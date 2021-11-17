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Бензин и топливо продолжают дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Бензин и топливо продолжают дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены
В НАРЭ опубликовали максимальные цены на бензин и дизтопливо, действительные с 18 ноября
2021-11-17T13:01+0200
2021-11-17T13:01+0200
топливо
цены на бензин
азс
экономика
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо, действительные с 18 ноября.Так, цена на 95-й бензин подешевеет на пять банов и опустится до 21,25 лея.Цена на дизтопливо подешевеет на два бана - до 18,44 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как объяснили в НАРЭ, снижение цен на нефтепродукты в рамках международных сделок отражается в максимальных ценах, устанавливаемых ежедневно и публикуемых на сайте НАРЭ.Так, за последний период максимальная цена на 95-й бензин снизилась на 0,53 лея за литр, а на стандартное дизельное топливо - на 0,31 лея за литр.
https://ru.sputnik.md/20210411/dannye-statistiki-naskolko-podorozhalo-v-moldove-toplivo-maslo-i-drugie-tovary-34338922.html
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Евгений Чебан
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топливо, цены на бензин, азс

Бензин и топливо продолжают дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены

13:01 17.11.2021
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Заправочная колонка на автозаправочной станции - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 18 ноября.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо, действительные с 18 ноября.
Так, цена на 95-й бензин подешевеет на пять банов и опустится до 21,25 лея.
Цена на дизтопливо подешевеет на два бана - до 18,44 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.
Как объяснили в НАРЭ, снижение цен на нефтепродукты в рамках международных сделок отражается в максимальных ценах, устанавливаемых ежедневно и публикуемых на сайте НАРЭ.
Так, за последний период максимальная цена на 95-й бензин снизилась на 0,53 лея за литр, а на стандартное дизельное топливо - на 0,31 лея за литр.
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 11.04.2021
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