https://ru.sputnik.md/20211117/den-osvobozhdeniya-ot-fashistov-dlya-pravitelstva-moldovy--ne-prazdnik-46494005.html

День освобождения от фашистов для правительства Молдовы — не праздник

День освобождения от фашистов для правительства Молдовы — не праздник

В кабинете министров никак не могут определиться — управляют ли они независимым государством или провинцией соседнего государства.

2021-11-17T21:11+0200

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политика

правительство

освобождение молдавии

история

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На заседании правительства дали негативный отзыв на инициативу депутатов фракции Блока коммунистов и социалистов объявить праздником (с выходным днем) 24 августа, как День освобождения Молдовы от фашистского ига.Не нравится министрам этот праздник, не хотят они его.До сих пор публику шокировала, в основном, министр здравоохранения Алла Немеренко — то высказыванием "зачем мы тратим деньги на лечение невакцинированных", то диковатыми шутками о чипах в вакцинах, которыми иммунизируют детей.Однако в Минобразования доказали, что их ведомство ничем не уступает по эффектности суждений коллегам по здравоохранительной линии. В пояснительной записке к негативному отзыву на законодательную инициативу сообщается, что "подобные" праздники уже есть в официальном списке праздничных дней — 22 июня (День памяти жертв фашизма) и 9 мая (День победы).А день освобождения Молдовы от фашистских захватчиков, стало быть — лишний.Далее в пояснительной записке, которую подписал министр образования и исследований, сообщается, что "для сбалансированного рассмотрения значимости даты 24 августа 1944 года, необходимо учитывать не только бесспорные военные аспекты победы Красной Армии над румынско-немецкими войсками, что важно знать, но и..."Прямо с первых слов этой фразы хочется взять за пуговицу автора этой пояснительной записки, прижать его к стене, и тихо, ласково спросить, глядя в глаза: "Это для какого-такого — сбалансированного"?В годы Великой Отечественной войны германские нацисты, при активном и инициативном участии румынского диктатора Антонеску, уничтожили на территории Молдовы сотни тысяч ни в чем не повинных людей. В 1944 году советские войска своей кровью заливали берега Днестра, чтобы выбить из Молдовы фашистскую чуму, около 400 тысяч уроженцев нашей страны бились на фронтах Великой Отечественной и похоронили нацизм в его логове.А теперь, значит, Минобразования заявляет, что не все было так однозначно, и ищет "сбалансированный" подход. И хочется понять, "сбалансированный" — это когда Гитлер с Антонеску оказываются не такими уж и большими преступниками, а фашистская диктатура — это не прямо совсем уже плохо? Или как это получается у Минобразования?У представителей прозападного политического курса в Молдове есть хроническая проблема — отказ признавать за многонациональным молдавским народом право на собственную государственность. А это, в свою очередь, требует от некоторых людей, находящихся на государственной должности в Молдове, внутренне отрицать существование своей страны.В итоге происходят такие, например, ситуации, когда будущий президент Майя Санду, еще будучи начинающим политиком, не смогла в телеэфире осудить военного преступника Антонеску. И даже оказалась вынуждена выступить в его защиту. Просто потому, что это ведь при Антонеску исполнилась мечта унионистов, и "Бессарабия вернулась в Румынию". Преступником Санду назвала фашистского диктатора много позже, окрепнув и получив право на некоторые собственные отклонения от идеологической нормы.Фактически, отказ смириться с существованием молдавского государства — это единственная причина, которая заставляет прозападные правительства в Кишиневе осуждать советское прошлое. Ведь именно этому прошлому Республика Молдова и обязана своим существованием. В применении же к актуальным политическим событиям это отношение мутирует в пещерную русофобию (Россия в этой оптике считается преемницей Советского Союза и помехой на пути продолжения дела Антонеску в части "возвращения Бессарабии").Вооружившись такой, с позволения сказать, парадигмой, в Министерстве образования приступают к написанию информационных записок. И порождают на свет нижеследующую несуразицу.К "последствиям" победы Красной Армии над немецко-румынскими фашистскими войсками в Минобразования отнесли "восстановление тоталитарного сталинского режима" (осталось объявить Антонеску его жертвой), депортации, голод (видимо, по мысли деятелей в министерстве, не война, не разруха и неурожай были причиной голода); "индустриализация по советскому типу" (у человека, выдумавшего этот термин, надо отобрать диплом, чтобы не позорил родной вуз); "идеологическая цензура" (это когда Григоре Виеру писал стихи про Ленина и получал премии от советской власти, что ли?), а также "мобилизация силой молодых людей на рабочие места" (просто страшно предположить, что это — про комсомольские стройотряды).Могли бы вставить и "советскую оккупацию" (именно так написано на "камне Гимпу", что и по сию пору красуется перед Домом правительства в Кишиневе), но тут есть досадное затруднение — не мог же Советский Союз оккупировать сам себя. Ведь атрибуты государственности, Конституцию, флаг, герб и гимн, Молдова обрела именно в составе СССР.В завершение в информационную записку вставили порцию ничего не означающих, но "европейски" звучащих заклинаний (так в советское время в каждой диссертации должны были присутствовать ссылки на классиков марксизма-ленинизма). О том, что законопроект "не учитывает... лучшие европейские практики в этой области, рискуя поставить под угрозу сплоченность и социально-политический баланс".Начнем с того, что "социально-политический баланс" в стране, где население разбегается в разные стороны, где по прогнозу ООН, к 2050 году будет потеряна еще четверть от нынешнего населения — это фикция, существующая лишь в искаженном ментальном пространстве вот таких вот информационных записок.А про фразу насчет "европейских практик" в приложении к увековечиванию памяти о победе над нацизмом даже сказать нечего. Без побед Красной Армии, от которых в Министерстве образования так хотят оттолкнуться, никаких европейских практик просто бы не существовало — как, скорее всего, и самих авторов министерских информационных записок.

https://ru.sputnik.md/20211117/kabmin-otkaz-den-osvobozhdeniya-kishinev-ofitsialnii-prazdnik-46488428.html

https://ru.sputnik.md/20210824/kak-moldova-stanovilas-svobodnoy--ekskurs-v-istoriyu-44149350.html

https://ru.sputnik.md/20200824/chisinau-vozlozhili-tsvety-k-vechnomu-ognyu-v-chest-76-letiya-osvobozhdeniya-31413557.html

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правительство, освобождение молдавии, история