя это тем, что власти страны не намерены повышать тарифы на проезд в рейсовых автобусах. Об этом сообщили в Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков, которая обвинила Министерство инфраструктуры и регионального развития страны в бездействии. Вице-премьер и глава министерства Андрей Спыну подчеркнул, что никакого роста тарифов в два и более раз, исходящего из необоснованных расчетов, не может быть.Молчание властей и тарифы на проезд на междугородних рейсах по Молдове без изменения на фоне роста цен на топливо: чем завершится запутанная ситуация? Могут ли в Молдове навсегда исчезнуть многие междугородние рейсы, а люди вынуждены будут добираться до пункта назначения на попутках? Коррупционные схемы в распределении доходов от перевозки пассажиров по Молдове: как они действуют? Эти и другие вопросы обсудили с главой Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олегом Алексой.По его словам, не увеличивать тариф на пассажирские автоперевозки в Молдове уже нельзя."Необходимо понимать, что не увеличивать тариф уже невозможно. Потому что наша отрасль находится в таком состоянии, что просто так оставить ее на таком уровне будет означать, что процесс приостановки выполнения рейсов будет продолжаться", – сказал Алекса.Он обратил внимание на то, что на данный момент порядка 25% существующих рейсов полностью не выполняются. "Есть села, из которых уже с трудом добираешься до райцентра. Может один раз в неделю быть рейс, может два, а может и вообще не быть...", – сказал эксперт, добавив, что к февралю этот показатель в 25% может увеличиться до 40%.На этой неделе транспортники определятся с датой протеста против министерства, которое, по их информации, не стало пересматривать тариф, составляющий в данный момент 0,60 лея за километр.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

в молдове, коллапс, протест, видео, транспорт