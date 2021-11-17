https://ru.sputnik.md/20211117/churya-borba-s-sistemoy-privedet-k-potere-kontrolya-pas-nad-situatsiey-46441339.html
Чуря: борьба с системой приведет к потере контроля PAS над ситуацией
Чуря: борьба с системой приведет к потере контроля PAS над ситуацией
Аналитик сравнил стиль лидеров политических партий Молдовы и обозначил принципиальное заблуждение Майи Санду в работе с системой.
2021-11-17T08:00+0200
2021-11-17T08:00+0200
2021-11-17T08:00+0200
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Чуря: борьба с системой приведет к потере контроля PAS над ситуацией
Чуря: борьба с системой приведет к потере контроля PAS над ситуацией
Лидер Партии коммунистов Молдовы Владимир Воронин был настолько уверен в своем авторитете и в том, что ему дастся построить полуавторитарный режим, что находил новые кадры и назначал кандидатов в правительство не из числа Партии коммунистов. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Корнелий Чуря.Но, по мнению Чури, в отличии от Владимира Воронина, который знал, как заставить систему работать на Партию коммунистов, и что уговорить человека – это намного эффективнее, нежели его сломать, Майя Санду, объявив захваченную ею систему врагом, рушит."Война Майи Санду с системой вынуждает ее искать только верных и лояльных людей, а не профессионалов, которых в Молдове очень мало. Пример тому - открытые вакансии в правительстве премьер-министра Натальи Гаврилицы. Дело все в том, что никто не хочет воевать – люди хотят работать и получать зарплату", - говорит эксперт.Чуря убежден, что война с мифической системой чревата тем, что "тебе могут указать на кого-то и заставить упечь мнимого врага за решетку, поскольку идеология Майи Санду в Партии PAS делает ее режим похожим на устрашающее, но неэффективное чудовище, от которого она в последнее время самоустранилась"."Изначальные условия борьбы с коррупцией в Молдове от Майи Санду невыполнимы, именно поэтому борьба с генеральным прокурором Александром Стояногло обернулась внутренней разборкой кланов, которая пока выгодна PAS. Однако скоро это может превратиться в нечто еще более уродливое и опасное, и Партия PAS это не сможет контролировать", - заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, контроль, борьба, система, pas
Чуря: борьба с системой приведет к потере контроля PAS над ситуацией
Аналитик сравнил стиль управление лидеров двух политических партий Молдовы и обозначил принципиальное заблуждение Майи Санду в работе с системой.
Лидер Партии коммунистов Молдовы Владимир Воронин был настолько уверен в своем авторитете и в том, что ему дастся построить полуавторитарный режим, что находил новые кадры и назначал кандидатов в правительство не из числа Партии коммунистов. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал политический аналитик Корнелий Чуря.
Надо признать, что сложность с построением полуавторитарного или авторитарного режима Майи Санду и создает состояние нервозности. В этой ситуации Партия "Действие и солидарность" (PAS) и Майя Санду нуждаются в лояльных и преданных людях, иначе у них не будет уверенности в том, что люди, с которыми они работают, будут выполнять указания Партии PAS
Корнелий Чуря
Политический аналитик
Но, по мнению Чури, в отличии от Владимира Воронина, который знал, как заставить систему работать на Партию коммунистов, и что уговорить человека – это намного эффективнее, нежели его сломать, Майя Санду, объявив захваченную ею систему врагом, рушит.
"Война Майи Санду с системой вынуждает ее искать только верных и лояльных людей, а не профессионалов, которых в Молдове очень мало. Пример тому - открытые вакансии в правительстве премьер-министра Натальи Гаврилицы. Дело все в том, что никто не хочет воевать – люди хотят работать и получать зарплату", - говорит эксперт.
Чуря убежден, что война с мифической системой чревата тем, что "тебе могут указать на кого-то и заставить упечь мнимого врага за решетку, поскольку идеология Майи Санду в Партии PAS делает ее режим похожим на устрашающее, но неэффективное чудовище, от которого она в последнее время самоустранилась".
"Изначальные условия борьбы с коррупцией в Молдове от Майи Санду невыполнимы, именно поэтому борьба с генеральным прокурором Александром Стояногло обернулась внутренней разборкой кланов, которая пока выгодна PAS. Однако скоро это может превратиться в нечто еще более уродливое и опасное, и Партия PAS это не сможет контролировать", - заключил собеседник.