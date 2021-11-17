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Билеты на матч "Шериф" – "Реал" раскупили за полчаса
17:02 17.11.2021 (обновлено: 18:26 17.11.2021)
© AFP 2021 / JAVIER SORIANOМатч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу
© AFP 2021 / JAVIER SORIANO
Продажа билетов на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между тираспольским "Шерифом" и мадридским "Реалом" стартовала в среду.
ТИРАСПОЛЬ, 17 ноя – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Билеты на матч Лиги чемпионов "Шериф" – "Реал", который состоится 24 ноября в Тирасполе, раскупили за 30 минут. Об этом рассказали в приднестровском банке, через который осуществляется продажа билетов.
"То количество билетов, которое организатор матча выставил на продажу через сервис и платежные терминалы, закончилось буквально за первые 30-40 минут. Билетов было не так много. Но мы ждем, когда организаторы выставят еще билеты на продажу", – заявил начальник отдела маркетинга одного из банков Тирасполя Владимир Литвин.
Фанаты не теряют надежды вживую увидеть игру "Шерифа" с "Реалом". Болельщики отмечают, что в течение последнего часа один-два билета все же поступают в продажу онлайн.
"В начале первого открылась продажа в платежных терминалах, минут через 20 можно было купить билеты онлайн. Купил шесть билетов своим друзьям. Но скажу, что в течение первого часа, если постоянно мониторить, еще можно было приобрести билеты. Я покупал билеты и на домашний матч "Шерифа" с "Интером". Скажу, что сейчас ажиотаж гораздо больше", – отметил болельщик "Шерифа".
Стоимость билетов – от 580 до 2100 леев (2400-8688 российских рублей). Цена зависит от сектора. По картам Visa или Mastercard покупка недоступна. Как и на матче "Шерифа" с "Интером", все билеты будут именными. Имя и фамилию сверят с паспортными данными при входе на стадион.
© Sputnik / Sorokopud JuliaПоследний билет на "Шериф" – "Реал"
Последний билет на "Шериф" – "Реал"
© Sputnik / Sorokopud Julia
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шерифом" и "Реалом" состоится 24 ноября в 22.00 в Тирасполе. В первой встрече чемпион Молдовы обыграл лучший клуб Испании со счетом 2:1.
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