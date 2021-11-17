https://ru.sputnik.md/20211117/deputat-gosdumy-nazval-tsementiruyuschey-rol-mirotvortsev-rossii-na-dnestre-46492209.html

Депутат Госдумы назвал "цементирующей" роль миротворцев России на Днестре

Депутат Госдумы назвал "цементирующей" роль миротворцев России на Днестре

Миротворческая миссия в Приднестровье стала одной из самых успешных в мире

2021-11-17T19:06+0200

2021-11-17T19:06+0200

2021-11-17T19:09+0200

политика

приднестровье

россия

молдова

урегулирование

переговоры в формате "5+2"

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КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. В среду, 17 ноября, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе встречи в Москве со своим молдавским коллегой Нику Попеску заявил, что Россия продолжит выполнять роль посредника и гаранта приднестровского урегулирования."Миротворцы России находятся в приднестровском регионе на основании международного мандата и должны оставаться там до полного политического урегулирования, – говорит в интервью Sputnik Молдова депутат Государственной Думы, член Комитета по делам СНГ Артем Туров. – Российский контингент – главная стабилизирующая и цементирующая сила, которая смогла создать условия, чтобы к сегодняшнему дню на обоих берегах Днестра царил мир, шло экономическое, гуманитарное развитие".По мнению Турова, миротворческая миссия в Приднестровье стала одной из самых успешных не только на территории СНГ, но и во всем мире. Депутат Госдумы также приветствует возвращение миротворческого формата "5+2"."Это многосторонняя площадка, которая дает возможность находить в рамках процесса приднестровского урегулирования решения для самых разнообразных проблемных ситуаций. Но я считаю, что на формат "5+2" нужно выносить, без исключения, всю возникающую проблематику. А мы, к сожалению, видим, что появляются все новые вопросы, связанные с действиями Молдовы в отношении Приднестровья. Мне кажется очень важным в этой сфере не допустить, чтобы было разрушено то положительное, что было достигнуто в предыдущие годы", – сказал Туров.Он считает нелогичной, например, позицию нынешней молдавской власти по отношению к ограниченной группе российских войск, охраняющей склады с боеприпасами на территории Приднестровья."Мы все понимаем, что немалая часть расположенного в приднестровском регионе арсенала уже не подлежит транспортировки в силу своего состояния. Но для их утилизации на месте нужно участие специализированных подразделений, о чем известно в том числе и руководству Молдовы. Что касается ОГРВ, то она не только обеспечивает безопасное хранение боеприпасов в Колбасне, но также является основой для ротации и обучения служащих миротворческого корпуса на Днестре и, по сути, – важной частью всей миссии", – считает Туров.В целом же, по его мнению, взвешенный подход во взаимоотношениях России и Молдовы не должен "перекрываться политическими демаршами в угоду интересов третьих стран".Напомним, на встрече глав МИД двух стран 17 ноября российская сторона подчеркнула, что рассчитывает на скорейшее проведение официальной встречи в переговорном формате "5+2", который уже два года как бездействует."Мы почувствовали заинтересованность руководства Молдовы в скорейшем возобновлении такого формата", – добавил Лавров.Нику Попеску, в свою очередь, обратил внимание на то, что в ходе переговоров была отмечена важная роль России, которая вместе с другими посредниками в переговорном процессе помогает двигаться в сторону решения приднестровского вопроса.

https://ru.sputnik.md/20211117/popesku-i-lavrov-podpisali-plan-konsultatsiy-mezhdu-mid-na-2022-2023-gody-46475971.html

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приднестровье, россия, молдова, урегулирование, переговоры в формате "5+2"