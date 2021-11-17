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Билеты на матч "Шериф" – "Реал" раскупили за полчаса
Билеты на матч "Шериф" – "Реал" раскупили за полчаса
Продажа билетов на матч между тираспольским "Шерифом" и мадридским "Реалом" стартовала в среду.
2021-11-17T17:02+0200
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спорт
в молдове
фк "шериф"
фк "реал мадрид"
футбол
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ТИРАСПОЛЬ, 17 ноя – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Билеты на матч Лиги чемпионов "Шериф" – "Реал", который состоится 24 ноября в Тирасполе, раскупили за 30 минут. Об этом рассказали в приднестровском банке, через который осуществляется продажа билетов."То количество билетов, которое организатор матча выставил на продажу через сервис и платежные терминалы, закончилось буквально за первые 30-40 минут. Билетов было не так много. Но мы ждем, когда организаторы выставят еще билеты на продажу", – заявил начальник отдела маркетинга одного из банков Тирасполя Владимир Литвин.Фанаты не теряют надежды вживую увидеть игру "Шерифа" с "Реалом". Болельщики отмечают, что в течение последнего часа один-два билета все же поступают в продажу онлайн.Стоимость билетов – от 580 до 2100 леев (2400-8688 российских рублей). Цена зависит от сектора. По картам Visa или Mastercard покупка недоступна. Как и на матче "Шерифа" с "Интером", все билеты будут именными. Имя и фамилию сверят с паспортными данными при входе на стадион.Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шерифом" и "Реалом" состоится 24 ноября в 22.00 в Тирасполе. В первой встрече чемпион Молдовы обыграл лучший клуб Испании со счетом 2:1.
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в молдове, фк "шериф", фк "реал мадрид", футбол

Билеты на матч "Шериф" – "Реал" раскупили за полчаса

17:02 17.11.2021 (обновлено: 18:26 17.11.2021)
© AFP 2021 / JAVIER SORIANOМатч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
© AFP 2021 / JAVIER SORIANO
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Продажа билетов на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между тираспольским "Шерифом" и мадридским "Реалом" стартовала в среду.
ТИРАСПОЛЬ, 17 ноя – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Билеты на матч Лиги чемпионов "Шериф" – "Реал", который состоится 24 ноября в Тирасполе, раскупили за 30 минут. Об этом рассказали в приднестровском банке, через который осуществляется продажа билетов.
"То количество билетов, которое организатор матча выставил на продажу через сервис и платежные терминалы, закончилось буквально за первые 30-40 минут. Билетов было не так много. Но мы ждем, когда организаторы выставят еще билеты на продажу", – заявил начальник отдела маркетинга одного из банков Тирасполя Владимир Литвин.
Фанаты не теряют надежды вживую увидеть игру "Шерифа" с "Реалом". Болельщики отмечают, что в течение последнего часа один-два билета все же поступают в продажу онлайн.

"В начале первого открылась продажа в платежных терминалах, минут через 20 можно было купить билеты онлайн. Купил шесть билетов своим друзьям. Но скажу, что в течение первого часа, если постоянно мониторить, еще можно было приобрести билеты. Я покупал билеты и на домашний матч "Шерифа" с "Интером". Скажу, что сейчас ажиотаж гораздо больше", – отметил болельщик "Шерифа".

Стоимость билетов – от 580 до 2100 леев (2400-8688 российских рублей). Цена зависит от сектора. По картам Visa или Mastercard покупка недоступна. Как и на матче "Шерифа" с "Интером", все билеты будут именными. Имя и фамилию сверят с паспортными данными при входе на стадион.
© Sputnik / Sorokopud JuliaПоследний билет на "Шериф" – "Реал"
последний билет на Шериф – Реал - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
Последний билет на "Шериф" – "Реал"
© Sputnik / Sorokopud Julia
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шерифом" и "Реалом" состоится 24 ноября в 22.00 в Тирасполе. В первой встрече чемпион Молдовы обыграл лучший клуб Испании со счетом 2:1.
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
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Исторические моменты матча "Шериф" - "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"
29 сентября, 10:23
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