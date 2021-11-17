https://ru.sputnik.md/20211117/byvshiy-glava-agentstva-gosudarstvennykh-uslug-zaderzhan-46474257.html
Бывший глава Агентства государственных услуг задержан
Бывший глава Агентства государственных услуг задержан
Бывшего главу Агентства госуслуг подозревают в нелегальной выдаче документов, приближенным Владимира Плахотнюка.
2021-11-17T12:05+0200
2021-11-17T12:05+0200
2021-11-17T12:27+0200
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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Бывший директор Агентства государственных услуг задержан в среду по подозрению в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий. Задержание произошло по итогам утренних обысков. Об этом сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). По данным ведомства, обыски провели в доме подозреваемого в Кишиневе сотрудники PCCOCS и Службы информации и безопасности. В результате обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли носители информации, которые должны быть подвергнуты экспертизе, для объективного продолжения расследования.В частности, в период пребывания на высокой должности в агентстве подозреваемый якобы способствовал выдаче документов – удостоверений личности и паспортов на имя нескольких лиц из окружения Владимира Плахотнюка. Как отметили в прокуратуре, выдача документов проходила с нарушениям установленных процедур, в том числе в отсутствие заявителей. "Следует отметить, что действия, по которым проводится задержание, были совершены в пользу преступной организации "Плахотнюк"", – добавили в ведомстве. Расследование продолжается.
https://ru.sputnik.md/20211116/novye-obyski-v-moldove-pod-sledstviem-sudya-apellyatsionnoy-palaty-belts-46446432.html
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в молдове, молдова, агентство государственных услуг
Бывший глава Агентства государственных услуг задержан
12:05 17.11.2021 (обновлено: 12:27 17.11.2021)
Бывшего главу Агентства госуслуг Молдовы подозревают в нелегальной выдаче приближенным Владимира Плахотнюка удостоверяющих личность документов.
КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Бывший директор Агентства государственных услуг задержан в среду по подозрению в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий. Задержание произошло по итогам утренних обысков. Об этом сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
По данным ведомства, обыски провели в доме подозреваемого в Кишиневе сотрудники PCCOCS и Службы информации и безопасности.
В результате обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли носители информации, которые должны быть подвергнуты экспертизе, для объективного продолжения расследования.
"Следственные мероприятия направлены на сбор дополнительных доказательств преступлений", – добавили в ведомстве.
В частности, в период пребывания на высокой должности в агентстве подозреваемый якобы способствовал выдаче документов – удостоверений личности и паспортов на имя нескольких лиц из окружения Владимира Плахотнюка.
Как отметили в прокуратуре, выдача документов проходила с нарушениям установленных процедур, в том числе в отсутствие заявителей.
"Следует отметить, что действия, по которым проводится задержание, были совершены в пользу преступной организации "Плахотнюк"", – добавили в ведомстве.
Расследование продолжается.