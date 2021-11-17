https://ru.sputnik.md/20211117/chernobyl-na-prute-ili-energeticheskoe-spasenie-46459035.html

Чернобыль на Пруте или энергетическое спасение?

Чернобыль на Пруте или энергетическое спасение?

Как скажется на Молдове развитие атомной энергетики в Румынии

2021-11-17T08:30+0200

2021-11-17T08:30+0200

2021-11-17T08:30+0200

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На границе с Молдовой может появиться микро-АЭС, соответствующее предложение направил в Министерство энергетики Румынии мэр города Яссы Михай Кирикэ. Строительство может начаться в коммуне Холбока под Яссами.Также в начале ноября врио министра энергетики Румынии Вирджил Попеску сообщил, что румынские власти договорились с Соединенными Штатами Америки о строительстве малого модульного ядерного реактора (SMR). Этим займется американская компания NuScale Power.Насколько перспективна данная отрасль энергетики? Почему Германия избавляется от АЭС, когда множество экспертов считает это направление самым безопасным и рентабельным? Может ли румынская АЭС помочь энергетической безопасности Молдовы и нет ли вероятности, что нас ждет новый Чернобыль "под боком"?Обо всем этом расскажут эксперты - директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, эксперт в области радиоактивных отходов, материалов и источников Игорь Флогимон и экономист Сергей Робу.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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