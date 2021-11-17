https://ru.sputnik.md/20211117/bilety-na-match-sherif--real-raskupili-za-polchasa-46488159.html

Билеты на матч "Шериф" – "Реал" раскупили за полчаса

Билеты на матч "Шериф" – "Реал" раскупили за полчаса

Продажа билетов на матч между тираспольским "Шерифом" и мадридским "Реалом" стартовала в среду.

2021-11-17T17:02+0200

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спорт

в молдове

фк "шериф"

фк "реал мадрид"

футбол

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ТИРАСПОЛЬ, 17 ноя – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Билеты на матч Лиги чемпионов "Шериф" – "Реал", который состоится 24 ноября в Тирасполе, раскупили за 30 минут. Об этом рассказали в приднестровском банке, через который осуществляется продажа билетов."То количество билетов, которое организатор матча выставил на продажу через сервис и платежные терминалы, закончилось буквально за первые 30-40 минут. Билетов было не так много. Но мы ждем, когда организаторы выставят еще билеты на продажу", – заявил начальник отдела маркетинга одного из банков Тирасполя Владимир Литвин.Фанаты не теряют надежды вживую увидеть игру "Шерифа" с "Реалом". Болельщики отмечают, что в течение последнего часа один-два билета все же поступают в продажу онлайн.Стоимость билетов – от 580 до 2100 леев (2400-8688 российских рублей). Цена зависит от сектора. По картам Visa или Mastercard покупка недоступна. Как и на матче "Шерифа" с "Интером", все билеты будут именными. Имя и фамилию сверят с паспортными данными при входе на стадион.Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шерифом" и "Реалом" состоится 24 ноября в 22.00 в Тирасполе. В первой встрече чемпион Молдовы обыграл лучший клуб Испании со счетом 2:1.

https://ru.sputnik.md/20210929/match-sherif--real-na-santyago-bernabeu--45118672.html

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