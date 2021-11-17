https://ru.sputnik.md/20211117/dengi-na-iskhode-ssha-mogut-stolknutsya-s-defoltom-46467720.html

Деньги на исходе: США могут столкнуться с дефолтом

Деньги на исходе: США могут столкнуться с дефолтом

У Америки заканчиваются деньги на финансирование правительства

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дефолт

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Уже после 15 декабря в США могут закончиться средства на финансирование федерального правительства, заявила во вторник министр финансов Соединенных Штатов Джаннет Йеллен, передают "Известия".Она призвала конгресс как можно скорее повысить потолок государственного долга."Хотя я питаю высокую степень уверенности в способности министерства финансировать правительство Соединенных Штатов по 15 декабря, существуют сценарии, при которых министерство останется без достаточных ресурсов для продолжения финансирования деятельности правительства Соединенных Штатов после этой даты", – указала Йеллен в письме на имя спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.Как передает CNBC, министр финансов назвала "критически важными" скорейшие действия конгресса, которому необходимо "поднять или приостановить действие долгового лимита".Повышение потолка государственного долга Штатов до 480 миллиардов долларов президент США Джо Байден утвердил 14 октября. Мера позволит покрывать национальные расходы до 3 декабря.

https://ru.sputnik.md/20211111/2035-god-ssha-prodaja-tolko-elektromobili-46322117.html

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в мире, сша, дефолт