https://ru.sputnik.md/20211117/chernobyl-na-prute-ili-energeticheskoe-spasenie-46459035.html
Чернобыль на Пруте или энергетическое спасение?
Чернобыль на Пруте или энергетическое спасение?
Как скажется на Молдове развитие атомной энергетики в Румынии
2021-11-17T08:30+0200
2021-11-17T08:30+0200
2021-11-17T08:30+0200
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На границе с Молдовой может появиться микро-АЭС, соответствующее предложение направил в Министерство энергетики Румынии мэр города Яссы Михай Кирикэ. Строительство может начаться в коммуне Холбока под Яссами.Также в начале ноября врио министра энергетики Румынии Вирджил Попеску сообщил, что румынские власти договорились с Соединенными Штатами Америки о строительстве малого модульного ядерного реактора (SMR). Этим займется американская компания NuScale Power.Насколько перспективна данная отрасль энергетики? Почему Германия избавляется от АЭС, когда множество экспертов считает это направление самым безопасным и рентабельным? Может ли румынская АЭС помочь энергетической безопасности Молдовы и нет ли вероятности, что нас ждет новый Чернобыль "под боком"?Обо всем этом расскажут эксперты - директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, эксперт в области радиоактивных отходов, материалов и источников Игорь Флогимон и экономист Сергей Робу.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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Сергей Цуркану
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румыния, молдова, энергетика, аэс, видео
Чернобыль на Пруте или энергетическое спасение?
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" разбираем последствия постройки микро-АЭС в Румынии на границе с Молдовой.
На границе с Молдовой может появиться микро-АЭС, соответствующее предложение направил в Министерство энергетики Румынии мэр города Яссы Михай Кирикэ. Строительство может начаться в коммуне Холбока под Яссами.
Также в начале ноября врио министра энергетики Румынии Вирджил Попеску сообщил, что румынские власти договорились с Соединенными Штатами Америки о строительстве малого модульного ядерного реактора (SMR). Этим займется американская компания NuScale Power.
"Направил обращение в Министерство энергетики с предложением, чтобы в случае рассмотрения национальной сети микроэлектростанций с атомной энергией одна была построена в Холбоке. Это очень безопасные в эксплуатации системы с малой мощностью, не предполагают аварий, как на Чернобыльской АЭС", - говорится в заявлении Кирикэ, размещенном на странице примэрии Ясс в Facebook.
Насколько перспективна данная отрасль энергетики? Почему Германия избавляется от АЭС, когда множество экспертов считает это направление самым безопасным и рентабельным? Может ли румынская АЭС помочь энергетической безопасности Молдовы и нет ли вероятности, что нас ждет новый Чернобыль "под боком"?
Обо всем этом расскажут эксперты - директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, эксперт в области радиоактивных отходов, материалов и источников Игорь Флогимон и экономист Сергей Робу.