https://ru.sputnik.md/20211117/benzin-i-toplivo-prodolzhayut-deshevet-nare-opublikovalo-maksimalnye-tseny-46476258.html

Бензин и топливо продолжают дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены

Бензин и топливо продолжают дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены

В НАРЭ опубликовали максимальные цены на бензин и дизтопливо, действительные с 18 ноября

2021-11-17T13:01+0200

2021-11-17T13:01+0200

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топливо

цены на бензин

азс

экономика

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо, действительные с 18 ноября.Так, цена на 95-й бензин подешевеет на пять банов и опустится до 21,25 лея.Цена на дизтопливо подешевеет на два бана - до 18,44 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как объяснили в НАРЭ, снижение цен на нефтепродукты в рамках международных сделок отражается в максимальных ценах, устанавливаемых ежедневно и публикуемых на сайте НАРЭ.Так, за последний период максимальная цена на 95-й бензин снизилась на 0,53 лея за литр, а на стандартное дизельное топливо - на 0,31 лея за литр.

https://ru.sputnik.md/20210411/dannye-statistiki-naskolko-podorozhalo-v-moldove-toplivo-maslo-i-drugie-tovary-34338922.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

топливо, цены на бензин, азс